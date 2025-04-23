شكرا لقرائتكم خبر عن تغسلى وشك بميه ساقعة ولا سخنة.. اعرفى الأفضل لبشرة صحية والان مع تفاصيل الخبر

غسل الوجه بانتظام يعد الخطوة الأولى فى روتين العناية اليومية بالبشرة، ولا يقتصر الأمر على اختيار غسول مناسب لنوع البشرة، وإنما أيضا درجة الحرارة المناسبة للمياه المستخدمة.

وعلى الرغم من أن الشطف بالماء البارد من حين لآخر قد يكون له بعض الفوائد، إلا أن استخدام الماء الساخن جدًا أو البارد لغسل وجهك قد يؤدى إلى الإضرار بالبشرة، وفقا لموقع "Health".

عدد المرات المناسبة لغسل الوجه

ينصح الخبراء بتنظيف الوجه مرتين يوميًا، باستخدام الماء الفاتر، ومنظف لطيف مناسب لنوع البشرة، للحفاظ على نضارتها.

درجة حرارة المياه المناسبة لصحة البشرة

في حين أن العديد من العلاجات المنزلية أو المصادر عبر الإنترنت، قد تروج لاستخدام الماء الساخن جدًا أو البارد جدًا لتحسين صحة الجلد، إلا أن درجات الحرارة القصوى قد تسبب ضررًا للبشرة، خاصة إذا كانت بشرتك حساسة أو معرضة لحب الشباب .

وتوصي الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD) باستخدام الماء الفاتر، بدلًا من الساخن أو البارد عند غسل الوجه، كما توصي بشطفه بالماء الفاتر وتجفيفه برفق.

فوائد الماء البارد مقابل الماء الساخن للبشرة

غسل الوجه بالماء الفاتر هو الأفضل للعناية بالبشرة بشكل روتيني، ولكن هناك بعض الفوائد المحتملة لاستخدام الماء البارد من حين لآخر، حيث يحسّن الماء البارد تدفق الدم إلى الوجه، مما يعزز حماية البشرة من الجذور الحرة والمركبات الضارة الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والتلوث، كذلك يشد الماء البارد البشرة ويمنحها مظهرًا أكثر صحةً وإشراقًا.

يمكن للماء البارد أن يُخفف التورم والالتهاب ، بما في ذلك الالتهاب الشائع في حب الشباب، كما أنه يمكن أن يقلل من إنتاج زيوت الوجه، وهو أمر قد يكون مفيدًا لمرضى حب الشباب.

فى المقابل لا توجد فوائد تقريبًا لاستخدام الماء الساخن لغسل وجهك أو جسمك، ومع ذلك، قد يكون العلاج الحراري قصير المدى مفيدًا لعلاج بعض الحالات الجلدية، مثل التهاب الجلد التأتبي "الأكزيما"، حيث يمكن أن يساهم فى تخفيف الحكة.

عيوب الماء البارد مقابل الماء الدافىء

مع أن غسل الوجه بالماء البارد قد يكون له بعض الفوائد، إلا أن معظم الخبراء ينصحون باستخدام الماء الدافئ للتنظيف، فالماء البارد أقل فعالية في إزالة الزيوت والأوساخ من البشرة، مما قد يقلل من فعالية المنظفات ، ويسمح للبكتيريا والرواسب بالتراكم في المسام. كما أن الماء البارد قد يُهيج البشرة الحساسة ويترك بقايا من منتجاتك عليها.

نصائح لغسل وجهك

طريقة غسل وجهك، ودرجة حرارة الماء التي تختارينها، جزءٌ أساسي من روتين العناية بالبشرة . قد تلحق طرق التنظيف القاسية الضرر ببشرتك، وتسبب ظهور البثور، ويوجد بعض الخطوات التي يجب عليك اتباعها عند غسل وجهك:

اغسلي اليدين بالماء والصابون قبل غسل الوجه

رش الماء الفاتر على وجهك

ضعي كمية صغيرة من المنظف المصمم خصيصًا لنوع بشرتك

استخدمي أطراف أصابعك لتدليك المنظف بلطف على بشرتك

ركزي على المناطق التي قد يتجمع فيها الزيت، مثل منطقة الأنف والجبهة

تجنب استخدام منشفة أو إسفنجة شبكية أو أي شيء آخر لفرك المنظف، لأن ذلك قد يؤدي إلى تهيج الجلد

تجنب فرك بشرتك، حتى لو شعرت أنها متسخة أو إذا كنت تعاني من حب الشباب

اشطفي وجهك جيدًا بالماء الفاتر حتى يختفي المنظف.

ربتى على بشرتك بمنشفة نظيفة، مع ترك بشرتك رطبة قليلاً

ضعي المرطب بينما يكون وجهك رطبًا للمساعدة في الحفاظ على ترطيب بشرتك

غسل وجهك مرتين في اليوم؛ قد تحتاجى إلى غسل وجهك مرات إضافية فى حالة التعرق، مثل بعد التمرين.