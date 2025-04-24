شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند اتباع نظام غذائي خالٍ من الزيوت لمدة أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير المنشور عبر موقع indianexpress أن اتباع نظام غذائي خال من الزيوت لمدة أسبوعين يؤدي إلى العديد من التأثيرات الجيدة على الهضم والتمثيل الغذائي.وأشار التقرير إلى أن الزيوت معروفة بارتفاع سعراتها الحرارية، إلا أنها توفر الأحماض الدهنية الأساسية وتساعد على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون.

وبالنسبة لبعض الناس، يعد التخلص من الزيوت أيضًا طريقة لمعالجة المخاوف بشأن الأطعمة المصنعة والمكررة، ولكن ماذا يحدث عندما تتبع نظامًا غذائيًا "خاليًا من الزيوت" لمدة أسبوعين متتاليين؟

فوائد اتباع نظام غذائي خالي من الزيوت

تقول الدكتورة كانيكا مالهوترا، استشارية التغذية ومرشدة معتمدة لمرضى السكري في الهند، "إن استبعاد جميع الزيوت من النظام الغذائي لمدة أسبوعين قد يؤدي إلى آثار قصيرة المدى على الهضم والأيض، فتُوفر الزيوت الأحماض الدهنية الأساسية التي تمتص الفيتامينات التي تذوب في الدهون (أ، د، هـ، ك). وقد يُعيق غيابها امتصاص العناصر الغذائية، مما قد يؤدي إلى نقصها واضطرابات هضمية مثل الانتفاخ أو الإمساك بسبب اضطراب حركة الأمعاء".

وفيما يتعلق بالتغيرات الأيضية ، فتقليل الدهون الغذائية قد يُقلل في البداية من استهلاك السعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن، ومع ذلك، قد يُعطل هذا أيضًا العمليات الأيضية، بما في ذلك تنظيم الهرمونات المرتبطة بالشهية والشبع، مما قد يزيد من الجوع والرغبة الشديدة في تناول الطعام.

ونجد أن استبعاد الزيوت من النظام الغذائي قد يُضعف بشكل كبير قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون، وتتطلب هذه الفيتامينات الدهون الغذائية لامتصاصها الأمثل، لأنها تذوب في الدهون وتُمتص عبر الميسيلات في الأمعاء الدقيقة.

بدون الزيت، يتأثر تكوين هذه الميسيلات، مما يؤدي إلى انخفاض التوافر الحيوي لهذه العناصر الغذائية الأساسية، ونتيجةً لذلك، قد تظهر حالات نقص، مما يؤثر على وظائف الجسم المختلفة مثل الرؤية، والاستجابة المناعية، وصحة العظام، بالإضافة إلى ذلك، قد ينخفض امتصاص العناصر الغذائية الأخرى، مثل الكاروتينات من الخضراوات، في حال عدم وجود الدهون المصاحبة لها."

تأثير استبعاد الزيوت على صحة البشرة

فإن استبعاد الزيوت من النظام الغذائي لمدة أسبوعين قد يؤثر سلبًا على صحة البشرة، ومستويات الطاقة، والمزاج. يوضح مالهوترا ذلك قائلاً:

صحة الجلد: توفر الزيوت الأحماض الدهنية الأساسية التي تدعم وظيفة حاجز الجلد وترطيبه؛ وقد يؤدي غيابها إلى الجفاف والتهيج.

مستويات الطاقة: تعتبر الدهون مصدرًا مهمًا للطاقة، فبدونها قد يعاني الأفراد من التعب وانخفاض القدرة على التحمل، حيث تساهم الدهون في الشعور بالشبع وإطلاق الطاقة بشكل مستدام.

المزاج: قد يُسبب نقص الدهون الصحية اضطرابًا في وظيفة النواقل العصبية، مما قد يؤدي إلى تقلبات مزاجية أو انفعالية نتيجةً لنقص امتصاص العناصر الغذائية. قد يشعر الأفراد بتدهور في صحتهم العامة خلال هذه الفترة.

أطعمة يمكن أن تساعد في تعويض الأحماض الدهنية

ولتعويض الأحماض الدهنية الأساسية التي يتم الحصول عليها عادة من الزيوت، يكشف مالهوترا أنه يمكن تضمين العديد من الأطعمة في النظام الغذائي:

الأسماك الدهنية: السلمون والماكريل والسردين والرنجة غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية (EPA وDHA)، وهي ضرورية لصحة القلب والدماغ.

البذور: بذور الكتان وبذور الشيا هي مصادر ممتازة لحمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو أوميجا 3 النباتي.

المكسرات: توفر الجوز كميات كبيرة من حمض ألفا لينوليك، مما يدعم الصحة العامة.

الأطعمة المدعمة: ابحث عن البيض ومنتجات الألبان والحليب النباتي المدعم بأحماض أوميغا 3. تناول هذه الأطعمة يساعد في الحفاظ على مستويات كافية من الأحماض الدهنية الأساسية دون استخدام الزيوت.