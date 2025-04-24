شكرا لقرائتكم خبر عن حر شوية وبرد شوية.. إزاى تتجنب الأمراض فى تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الأحوال الجوية تقلبات مفاجئة في درجات الحرارة ما بين ارتفاعها وانخفاضها، وهو ما يزيد فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لذا في هذا التقرير نتعرف على طرق مواجهة تقلبات الطقس دون الإصابة بالمرض، بحسب موقعى Kaplan relief و NDTV.

وتزداد فرص الإصابة بالمرض مع تقلبات الطقس بسبب أن جهازك المناعي يضعف عند تغير درجات الحرارة بشكل كبير.العديد من الناس يمرضون بالفعل عند تغير الفصول أو عند تقلبات درجة الحرارة والضغط الجوي بشكل كبير هناك عدة عوامل مختلفة تساهم في هذا.

تشمل بعض طرق تفاعل الجسم مع تقلبات الطقس ما يلي:

-ضغط في الجيوب الأنفية والمفاصل

-تورم الأنسجة

-زيادة سمك الدم وسوائل المفاصل

-تضيق الأوعية الدموية

-الصداع النصفي أو الصداع

-جفاف وتشقق الأغشية المخاطية

-ضعف المناعة

-نقص فيتامين د نتيجة قلة التعرض لأشعة الشمس

بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تؤدي تغيرات الطقس إلى إطلاق النباتات لحبوب اللقاح وخروج بعض البكتيريا والفطريات.

الأشخاص الذين يعانون من إرهاق أجهزتهم المناعية بسبب الظروف الجوية يكونون أكثر عرضة لالتهابات الجيوب الأنفية والأمراض المماثلة.

أعراض المرض فى تغير الطقس

تشمل بعض الأعراض التي قد تُعاني منها بسبب تغيرات الطقس ما يلي:

-الإرهاق المرتبط بالطقس بسبب انخفاض الضغط الجوي

-احتقان الأنف وسيلانه

-السعال

-ضغط الجيوب الأنفية

-الصداع النصفي أو الصداع

-دموع العيون

-التهاب الحلق أو حكة الحلق

-التنقيط الأنفي الخلفي

-العطس

-الحمى

-آلام العضلات

-تغيرات الشهية

يستغرق جسم الإنسان عادةً حوالي أسبوعين للتأقلم بشكل صحيح مع التغيرات الجوية الكبيرة، خاصةً إذا كانت هذه التغيرات تُشير إلى تغير الفصول.

استراتيجيات وقائية للمساعدة في تقليل خطر الإصابة بنزلات البرد مع تغير الطقس１. حافظ على رطوبة جسمك

على الرغم من برودة الطقس، من المهم الحفاظ على رطوبة جسمك بشرب الكثير من الماء. فالترطيب يساعد فى الحفاظ على صحة جهاز المناعة.

٢. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا

يُقوي النظام الغذائي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن جهاز المناعة لديك، ركّز على تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة والبروتينات قليلة الدهون.

٣. اغسل يديك باستمرار

تنتشر فيروسات البرد والأنفلونزا بسهولة عبر الأسطح الملوثة. غسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل يُقلل من خطر الإصابة بنزلة البرد.

٤. احصل على قسط كافٍ من النوم

يُساعد النوم الجيد على تقوية جهاز المناعة، مما يجعله أكثر مقاومة للعدوى. احرص على النوم لمدة 7-9 ساعات يوميًا. احرص على اتباع روتين صحي لنوم هانئ، ليس فقط لنوم أفضل، بل أيضًا لنوم هانئ.

٥. مارس الرياضة بانتظام

تُحسّن ممارسة الرياضة بانتظام الدورة الدموية، ووظيفة المناعة، والصحة العامة. مارس تمارين رياضية معتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

٦. تجنب الاتصال الوثيق بالمرضى

حاول تجنب الاتصال الوثيق بالمصابين بأعراض البرد، تنتشر الفيروسات بسهولة عن طريق العطس أو السعال أو التحدث.

٧. احمِ جهازك التنفسي

في الأماكن المزدحمة أو أثناء تقلبات الطقس، ارتدِ وشاحًا أو كمامة لحماية جهازك التنفسي من الهواء البارد والفيروسات المحتملة.

٨. حافظ على نظافة محيطك

نظف وعقم بانتظام الأسطح التي تُلمس كثيرًا، مثل مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة وأسطح العمل، للحد من انتشار الفيروسات.

٩. تحكم في مستويات التوتر

يُضعف التوتر المزمن جهاز المناعة، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلة البرد. مارس تقنيات إدارة التوتر مثل التنفس العميق والتأمل أو ممارسة أنشطة تساعدك على الاسترخاء.