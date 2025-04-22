شكرا لقرائتكم خبر عن مع ارتفاع الحرارة وتقلب الجو.. تلبسى ابنك كام قطعة والان مع تفاصيل الخبر

مع دخول فصل الربيع تبدأ تقلبات الطقس في إحداث حالة من الحيرة لدى الأمهات بشأن اختيار الملابس المناسبة لأطفالهن، ففي الصباح الباكر قد يكون الجو باردًا نسبيًا يستدعي ارتداء طبقة إضافية من الملابس، بينما بحلول الظهيرة ترتفع درجة الحرارة بشكل ملحوظ، مما يجعل الطفل يشعر بالحرارة وعدم الراحة، هذه التقلبات المفاجئة تجعل مهمة اختيار عدد القطع المناسبة التي يجب أن يرتديها الطفل مهمة صعبة، في هذا التقرير نتعرف على بعض النصائح للأمهات لاختيار الملابس المناسبة لأطفالهن في تقلبات الطقس وارتفاع الحرارة.

قال الدكتور علاء عبد العزيز، أخصائى طب الأطفال وحديثي الولادة بمستشفى الزقازيق العام، إن الإفراط في تدفئة الطفل قد يؤدي إلى شعوره بالحرارة الشديدة والتعرق، ما يزيد من خطر الإصابة بنزلات البرد عند التعرض لتيار هواء بارد.

وأوضح أن تخفيف الملابس أيضًا قد يعرض الطفل للبرودة والإصابة بالأمراض، لذا، فإن التوازن هو الحل للتعامل مع هذه التقلبات الجوية.

وشدد على أن الأم يجب أن تراقب سلوك طفلها وبناء عليه تحدد قطع الملابس التي يرتديها، فإذا وجدت الطفل يشعر بالتعرق وعدم الراحة فيجب أن تخفف ملابسه.

وأوضح أنه يفضل اعتماد مبدأ الطبقات، بحيث نجعل الطفل يرتدى أكثر من طبقة خفيفة يمكن أن نخففها أو نزودها حسب الجو، مضيفاً أنه يمكن أن يرتدى الطفل فانلة داخلية قطن، وفوقها تيشرت بكم، ولو الجو برد يمكن أن نضيف جاكيت خفيف أو سويتر.

وأكد على أهمية اختيار الأقمشة القطنية لأنها بتمتص العرق وتسمح للجلد بالتنفس وتقلل من خطر تهيج الجلد.

ونصح بتجنب تعرض الأطفال المفاجئ للتيارات الهوائية الباردة بعد الحرارة لأنها هذا قد يسبب نزلات البرد.