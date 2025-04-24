شكرا لقرائتكم خبر عن 7 تأثيرات سلبية لـ الدايت الخاطئ على الجسم والان مع تفاصيل الخبر

الدايت الخاطئ يمكن أن يكون له تأثيرات سلبية كبيرة على الجسم، سواء كان قاسيا جدًا أو غير متوازن، هذا ما أشارت إليه الدكتورة آمال فتحي استشاري السمنة والنحافة في قصر العيني.1. نقص الفيتامينات والمعادن: الامتناع عن مجموعات غذائية معينة يؤدي لنقص في عناصر مهمة مثل الحديد، الكالسيوم، فيتامين D وB12، مما يسبب ضعف عام، تعب، وشحوب.

وقدمت الدكتورة آمال فتحى أبرز التأثيرات التي تحل على الجسم بسبب اتباع نظام غذائي غير صحي، ومنها:



2. ضعف المناعة: الجسم يحتاج لعناصر غذائية معينة لدعم جهاز المناعة، وحرمانه منها قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالأمراض.



3. تساقط الشعر وضعف الأظافر: قلة البروتين والفيتامينات تؤثر على صحة الشعر والبشرة والأظافر.



4. خلل في الهرمونات: الدايت القاسي أو انخفاض السعرات بشكل كبير يمكن أن يؤثر على الهرمونات، خاصة لدى النساء، مما يسبب اضطراب الدورة الشهرية أو انقطاعها.



5. تباطؤ في الأيض (التمثيل الغذائي): الجسم يدخل في حالة "توفير طاقة" فيقل حرق الدهون، مما قد يؤدي لاستعادة الوزن المفقود بسرعة عند العودة للأكل الطبيعي.



6. مشاكل في الهضم: مثل الإمساك أو الانتفاخ نتيجة قلة الألياف أو السوائل.



7. تأثيرات نفسية: مثل الاكتئاب، القلق، اضطرابات الأكل (زي الشره أو الامتناع)، بسبب الضغط النفسي وعدم الرضا عن النفس.