شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة هندى فى الجيم بسبب نوبة قلبية.. علامات تحذيرية ونصائح مهمة والان مع تفاصيل الخبر

أثارت وفاة رجل هندى يبلغ من العمر 52 عامًا فجأةً فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم" أثناء التدريب بسبب نوبة قلبية الخوف والذعر، وفقا لموقع thehealthsite.

وأفادت التقارير أن المتوفى، الذى يدعى ياتيش سينغاى، كان يمارس تمرين رفع الأثقال عندما انهار فجأة، وعند وصوله إلى المستشفى أعلن الأطباء وفاته.



في يوم الوفاة وصل ياتيش إلى الصالة حوالي الساعة 6:45 صباحًا وبدأ تدريباته مستخدمًا أجهزة رياضية مختلفة، لكن خلال التدريب، انهار فجأة على الأرض، حسبما أفادت مصادر.

ورغم أن الرجل لم يكن لديه تاريخ من أمراض القلب، فإن المأساة أثارت سؤالا حاسما وهو هل يمكن أن تؤدى التمارين الرياضية المنتظمة، وخاصة التدريبات المكثفة، إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة القلبية؟

هل يمكن أن تُسبب التمارين الرياضية نوبة قلبية؟ طبيب قلب يشرح ذلك

الإجابة المختصرة هي نعم، ولكن مع بعض المحاذير المهمة، كما يوضح الدكتور أميت فيرما، أخصائى أمراض القلب فى أحد مستشفيات الهند، موضحا أنه فى حين أن ممارسة الرياضة بانتظام تُعد من أفضل ما يمكنك فعله لصحة قلبك، إلا أن الإفراط فى ممارسة التمارين الرياضية أو التدريبات غير المُراقبة، خاصةً لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية كامنة أو غير مُشخصة، قد يكون مُحفزًا لنوبات قلبية.

أمراض القلب الكامنة

أحد الأسباب الرئيسية للوفيات القلبية المرتبطة بالتمارين الرياضية هو أمراض القلب والأوعية الدموية غير المُشخَّصة، فقد لا تظهر أعراض على حالات مثل مرض الشريان التاجي، أو اعتلال عضلة القلب الضخامي، أو عدم انتظام ضربات القلب إلا بعد بذل مجهودٍ بدنيٍّ مُكثَّف.

ويضيف الدكتور "يجب على الرجال فوق سن الأربعين والنساء فوق سن الخمسين الخضوع لفحص القلب، بما في ذلك تخطيط كهربية القلب، وتخطيط صدى القلب، واختبارات الإجهاد، خاصة إذا كانوا يبدأون نظامًا جديدًا للتمرين".

تمارين رفع الأثقال بدون تدفئة الجسم

من الأمور المهمة التى يجب على كل رواد الصالات الرياضية معرفتها.. لا تبدأ أبدًا برفع الأثقال الثقيلة أو التدريب المتقطع عالى الكثافة دون إحماء جسمك، فجلسة إحماء سريعة تُهيئ جسمك وعضلاتك للتمرين الشاق، مما يُخفف الضغط على عضلاتك.

علامات تحذيرية لا ينبغي تجاهلها أبدًا

يُحذّر الطبيب من أن أعراضًا مثل ألم الصدر، وضيق التنفس، والدوار، وخفقان القلب، أو التعب غير المبرر، يجب اعتبارها علامات تحذير، فجسمك يحاول إخبارك بشيء ما، فاستمع إليه".

وهذه الحالة المأساوية تضاف إلى القائمة المتزايدة من الحوادث التى تنطوى على الإصابة بنوبات قلبية أثناء ممارسة التمارين الرياضية، وخاصة بين الأفراد فى منتصف العمر.

لطالما أوصى خبراء الصحة كل من يرتاد الصالات الرياضية أو يمارس الرياضة بإجراء فحوصات طبية شاملة إلزامية، واستشارة طبيب قبل إضافة أى عناصر جديدة إلى روتينه اليومى، هذا مهم لمن تجاوزوا الأربعين من العمر أو ممن يعانون من مشاكل صحية كامنة

نصائح للحفاظ على صحة قلبك

تناول طعامًا صحيًا

استمع إلى جسدك

تأكد من شرب الكثير من السوائل وخاصة الماء

حافظ على انخفاضه إذا لم تكن على ما يرام

تجنب ممارسة التمارين الرياضية الشاقة إذا كان جسمك لا يسمح بذلك

تناول وجبات متوازنة

لا تتخطي وجبات الطعام لإنقاص وزنك - إنها مجرد خرافة - بل في الواقع سوف تكتسب المزيد من الوزن.

قم بفحوصات صحية منتظمة.

وعليك التذكر الدائم، وهو أن ممارسة الرياضة ضرورية لصحة القلب، ولكن ممارستها بشكل غير صحيح أو دون إشراف طبي قد تكون قاتلة، لا ينبغي أن تكون اللياقة البدنية على حساب حياتك، بل اعرف حدودك وتدرب بذكاء.