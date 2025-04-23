شكرا لقرائتكم خبر عن من الأسبوع الأول للرابع.. تجربة توضح نتيجة الامتناع عن السكر لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت إحداي الكاتبات رادي ديفلوكيا تجربتها في الإقلاع عن تناول السكر لمدة 30 يومًا، مسلطة الضوء على أعراض الانسحاب الأولية، والتحسنات الكبيرة في البشرة، وفقا لما نشره موقع hindustantimes.

ماذا يحدث عندما تتوقف عن تناول السكر لمدة 30 يومًا؟

بعد أن بدأت برنامج التخلص من السكر، كان اليوم الأول سيئًا للغاية، وعانت من صداع، وانخفاض في الطاقة ، وجميع أعراض الانسحاب، ولكن التغييرات الإيجابية جاءت عندما التزمت بسياسة الامتناع عن السكر، وبعد ثلاثة أيام، تحسنت البشرة ، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أصبحت أكثر نضارة وإشراقًا من أي وقت مضى. اختفت تمامًا جميع النتوءات الصغيرة التي كانت على جبهتها.

فيما يلي التغييرات التي لاحظتها رادي في الأسابيع الأول والثاني والثالث والرابع: بعد أسبوع..

أصبحت جميع الأطعمة شديدة الملوحة والحلوة والمعالجة التي كنت تشتهيها غير مرغوبة، وأضافت أن براعم التذوق لديها لم تعد "مفرطة النشاط"، وأن "طعم التوت العصير أصبح فجأةً أشبه بالحلوى".

بعد مرور أسبوعين، لاحظت أن تركيزها واهتمامها أصبحا حادين، وأن ضبابية دماغها اختفت.

بعد ثلاثة أسابيع..

لاحظت أن أسنانها أصبحت أقل حساسية.

بعد أربعة أسابيع..

بدأت تستيقظ وهي تشعر بالنشاط ولم تعد تعاني من الخمول في الصباح.

لماذا السكر سيء بالنسبة لنا؟

وفقًا لـ Harvard Health ، "قد يؤدي الإفراط في تناول السكر المضاف إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الالتهابات المزمنة، وكلاهما مساران مرضيان لأمراض القلب. كما أن الإفراط في تناول السكر، وخاصةً في المشروبات المحلاة، يُسهم في زيادة الوزن عن طريق خداع الجسم لإيقاف نظام التحكم في الشهية، لأن السعرات الحرارية السائلة ليست مُرضية كالسعرات الحرارية من الأطعمة الصلبة.