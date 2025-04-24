شكرا لقرائتكم خبر عن تبدأ يومك بالبروتين ولا الكربوهيدرات.. اعرف الأفضل لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

تعد وجبة الإفطار الأساس الذى تقوم عليه الأنظمة الغذائية الصحية، تحديدا الأنظمة الخاصة بإنقاص الوزن، لذلك من المهم اختيار وجبة غنية بالعناصر الغذائية، وتساعد على الشعور بالشبع لوقت أطول.

ويعد كلا من البروتين والكربوهيدرات، العناصر الغذائية الأكثر أهمية لبدء اليوم، وفقا لموقع "Health"، حيث يساعد تناول كمية كافية من البروتين على استقرار مستويات السكر في الدم، والشعور بالشبع لفترة أطول، بينما توفر الكربوهيدرات أليافًا غذائية أساسية لدعم صحة الأمعاء وانتظام حركتها، كما يحول الجسم الكربوهيدرات إلى سكريات، للحصول على الطاقة اللازمة لدعم وظائف الجسم ومساعدة عقلك على التركيز والهدوء والنشاط.

البروتين أم الكربوهيدرات فى وجبة الإفطار

تجمع وجبة الإفطار المثالية بين البروتين والكربوهيدرات، حيث يعد الإفطار الغني بالبروتين مثاليًا للحفاظ على النشاط، استقرار مستوى السكر في الدم، وتعزيز قوة العضلاتك، بينما يستخدم الجسم الكربوهيدرات بكفاءة أكبر في وقت مبكر من اليوم، مما قد يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، وتعزيز التحكم في الوزن بشكل أفضل.

ولبداية متوازنة لليوم، من الضرورى تناول حوالي 30 جرامًا من البروتين في وجبة الإفطار، بالإضافة إلى بعض الكربوهيدرات الغنية بالألياف.

تناول البروتين بشكل صحيح

مع أنه من المهم توزيع كمية البروتين اليومية بالتساوي على مدار اليوم، إلا أن البدء بكمية وفيرة من البروتين هو الأساس، بناءً على احتياجاتك الشخصية، حيث يعد تناول 20-30 جرامًا من البروتين على الإفطار بداية جيدة، وتشير الأبحاث التي أجريت على كبار السن، إلى أن الصباح هو الوقت الأمثل للحصول على فوائد البروتين التي تعمل على تعظيم العضلات ، ودعم القدرة على الحركة والقوة.

الطريقة الصحيحة لتناول الكربوهيدرات

الكربوهيدرات المعقدة تأتي من الأطعمة النباتية الكاملة غير المعالجة، وتوفر هذه الكربوهيدرات وفرة من العناصر الغذائية النباتية المفيدة لتلبية احتياجات الجسم المختلفة، في المقابل، تفتقر الكربوهيدرات البسيطة، مثل الخبز الأبيض والحبوب المكررة، إلى العناصر الغذائية بشكل عام، وتتحول بسرعة إلى سكريات في الجسم، مما يزيد من احتمالية ارتفاع سكر الدم.

ويغذى تناول الكربوهيدرات المعقدة صباحا دماغك وجسمك بالجلوكوز، ويوفر أليافًا غذائية مفيدة، حيث تعد الألياف الغذائية مهمة لتعزيز صحة الأمعاء، كذلك تشير بعض الدراسات إلى أن حساسية الأنسولين تكون أعلى في الصباح، مما يعني أن الجسم قد يعالج الكربوهيدرات بكفاءة أكبر في وقت مبكر من اليوم.

فوائد تناول البروتين مع الكربوهيدرات فى الإفطار

يمكن أن يساعد تناول البروتين مع الكربوهيدرات على استقرار مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام، مما يحافظ على طاقتك بشكل أكثر ثباتًا ويقلل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، كما أن تناول كمية أكبر من الطعام على الإفطار، وكمية أقل على العشاء يتناسب مع دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية، مما يساعد على استقرار مستوى السكر في الدم، وتحسين مستويات الدهون، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وتشير إحدى الدراسات التي أجريت على كبار السن المصابين بالسمنة، إلى أن تناول وجبة إفطار غنية بالبروتينات والكربوهيدرات عالية الجودة، يمكن أن يقلل الشهية والرغبة الشديدة في تناول الطعام، ويقلل مستويات هرمون الجريلين المحفز للشهية، بعد تناول الطعام.