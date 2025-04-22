شكرا لقرائتكم خبر عن فحوصات بالذكاء الاصطناعى تحدث تغييرًا فى حياة كبار السن والان مع تفاصيل الخبر

أصبح استخدام الذكاء الإصطناعى بمثابة تطور كبير فى مجال الصحة، ووفقا لجريدة dailymail، حيث أوضح وزير الصحة فى إنجلترا أن التكنولوجيا المستخدمة حاليًا فى اليابان، الدراسات الجينية والذكاء الاصطناعي، يمكن أن تحدث ثورة في كيفية تقديم الرعاية الصحية، حيث من المقرر نشر خطة مدتها عشر سنوات لخدمة الصحة الوطنية هذا العام.

كما أوضحت الجريدة أن هذا التقدم يمكن أن يكون تغييرا جذريا بالنسبة للسكان المسنين في المملكة المتحدة.

وقال وزير الصحة البريطانية "ستريتنج" "إذا تمكنا من البدء في التفكير في هذا النوع من نهج الفحص الطبي الدوري، ولكن دمجه مع أشياء مثل علم الجينوم والتعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي، بحيث لا يحصل الناس على فحص طبي دوري عام، بل فحص شخصي، وليس فقط التشخيص المبكر والعلاج بشكل أسرع، ولكن التنبؤ بالمرض ومنعه، فهذا يغير قواعد اللعبة".

وأعلنت هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا أن المرضى كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا سيخضعون لفحوصات في وحدات الطوارئ، وستُجرى هذه الفحوصات عشر ساعات يوميًا، سبعة أيام في الأسبوع، وستشمل فحص صحة القلب والقدرة على الحركة.

ومن المرجح أيضًا أن يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد الكسور "التي يصعب اكتشافها"، حيث من المتوقع طرح تقنية المسح قريبًا.

كما أعطت هيئة مراقبة الإنفاق في الخدمات الصحية الضوء الأخضر لأربعة برامج ذكاء اصطناعي مصممة لتقليل عدد كسور العظام التي لا يتم تشخيصها في قسم الطوارئ.

وتعد الكسور واحدة من الأخطاء الأكثر شيوعًا في أقسام الطوارئ، وفقًا للمعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية (NICE)، وسط نقص مزمن في أخصائيي الأشعة وفنيين الأشعة.

وقال وزير الصحة ويس ستريتنج إن اختبارات MOT الصحية الشخصية يمكن أن تكون "عامل تغيير" بالنسبة للسكان المسنين أي كبار السن في المملكة المتحدة، فإن اختبارات MOT الصحية الشخصية يمكن أن تكون "عامل تغيير" بالنسبة للسكان المسنين في المملكة المتحدة.

وسوف يواصل الأطباء تقييم عمليات المسح بحثًا عن علامات الكسور، ولكن في المستشفيات المشاركة، سوف يبحث الذكاء الاصطناعي أيضًا عن كسور أصغر.

ويعتقد الخبراء أن اكتشاف الكسور في وقت مبكر قد يساعد على منع تعرض المرضى لإصابات أخرى مع تسريع وقت تعافيهم.

جدير بالذكر، وفقا للجريدة، يدخل حوالي 200,000 شخص إلى المستشفى سنويًا بسبب كسور، وأكثرها شيوعًا هي كسور الورك والكاحل واليد.

كما أن الأشخاص الذين يعانون من مرض هشاشة العظام هم أكثر عرضة للإصابة بالكسور.

ويتم تطوير تقنية المسح بالذكاء الاصطناعي من خلال تحميل آلاف الصور الخاصة بمسح العظام حتى يتعلم البرنامج التعرف على علامات الكسور.