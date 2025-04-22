شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر موجات الحر على القلب والرئتين.. نصائح مهمة للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب حلول فصل الصيف، وفى موجات الحر، نحتاج بعض النصائح الصحية، فبينما يمتلك جسم الإنسان قدرة هائلة على التكيف مع تغيرات درجات الحرارة، فإن موجات الحر والتعرض للحرارة الشديدة قد يكون لهما آثار وخيمة على صحتنا، وذلك وفقا لموقع hindustantimes.



قالت الدكتورة شرادا غاندي، استشارية قسم الطوارئ في مستشفى العائلة المقدسة في مومباي بالهند، "يمكن أن يكون لموجات الحر تأثير كبير على القلب والرئتين، خاصة عندما تتجاوز درجة الحرارة قيمتها العتبية التي تتجاوز 103-104 فهرنهايت. خلال هذا الوقت، يضطرب التنظيم الذاتي لدرجة حرارة الجسم".

شرحت الدكتورة شرادا غاندي كيف يمكن لموجات الحر أن تؤثر على القلب والرئتين.

تأثير موجات الحر على القلب:

قد تؤدي ضربة الشمس إلى انخفاض ضغط الدم، مما يسبب عدم كفاية إمدادات الدم إلى الأعضاء الحيوية.

يمكن أن يؤدي الضغط على القلب أيضًا إلى الرجفان الأذيني، وتسارع القلب البطيني، والرجفان البطيني.

يمكن أن تتضرر عضلة القلب بسبب انخفاض تدفق الدم الدوراني.

تؤدي ضربات الشمس المتكررة إلى تندب القلب.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية: تزيد ضربة الشمس من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

تأثير موجات الحر على الرئتين:

وأضافت الطبيبة أن موجات الحر قد تكون لها آثار أشد على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية سابقة. وأضافت: "يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تفاقم الربو السابق وتسببه في نوبة، خاصةً لدى مرضى الربو الذين يصعب السيطرة على حالتهم. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي الإجهاد الحراري إلى تفاقم أعراض ضيق التنفس والصفير والسعال لدى مرضى الانسداد الرئوي المزمن. وترتبط أعراض تنفسية أخرى لدى مرضى التليف الكيسي بموجات الحر".

ارتفاع معدل التنفس : قد تتفاقم محاولة التبريد، عن طريق التنفس بشكل أسرع، بسبب حالة تنفسية موجودة مسبقًا، مثل الربو أو مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

تشنج القصبات الهوائية : قد يؤدي الإجهاد الحراري إلى انقباض مجرى الهواء، وتشنج القصبات الهوائية، مما يجعل التنفس صعبًا.

الالتهاب : يمكن أن يؤدي التهاب الرئتين بسبب موجات الحرارة إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة.

الالتهاب الرئوي : ضربة الشمس عامل خطر للإصابة بالالتهاب الرئوي، وربما يصيب معظم الفئات الأكثر عرضة للإصابة، بمن فيهم كبار السن.

الإجراءات الاحترازية للبقاء آمنًا:

اشرب كميات كبيرة من الماء لتخفيف المخاط والحفاظ على رطوبة مجرى الهواء.

ينبغي تجنب النشاط الشاق في ساعات الذروة من الحرارة لتقليل الضغط على الجهاز التنفسي والقلب.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل تنفسية مراقبة أعراضهم عن كثب، والتوجه إلى مركز رعاية صحية فور تفاقمها. ويجب طلب الرعاية الطبية الفورية في حال ظهور أعراض ضربة الشمس.

تطبيق إجراءات لتبريد الجسم بشكل عاجل، مثل وضع كمادات الثلج، والمحلول الملحي الوريدي البارد في المستشفى، وارتداء غطاء كامل من القماش فاتح اللون.

