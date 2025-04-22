شكرا لقرائتكم خبر عن لمريض الضغط فى الموجة الحارة.. علامات لا تتجاهلها ونصائح لازم تعرفها والان مع تفاصيل الخبر

تؤثر الحرارة وارتفاع معدلاتها على الجسم بالكامل، وتختلف تأثيراتها من شخص إلى آخر، وفقًا لتقرير نشره موقع Baptist Health.

تأثير الحرارة على ضغط الدم

أوضح التقرير أن الحرارة قد تؤثر على معدلات ضغط الدم، خاصة لمن يعانون من ارتفاعات في ضغط الدم، فهي تخفضه بعض الشيء، ولكنها قد تحدث مشكلات أخرى، خاصة إذا كانت مقترنة بالرطوبة، فتظهر بعض الأعراض على الجسم منها زيادة التدفق الدم إلى الجلد والتعرق، وبالتالي يخفض حرارة الجسم، ويزيد بالتالي خطر الإصابة بالجفاف.

أعراض ارتفاع ضغط الدم في الطقس الحار

بعض الأعراض قد تظهر على مرضى ارتفاع الضغط في الطقس الحار منها الارتباك، الغثيان والتعرق المفرط أو التعرق بشكل ملحوظ مع التعب العام وعدم القدرة على التخلص من صداع الرأس مع بشرة باردة ورطبة وارتفاع معدلات نبضات القلب والدوخة وتشنجات أو تقلصات. هذه العلامات هي علامات خطر لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تدل على إصابته بالجفاف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة.

نصائح لتجنب اضطرابات ضغط الدم

هناك الكثير من النصائح التي تجنب الشخص اضطرابات ضغط الدم أثناء الطقس الحار، والتي من بينها:

- لابد من شرب المياه بكميات كبيرة وشرب الكثير من السوائل المرطبة منزوعة السكر.

- تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة في أكثر الأوقات حرارة خلال اليوم.

- تناول طعام صحي واتباع نظام غذائي صحي على الدوام.

- من الأفضل وضع واقي الشمس عند الخروج في الحرارة.

- تجنب كل الأنشطة الشاقة والمجهدة بشكل كامل.

- التدرج في ممارسة الأنشطة خاصة في الطقس الحار خارج المنزل.

- ارتداء القبعة أمر في غاية الأهمية لحماية الرأس من الشمس، ويجب أن تكون قابلة للتنفس حتى تسمح بدخول الهواء.

أعراض لا تتجاهلها

يجب أن تكون على وعي بأعراض ارتفاع ضغط الدم، والتي من بينها أن يحدث ألمًا ما في الصدر مع صعوبات في التنفس مع مشكلات في الرؤية أو بقاع دموية على العينين. كذلك قد يحدث نزيف في الأنف أو الصداع والآلام الرأس الشديدة مع الدوخة.

طلب الرعاية الطبية

إذا كنت تعاني من أعراض حادة لابد من طلب الرعاية الطبية خاصة أعراض الجفاف.