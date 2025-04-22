شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلب الفصول.. اعرف أعراض الاكتئاب الموسمى وطرق التعامل معه والان مع تفاصيل الخبر

الاكتئاب الموسمى هو اضطراب اكتئابى رئيسى متكرر يتغير مع تغير الفصول، وتشمل الأعراض الشعور بالحزن واليأس، وانخفاض مستويات الطاقة، والنوم كثيرًا أو قليلًا جدًا، وفى هذا التقرير نتعرف على أعراض الاكتئاب الموسمى وطرق التعامل معه، بحسب موقع verywellhealth.

أعراض الاكتئاب الموسمى

- الحزن

- القلق

- اليأس

- الانفعالية

- الإحباط

- الأرق

- الشعور بالذنب أو عدم الجدارة

- فقدان الاهتمام بالأنشطة المفضلة

- انخفاض الطاقة

- الإرهاق

- النوم المفرط

- تناول الطعام أكثر من المعتاد

- صعوبة في التركيز والتذكر

- صعوبة في اتخاذ القرارات

- الانطواء على الذات

- آلام جسدية

التعامل مع الاكتئاب الموسمى

يُمكن علاج الاضطراب العاطفى الموسمى، ويمكن معالجة أعراضه من خلال تعديلات نمط الحياة والعلاج الطبى.

الاضطراب العاطفى الموسمى هو نوع من الاكتئاب يؤثر على حياتك اليومية، إذا كنت قلقًا بشأن ظهور أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى، فاستشر الطبيب.

تعديلات نمط الحياة

إذا كنت تعانى من أعراض الاضطراب العاطفى الموسمى، فهناك تعديلات فى نمط الحياة يمكنك إجراؤها لتبدأ بالشعور بالتحسن، لأن نقص أشعة الشمس يبدو عاملاً فى الاضطراب العاطفى الموسمى، ركّز على قضاء الوقت فى الهواء الطلق، حتى في الأيام الغائمة.

احرص على الخروج يوميًا، واستخدم واقيًا من الشمس حتى في الأشهر الباردة.

بالإضافة إلى الخروج، نظّم أنشطة تستمتع بها وانظر إلى أحبائك كلما أمكن، خطط لوجبات صحية تحتوى على أطعمة صحية مثل الفواكه والخضراوات والبروتينات قليلة الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية.

العلاج الطبى

هناك علاجات طبية مثبتة الفعالية ضد الاضطراب العاطفى الموسمى..

- العلاج بالضوء.. يمكن أن يساعد التعرض لضوء أقوى بعشرين مرة من معظم مصابيح الإضاءة الداخلية فى تعويض نقص ضوء الشمس الطبيعى خلال فصل الشتاء، ويوصي الخبراء باستخدام صندوق الضوء يوميًا لمدة 30 دقيقة من الخريف حتى الربيع.

- العلاج النفسى.. يساعدك العلاج السلوكي المعرفي على تعلم عادات جديدة وطرق تفكير وسلوك جديدة، استهدف الالتقاء فى جلسات علاج جماعى مرتين أسبوعيًا لمدة ستة أسابيع.

- الأدوية المضادة للاكتئاب.. تُغيّر هذه الأدوية طريقة إنتاج الدماغ أو استخدامه لمواد كيميائية معينة، مثل السيروتونين؛ وقد يستغرق مفعولها من 4 إلى 8 أسابيع.

- فيتامين د: يحتاج الجسم إلى ضوء الشمس الطبيعى لإنتاج فيتامين د، قد تُحسّن هذه المكملات الغذائية أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي في الشتاء.