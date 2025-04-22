شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لحماية عينيك من الضرر والان مع تفاصيل الخبر

تشهد الأيام المقبلة ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، ومن المهم الحفاظ على صحة أجسامنا مع الموجة الحارة، ومن بين ذلك الحفاظ على صحة العينين خاصة خارج المنزل للوقاية من أى أضرار محتملة قد تسببها أشعة الشمس عند التعرض لها، وفقًا لموقع "Healthline".

وفيما يلى.. نصائح لحماية عينيك من الضرر خلال الموجة الحارة

ارتدِ نظارات شمسية عالية الجودة

قبل الخروج، تأكد من ارتداء نظارات شمسية عالية الجودة، فهذا سيحمي عينيك من التلوث أيضًا، إذا لم توفر نظارتك الشمسية حماية كاملة من الأشعة فوق البنفسجية، فمن المرجح أن تضر عينيك أكثر مما تنفعها، ويفضل اختيار نظارة بإطارات دائرية، فالعدسات الأوسع تحافظ بشكل أكبر على عينيك.

ارتدِ قبعة واقية من الشمس

على الرغم من أن النظارات الواقية أو النظارات الشمسية تُمثل خط الدفاع الأول، إلا أن قبعة الشمس أو واقي الشمس يُفضلان دائمًا لمزيد من الحماية، ففي النهاية، يجب عليك حماية عينيك من أشعة الشمس.

حافظ على ترطيب عينيك

يمكن للحرارة والهواء الجاف أثناء التواجد خارج المنزل أن يسببا جفاف العين، حيث يؤذى الطقس الحار سطح العين ويُتلف طبقة الدموع.

ويُعد جفاف العين عرضًا شائعًا خلال فصل الصيف، ويزيد استخدام العدسات اللاصقة أو الإصابة بالحساسية الموسمية من خطر الإصابة بهذه الحالة، لذلك يمكنك استخدام القطرات المرطبة للحفاظ على ترطيب عينيك وحمايتها في هذه الحالات.

تجنب ارتداء العدسات اللاصقة

مع ارتفاع درجات الحرارة يُفضل تجنب استخدام العدسات اللاصقة لأنها قد تسبب جفاف العين، وعلى الرغم من أن النظارات الواقية أو الشمسية يمكن أن تقلل من التهيج والعدوى إلا أنه يفضل تجنبها.

اتبع نظامًا غذائيًا مغذيًا

يعد تناول الفواكه والخضراوات المغذية أمرًا سهلًا للحفاظ على صحتك العامة وصحة عينيك أيضًا، مثل الطماطم والكوسة والفلفل الأخضر والبطيخ والخوخ، وهي مصادر ممتازة للعناصر الغذائية المفيدة لصحة عينيك، وتذكر أن تأكل المكسرات والبذور لأن أحماض أوميجا 3 الدهنية مفيدة أيضًا لعينيك.