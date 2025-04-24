شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نفهم الرابط بين أمراض السمنة والسكر والكبد.. طرق لحمايتك لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

لسنوات، كان يُنظر إلى أمراض الكبد من منظور ضيق، ولا يزال معظم الناس يعتقدون أنها حالة خاصة بمدمني الكحول، لكن اليوم يدق الأطباء ناقوس الخطر بشأن مخاطرها على الصحة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

يتم تشخيص العديد من الأشخاص الذين لا يشربون الكحول بأمراض كبد متقدمة، بما في ذلك تليف الكبد وحتى سرطان الكبد، والسبب في ذلك عاملان، وهما من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا في العصر الحديث، السمنة ومرض السكر، لذلك يسلط الخبراء الضوء على صحة الكبد ليس فقط لمدمني الكحول، ولكن أيضًا لأي شخص يعاني من انتفاخ محيط الخصر أو عدم انتظام مستويات السكر في الدم.

مرض الكبد الدهني: لم يعد مجرد مشكلة تتعلق بالكحول

تنتشر السمنة والسكر بشكل وبائي، ومن المضاعفات الأقل شهرة، وإن كانت خطيرة، المرتبطة بكلتا الحالتين، أمراض الكبد، وتحديدًا مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASLD)، ويحدث مرض الكبد الدهني غير الكحولي عندما تتراكم الدهون في خلايا الكبد، حتى لدى الأشخاص الذين لا يشربون الكحول، وغالبًا ما يكون هذا التراكم نتيجة لكيفية معالجة الجسم للدهون والسكريات، بالإضافة إلى نمط حياة غير صحي.

ويوضح الأطباء أن تراكم الدهون حول البطن، وهو أمر شائع في السمنة، يُمثل عامل خطر كبير، ويسبب حالات خطيرة مثل مقاومة الأنسولين، وهي آلية رئيسية وراء كل من مرض السكر من النوع الثاني والكبد الدهني.

من الكبد الدهني إلى تلف الكبد

قد يبدو الكبد الدهني خفيفًا، ولكنه مجرد خطوة أولى على طريق خطير إذا ترك دون علاج، ويمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي (MASH)، وهي حالة تؤدي فيها الدهون الموجودة في الكبد إلى التهاب وتلف خلايا الكبد، ويمكن أن تتفاقم هذه الحالة إذا لم تتم إدارتها مبكرًا، إلى تليف الكبد وحتى سرطان الكبد.

كما أن هناك علاق متبادلة بين مرض السكر ومرض الكبد الدهنى المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، حيث إن كل حالة منهما قد تسبب الإصابة بالأخرى، فالعلاقة بينهما هي طريق ذو اتجاهين، كل حالة تزيد من تفاقم الأخرى، حيث إن حوالى 70٪ من مرضى السكر يعانون من الكبد الدهني، وأن نسبة مذهلة تتراوح بين 70 و80٪ من الأشخاص الذين يعانون من السمنة تظهر عليهم أيضًا علامات تراكم الدهون في الكبد، وهذا يشير إلى تداخل مقلق للغاية، وربما حالة طوارئ صحية عامة مستقبلية إذا لم يتم التعامل معها في أقرب وقت.

التدابير الوقائية أمر مهم للغاية.. فعلى عكس العديد من الأمراض المزمنة، يمكن عكس مرض الكبد الدهني في مرحلته المبكرة.. عند إتباع الإرشادات التالية:

فقدان الوزن: حتى إنقاص وزن الجسم بنسبة 5-10٪ يمكن أن يقلل بشكل كبير من الدهون في الكبد ويبطئ تطور المرض.

ممارسة الرياضة بانتظام: استهدف ممارسة 30 دقيقة على الأقل من التمارين المعتدلة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو السباحة خمسة أيام في الأسبوع، وتساعد تمارين المقاومة أيضًا على تحسين حساسية الأنسولين.

التحكم في نسبة السكر في الدم: إذا كنت مصابًا بمرض السكر أو مقدمات السكر، فاستشر طبيبك لإدارة نسبة السكر في الدم، وهذا يشمل الالتزام بالأدوية وتتبع مستويات الجلوكوز.

التخلص من الوجبات السريعة: قلل من الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة والدهون المتحولة، فهذه الأطعمة تغذي كلًا من مرض السكر والكبد الدهني، وبدلاً من ذلك، تناول الكثير من الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات والبروتينات الخالية من الدهون.

تجنب الكحول: على الرغم من أن الكبد الدهني يمكن أن يحدث بدون كحول، إلا أن شرب الكحول يزيد من التهاب الكبد، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من MASLD، فإن الكحول يسرع من تلف الكبد.