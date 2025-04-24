شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية واليونيسيف تحذران من تفشي أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدعو وكالات الأمم المتحدة إلى استثمارات مستدامة في جهود التحصين وسط تخفيضات التمويل، وحذرت منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين خلال أسبوع التحصين العالمي، في الفترة من 24 إلى 30 أبريل، من أن جهود التحصين تتعرض لتهديد متزايد، حيث أن المعلومات المضللة، والنمو السكاني، والأزمات الإنسانية، وخفض التمويل، كلها عوامل تعرض التقدم للخطر وتترك ملايين الأطفال والمراهقين والبالغين في خطر.

وأضافوا، تتزايد عالميًا حالات تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، مثل الحصبة والتهاب السحايا والحمى الصفراء، كما أن أمراضًا مثل الدفتيريا، التي ظلت تحت السيطرة لفترة طويلة أو اختفت تقريبًا في العديد من البلدان، معرضة لخطر العودة إلى الظهور، واستجابةً لذلك، تدعو الوكالات إلى اهتمام سياسي عاجل ومستدام واستثمارات لتعزيز برامج التحصين وحماية التقدم الكبير المحرز في خفض وفيات الأطفال على مدى الخمسين عامًا الماضية.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "لقد أنقذت اللقاحات أكثر من 150 مليون شخص على مدى العقود الخمسة الماضية".

وأضاف: "إن تخفيضات تمويل الصحة العالمية قد عرضت هذه المكاسب التي تحققت بشق الأنفس للخطر. تتزايد حالات تفشي الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات حول العالم، مما يعرض الأرواح للخطر ويعرض الدول لتكاليف متزايدة في علاج الأمراض والاستجابة لتفشيها، يجب على الدول ذات الموارد المحدودة الاستثمار في التدخلات الأكثر تأثيرًا - وهذا يشمل اللقاحات".

وأوضح، إنه يشهد مرض الحصبة عودةً خطيرةً للغاية. فقد تزايد عدد الحالات عامًا بعد عام منذ عام 2021، متتبعًا الانخفاض في تغطية التطعيمات الذي حدث أثناء جائحة كورونا وبعدها في العديد من المجتمعات. وبلغ عدد حالات الحصبة ما يُقدر بـ 10.3مليون حالة في عام 2023، بزيادة قدرها 20% مقارنةً بعام 2022.

تُحذّر الوكالات من أن هذا الاتجاه التصاعدي من المرجح أن يستمر حتى عامي 2024 و2025، مع تفاقم تفشي المرض حول العالم، خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، أبلغت 138 دولة عن حالات إصابة بالحصبة، منها 61 دولة شهدت تفشيًا واسع النطاق أو مُدمّرًا - وهو أعلى رقم يُسجّل في أي فترة اثني عشر شهرًا منذ عام 2019.

شهدت حالات التهاب السحايا في أفريقيا ارتفاعًا حادًا في عام 2024، واستمر هذا الاتجاه التصاعدي حتى عام 2025 ففي الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام وحده، سُجِّلت أكثر من 5500حالة مشتبه بها وحوالي 300حالة وفاة في 22 دولة. ويأتي هذا بعد تسجيل حوالي 26000 ألف حالة وحوالي 1400حالة وفاة في 24 دولة العام الماضي.

تتزايد أيضًا حالات الإصابة بالحمى الصفراء في المنطقة الأفريقية، حيث سُجِّلت 124 حالة مؤكدة في 12 دولة بحلول عام 2024، ويأتي هذا بعد انخفاضات كبيرة في حالات المرض خلال العقد الماضي، بفضل المخزونات العالمية من اللقاحات واستخدام لقاح الحمى الصفراء في برامج التحصين الروتينية. وفي إقليم الأمريكتين التابع لمنظمة الصحة العالمية، تم تأكيد تفشي الحمى الصفراء منذ بداية هذا العام، بإجمالي 131 حالة في 4 دول.

تأتي هذه الأوبئة في ظل تخفيضات التمويل العالمية، وقد أظهر تقييم سريع أجرته منظمة الصحة العالمية مؤخرًا في 108 مكتب قطري تابع لها - معظمها في بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل - أن ما يقرب من نصف هذه البلدان يواجه اضطرابات تتراوح بين المتوسطة والشديدة في حملات التطعيم والتحصين الروتيني والوصول إلى الإمدادات بسبب انخفاض تمويل المانحين، كما تأثرت عمليات مراقبة الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، في أكثر من نصف البلدان التي شملها الاستطلاع.

في الوقت نفسه، تزايد عدد الأطفال الذين فاتتهم التطعيمات الروتينية في السنوات الأخيرة، حتى مع جهود الدول لتعويض الأطفال الذين فاتتهم التطعيمات خلال الجائحة. في عام 2023، يُقدر أن 14.5 مليون طفل فاتتهم جميع جرعات التطعيم الروتينية، بزيادة عن 13.9 مليون طفل في عام 2022 و12.9 مليون طفل في عام 2019، يعيش أكثر من نصف هؤلاء الأطفال في بلدان تعاني من الصراعات أو الهشاشة أو عدم الاستقرار، حيث ،إنه غالبًا ما يكون الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية معطلاً.

قالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف: "إن أزمة التمويل العالمية تُحدّ بشدة من قدرتنا على تطعيم أكثر من 15 مليون طفل مُعرّض للخطر في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات ضد الحصبة".

