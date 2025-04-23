شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب فصل الصيف.. كيف تحمى نظارة الشمس عينيك والان مع تفاصيل الخبر

يعتقد البعض أن النظارات الشمسية مجرد أمرا ثانويا يمكن الإستغناء عنها، أو أنها فقط تساعد على رؤية أوضح عند التواجد في مكان مشمس أو القيادة، خاصة خلال أيام الصيف، في حين يعتبرها البعض الأخر مكملا للمظهر المناسب، لكنها في الحقيقة تعد أمرا في غاية الأهمية لحماية العينين من التعرض لأشعة الشمس الضارة، وفقا لموقع "Johns Hopkins medicine".

أضرار أشعة الشمس على العينين

تتضمن أشعة الشمس نوعا ضارا وهو الأشعة فوق البنفسجية، وهى أشعة غير مرئية لكنها تُشكل جزءًا كبيرًا من الطاقة التي تتلقاها الأرض من الشمس يوميًا، في حين تعتبر الجفون حساسة للغاية للضوء الذي نتلقاه من الشمس.

وتشمل أضرار الشمس على العين ما يلي:

الإصابة بسرطان قاعدي أو حرشفي على الجفون

وهى سرطانات جلدية شائعة تنتج عن التعرض المفرط لآشعة الشمس، ونادرا ما تتسبب في الوفاة لمنها قد تنتشر بشكل خطير.

الظفرة أو "عين راكب الأمواج"

عين راكب الأمواج هي نتوء غائم إسفيني الشكل، يتشكل عادةً على القرنية (الطبقة الخارجية للعين)، ويمتد من الزاوية باتجاه الحدقة في مركز العين، وعادةً ما تبقى هذه الزوائد صغيرة، لكنها تتوسع أحيانًا، مما يؤثر على الرؤية ويسبب إزعاجًا.

التهاب القرنية الضوئي (حروق الشمس على العينين)

هذه الحالة هي تمامًا كما يوحي اسمها ، وتشير إلى أن التعرض لأشعة الشمس يتسبب في حروق للقرنية والملتحمة (الجزء الداخلي من الجفون)، مما يسبب حساسية وألمًا في العين، واحمرارًا، وسيلانًا للدموع، وضبابية في الرؤية، وتورمًا.

كيف تساعد النظارات الشمسية في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية؟

يعتمد نوع الحماية من الأشعة فوق البنفسجية التي توفرها النظارات الشمسية على مادة العدسة، فعدسات البولي كربونات مزودة بحماية مدمجة من الأشعة فوق البنفسجية، بينما تحتاج بعض العدسات الزجاجية وجميع العدسات البلاستيكية إلى طبقة خاصة لحجبها، وتعمل هذه الطبقة بطريقة مشابهة لواقي الشمس على الجلد، حيث توفر طبقة شفافة تسمح بمرور الضوء، لكنها تحجب جميع أو معظم الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس والأسطح التي تعكسها.

اختيار النظارات الشمسية المناسبة

لا تمنع جميع النظارات الشمسية الأشعة فوق البنفسجية من الوصول إلى عينيك، والتسبب بالحالات المذكورة أعلاه، لذلك يوجد بعض النقاط التي يجب الانتباه إليها فيما يتعلق بإختيار النظارات الشمسية المناسبة، وهى :

نسبة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية

ابحث عن النظارات الشمسية التي توفر حماية من الأشعة فوق البنفسجية، بنسبة 95% إلى 100% أو ملصق "UV 400".

لون العدسات

العدسات البنية والخضراء والرمادية هي الأفضل، بينما توفر العدسات الصفراء حماية أقل.

العدسات المستقطبة

تقلل هذه العدسات من الوهج والانعكاسات، ولكنها قد تكون غير مريحة إذا كنت بحاجة إلى استخدام جهاز مزود بشاشة.\



متى يجب ارتداء النظارات الشمسية؟

ينصح بارتداء النظارات الشمسية قدر الإمكان، حتى في الأيام الغائمة، حيث تتواجد الأشعة فوق البنفسجية وتنعكس على مجموعة من الأسطح، بما في ذلك الخرسانة والثلج والرمال والماء، كما أن ارتداء تلك النظارات بشكل متكرر قدر الإمكان منذ سن مبكرة، هو المفتاح لتقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية على العين والأنسجة المحيطة بها.