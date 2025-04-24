شكرا لقرائتكم خبر عن موجودة حواليك.. إزاى تقلل تعرض جسمك للمواد الكيميائية الضارة والان مع تفاصيل الخبر

المواد الكيميائية الدائمة " PFAS"، هى مواد كيميائية غير قابلة للتدمير، وتتواجد تلك المواد حولنا فى كل مكان، وبالأغراض التى نستخدمها بشكل يومى، مثل أواني الطهي غير اللاصقة، والملابس المقاومة للماء، والبخاخات.

ومنذ أربعينيات القرن الماضي، يستخدم المصنّعون على نطاق واسع مركباتPFAS ، وهي فئة تضم حوالي 15,000 مادة كيميائية ، في منتجاتهم لخصائصها المقاومة للالتصاق والبقع والماء، ومؤخرًا، اكتشف العلماء أنها قد تتسلل إلى أجسام البشر، إما عن طريق التلامس المباشر مع الأغراض التي تحتوي عليها أو بعد تسربها منها وتلويث الطعام والماء والهواء، وفقا لموقع "Health"، مما يجعلها تحدى كبير للصحة العامة.

وتربط بعض الأبحاث بسن تلك المواد وعدد من الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، والسمية العصبية، وأنواع معينة من السرطان، وتسمم الحمل ، وأمراض الغدة الدرقية، وتلف الكبد، وأمراض الكلى.

8 طرق لتقليل مخاطر تلك المواد على أجسامنا

تنتشر مركبات PFAS في كل مكان لدرجة أنه لا توجد طريقة لتجنبها تمامًا، لكن من الممكن تقليل التعرض لها بعدة طرق، وهى:

استخدام فلتر مياه عالي الجودة

اتخاذ خطوات بسيطة مثل تصفية مياه الشرب، يمكن أن يكون بشكل عام الطريقة الأكثر تأثيرًا للحد من التعرض لـ PFAS، لذلك يفضل استخدام فلتر مياه عالى الجودة لتنقية مياه الشرب من الملوثات.

تبديل أواني الطهي

ينصح باستبدال أي أواني طهي قديمة غير لاصقة في مطبخك، بخيارات خالية من المواد الكيميائية، مثل أواني الطهي المصنوعة من الحديد الزهر والزجاج والفولاذ المقاوم للصدأ.

تقليل استهلاكك من المأكولات البحرية

نظرًا لأن العلماء وجدوا مستويات مثيرة للقلق من PFAS في المأكولات البحرية، على رأسها المحار والرخويات، فإن توخي الحذر الشديد بشأن تناولك لها هو إحدى الطرق للحد من ملامسة هذه المواد الكيميائية.

ومع أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لا توصي بالتوقف التام عن تناول المأكولات البحرية، لقيمتها الغذائية العالية، إلا أنه من الجيد الانتباه إلى أنواع وكميات المأكولات البحرية التي تتناولها.

الانتباه عند شراء منتجات العناية الشخصية

بالإضافة إلى ابتلاعها واستنشاقها، يُمكن امتصاص PFAS عبر الجلد، وإحدى طرق الحد من ملامستها هي مراجعة قائمة المكونات عند شراء منتجات العناية الشخصية، مثل الشامبو، والمرطب، وأحمر الخدود، وظلال العيون، وأحمر الشفاه، وطلاء الأظافر، وخيط تنظيف الأسنان، حيث ينصح باختيار مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الأخرى الخالية من المكونات الفلورية.

تجنب أنواع معينة من الأثاث

تستخدم مركبات PFAS بشكل شائع في الأثاث والسجاد، لذا يُنصح باختيار منتجات غير معالجة لصد البقع أو الماء، بدلاً من ذلك، ابحث عن منسوجات مقاومة للبقع وخالية من PFAS.

اختر الأغذية غير المغلفة قدر الإمكان

الأطعمة التي قد تتسرب منها المياه أو الدهون، أو تلك التي قد تتأثر بالرطوبة، مثل رقائق البطاطس والمقرمشات والمكرونة، غالبًا ما تُلّف بمواد مقاومة للماء كالبلاستيك، ولتجنب ذلك، اشترِ البقالة بأقل قدر ممكن من التغليف، أو تلك المُغلّفة بالزجاج أو رقائق الألومنيوم أو السيليكون.

الحد من استهلاك الوجبات السريعة

تجنب الوجبات السريعة، على وجه الخصوص، يمكن أن يساعد في تقليل التعرض لمواد PFAS. ، حيث أظهرت دراسةٌ نُشرت في مجلة تقارير المستهلك عام ٢٠٢٢ أن من بين ١١٨ منتجًا مستخدمًا في أشهر مطاعم الوجبات السريعة، احتوت معظمها على كمياتٍ مُقلقة من PFAS ، وكشف التحليل عن وجود هذه المواد في عبوات جميع متاجر التجزئة التي خضعت للفحص.

اختر الملابس الخالية من PFAS

إذا كنت تبحث عن ملابس جديدة، فإن البحث عن ملابس خالية من PFAS قد يساعدك على تقليل التعرض، لأن الملابس المصنوعة من مواد صناعية مثل النايلون والبوليستر والإسباندكس غالبًا ما تحتوي على هذه المواد الكيميائية، لذا انتبه لنوع ملابس المطر والملابس الرياضية والأحذية التي تختارها.