شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن العلاج بـ الوخز بالإبر والان مع تفاصيل الخبر

الوخز بالإبر هو علاج يستخدم خلاله إبرًا فولاذية رفيعة جدًا يتم إدخالها في الجلد لتحفيز نقاط معينة في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الظهر والرقبة والرأس والوجه، والهدف من الوخز بالإبر هو تخفيف حالة صحية أو أعراض، مثل الألم.

تأتي هذه الممارسة من الطب الصيني التقليدي، ووفقا لموقع " clevelandclinic"، أكدت الدراسات العلمية فعاليتها في بعض الحالات، فالوخز بالإبر هو في الأساس علاج تكميلي، فقد تحتاج إلى علاجات طبية أخرى للمساعدة في تخفيف مشاكلك الصحية.

ماذا يعالج الوخز بالإبر؟

يمكن أن تساعد الوخز بالإبر في علاج العديد من أنواع المشكلات الصحية، وفي أغلب الأحيان، يستخدمها الناس لتخفيف الألم المزمن (طويل الأمد)، مثل:

التهاب المفاصل .

آلام الظهر أو آلام الرقبة أو آلام العضلات .

الصداع والصداع النصفي .

ألم الركبة .

تقلصات الدورة الشهرية .

الإصابات الرياضية .

آلام الوجه وانزعاجات الأعصاب الأخرى .

قد تساعد الوخز بالإبر في علاج بعض الحالات الصحية الأخرى، بما في ذلك:

السرطان والآثار الجانبية لعلاج السرطان .

مشاكل في الجهاز المناعي .

العقم .

متلازمة القولون العصبي (IBS) .

انقطاع الطمث والهبات الساخنة .

اضطرابات الإجهاد المتكررة ومتلازمة الإفراط في الاستخدام .

هل هناك أنواع مختلفة من الوخز بالإبر؟

يركز أخصائيو الوخز بالإبر الذين يتبعون المبادئ الصينية التقليدية، ويطبق الوخز بالإبر الحديث الطب الغربي، باستخدام الإبر لتحفيز أنظمة الجسم، ويستخدم العديد من أخصائيي الوخز بالإبر مزيجًا من كلا النهجين.

هناك طريقة أخرى للوخز بالإبر تعالج الألم العضلي اللفافي، وتشمل هذه الحالة الشائعة العضلات وأنسجتها الضامة، فعندما تتعرض العضلات للإجهاد أو الشد أو الإصابة، فإنها غالبًا ما تشكل نقاط الزناد - عقدة ضيقة مؤلمة، ويمكن لنقطة الزناد في إحدى العضلات أن تسبب الألم في منطقة مختلفة من الجسم.

ماذا يحدث أثناء العلاج بالوخز بالإبر؟

إبر الوخز بالإبر معقمة ويمكن التخلص منها وهي رفيعة مثل شعرة الإنسان، يقوم المعالج بإدخال الإبر على أعماق مختلفة، من جزء من البوصة إلى بضع بوصات، تظل الإبر في الجسم لبضع دقائق أو لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

هل الوخز بالإبر مؤلم؟

قد تشعر بوخزة صغيرة مع كل إبرة، وهي أقل إيلامًا من الشعور الذي تشعر به عند تلقي لقاح أو سحب دم، إبر الوخز بالإبر أرق كثيرًا من الإبر الطبية، وهي صلبة وليست مجوفة.

قد تسبب الإبر بعض الأحاسيس العضلية، مثل الآلام الخفيفة أو الوخز، سيطلب منك طبيبك الإبلاغ عندما تشعر بثقل أو خدر عميق ، وعادة ما تعني هذه الأحاسيس أن العلاج يعمل.

ماذا يحدث بعد العلاج بالوخز بالإبر؟

الوخز بالإبر له تأثير مهدئ، لذا قد ترغب في الحصول على توصيلة إلى المنزل من مواعيدك - وخاصة الموعد الأول. إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فحاول الراحة لمدة خمس إلى عشر دقائق قبل القيادة، قد يقترح عليك طبيبك أن تأخذ قسطًا من الراحة لمدة يوم أو يومين بعد كل جلسة.

ما هي فوائد الوخز بالإبر؟

تتضمن فوائد الوخز بالإبر تخفيف الألم المزمن وغيره من الحالات الصحية، يستخدم العديد من الأشخاص الوخز بالإبر لتخفيف الألم في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الصداع النصفي وآلام الظهر والتهاب المفاصل، كما أظهرت الدراسات أن الوخز بالإبر قد يكون خيار علاج ناجح لمجموعة متنوعة من الحالات، بما في ذلك مشاكل الجهاز المناعي والعقم وآثار انقطاع الطمث.

كم مرة يجب أن أحصل على العلاج؟

يعتمد عدد الجلسات العلاجية على حالتك وشدتها وكيفية استجابة جسمك لها، يحصل معظم الأشخاص على موعد مرة واحدة في الأسبوع، ويحصل آخرون على العلاج بشكل متكرر أو أقل، اعتمادًا على مدة استمرار التأثيرات.

قد لا تحصل على الفوائد الكاملة للوخز بالإبر في العلاج الأول أو الثاني، إذا قررت تجربة الوخز بالإبر، فيجب عليك إجراؤه خمس جلسات على الأقل.