وأضافت: "إن خدمات التطعيم، ومراقبة الأمراض، والاستجابة لتفشي المرض في حوالي 50 دولة مُعطّلة بالفعل، مع انتكاسات تُشابه ما شهدناه خلال جائحة كورونا.ط، لا يُمكننا تحمّل خسارة جهودنا في مكافحة الأمراض التي يُمكن الوقاية منها".

وسيكون الاستمرار في الاستثمار في "مبادرة اللحاق الكبرى"، التي أطلقت في عام 2023 للوصول إلى الأطفال الذين فاتتهم اللقاحات أثناء جائحة كورونا، وبرامج التحصين الروتينية الأخرى، أمرا بالغ الأهمية.

كيف يعالج التحصين هذه التحديات؟؟؟

ساعدت الجهود المشتركة لمنظمة الصحة العالمية واليونيسف والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) وشركائها الدول على توسيع نطاق الحصول على اللقاحات وتعزيز أنظمة التحصين من خلال الرعاية الصحية الأولية، حتى في ظل التحديات المتزايدة، تنقذ اللقاحات سنويًا ما يقرب من 4.2 مليون شخص من 14 مرضًا، ويُنقذ نصفهم تقريبًا في المنطقة الأفريقية.

وقد أدت حملات التطعيم إلى القضاء على التهاب السحايا من النوع أ في حزام التهاب السحايا في أفريقيا، في حين يبشر لقاح جديد يحمي ضد خمسة سلالات من التهاب السحايا بتوفير حماية أوسع، مع بذل جهود لتوسيع نطاق استخدامه للاستجابة لتفشي المرض والوقاية منه.

وقد تم تحقيق تقدم أيضاً في الحد من حالات الإصابة بالحمى الصفراء والوفيات الناجمة عنها من خلال زيادة التغطية بالتحصين الروتيني ومخزونات اللقاحات الطارئة، ولكن الفاشيات الأخيرة في أفريقيا ومنطقة الأمريكتين تسلط الضوء على المخاطر في المناطق التي لم تسجل فيها أي حالات في الماضي، وانخفاض التغطية بالتحصين الروتيني، والفجوات في الحملات الوقائية.

بالإضافة إلى ذلك، شهد العامان الماضيان تقدمًا ملحوظًا في مجالات أخرى للتحصين. ففي المنطقة الأفريقية، التي تعاني من أعلى معدلات الإصابة بسرطان عنق الرحم في العالم، تضاعفت تقريبًا نسبة تغطية لقاح فيروس الورم الحليمي البشري بين عامي 2020 و2023 من 21% إلى 40%، مما يعكس جهودًا عالمية متضافرة للقضاء على سرطان عنق الرحم. ويشمل التقدم في مجال التحصين أيضًا زيادة التغطية العالمية للقاحات المكورات الرئوية المترافقة، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا، إلى جانب إدخالها في تشاد والصومال، وهما دولتان تعانيان من ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض.

ومن المعالم البارزة الأخرى إدخال لقاحات الملاريا على المستوى دون الوطني في ما يقرب من 20 دولة أفريقية، مما يضع الأساس لإنقاذ نصف مليون حياة إضافية بحلول عام 2035 مع اعتماد المزيد من الدول للقاحات وتسارع التوسع كجزء من الأدوات اللازمة لمكافحة الملاريا.

تدعو اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI) الآباءَ والجمهورَ والسياسيينَ إلى تعزيز دعمهم للتحصين، وتؤكد الوكالات على ضرورة الاستثمار المستدام في اللقاحات وبرامج التحصين، وتحث الدول على الوفاء بالتزاماتها تجاه أجندة التحصين 2030.

كجزء من أنظمة الرعاية الصحية الأولية المتكاملة، يُمكن للتطعيم أن يحمي من الأمراض ويربط الأسر بخدمات رعاية أساسية أخرى، مثل رعاية ما قبل الولادة، والتغذية، وفحص الملاريا، يُعد التطعيم خيارًا صحيًا مثاليًا، حيث يُحقق عائدًا استثماريًا قدره 54 دولارًا أمريكيًا لكل دولار يُستثمر، ويُوفر أساسًا للازدهار والأمن الصحي في المستقبل.

قالت الدكتورة سانيا نِشْتار، الرئيسة التنفيذية لتحالف اللقاحات والتمنيع (Gavi): "يُشكّل تزايد تفشي الأمراض شديدة العدوى مصدر قلق للعالم أجمع. والخبر السار هو أننا قادرون على التصدي لهذه الأمراض، وتتضمن الفترة الاستراتيجية القادمة لتحالف جافى Gavi خطة واضحة لتعزيز دفاعاتنا من خلال توسيع الاستثمارات في مخزونات اللقاحات العالمية، ونشر التطعيم الوقائي المُوَجَّه في البلدان الأكثر تضررًا من التهاب السحايا والحمى الصفراء والحصبة".

وأضافت: "مع ذلك، ستتعرض هذه الأنشطة الحيوية للخطر إذا لم يتم تمويل جافى Gavi بالكامل خلال السنوات الخمس المقبلة، وندعو مانحينا إلى دعم مهمتنا لضمان سلامة الجميع في كل مكان من الأمراض التي يمكن الوقاية منها".

تسعى قمة التعهدات رفيعة المستوى القادمة التي تنظمها منظمة جافي في 25 يونيو 2025 إلى جمع ما لا يقل عن 9 مليارات دولار أمريكي من مانحينا لتمويل استراتيجيتنا الطموحة لحماية 500 مليون طفل، وإنقاذ ما لا يقل عن 8 ملايين حياة في الفترة من 2026 إلى 2030.