شكرا لقرائتكم خبر عن للباحثين عن الرشاقة.. 13 عادة يومية تقف أمام حلمك والان مع تفاصيل الخبر

لكل محبي الدايت والراغبين في إنقاص أوزانهم، هناك الكثير من العادات التي يرجى أن تقف أمام حلمك دون أن تدري. هذه العادات اليومية قد تجعلك تبذل الكثير من الجهد لإنقاص وزنك دون جدوى، يقدمها لك تقرير نشر فى موقع هيلث الطبى.

الإفراط في الالتزام بالأنظمة الغذائية

الامتناع تمامًا عن تناول بعض الأطعمة المفضلة لديك في محاولات إنقاص الوزن قد يؤدي إلى نتائج عكسية من خلال تكثيف الرغبة الشديدة في الامتناع عن أطعمة وزيادة في أطعمة أخرى، مما قد يسبب عدم توازن داخل جسمك، مما قد يوقف عملية إنقاص الوزن.

الإفراط الشديد في ممارسة الرياضة

أهم الممارسات التي تؤدي إلى صعوبة إنقاص الوزن، لأن التمارين الرياضية يجب أن تكون تستهدف بعض الكتل الدهنية. ولكن إنشاء روتين تمرين مستدام والافراط في ممارسته بهدف إنقاص الوزن قد يؤدي إلى الضغط على الجسم، مما يقلل من إنقاص الوزن.

تخطي بعض الوجبات

رغبة في إنقاص الوزن السريع، هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى الافراط في تناول الطعام لاحقًا.

الإفراط في اتباع الحميات الغذائية العصرية

كلها تؤدي إلى عجز في السعرات الحرارية وفقدان الوزن بشكل بطيء جدًا.

عدم تناول كميات كافية من البروتين

مما يجعلك لا تشعر بالشبع ويجعلك أكثر نهما فيما بعد.

تراخي في تناول الألياف

هذا الأمر من شأنه أن يشعرك بالمزيد من الجوع ويجعلك تفقد الوزن بشكل أبطأ.

الجلوس لفترات طويلة

في عملك أو في بيتك، ينقص وزنك بشكل بطيء.

الاعتماد على الوجبات الجاهزة

حتى إن كانت صحية، من شأنه أن يجعلك عرضة لسعرات حرارية أعلى.

عدم الواقعية في تحديد أهدافك

عند إنقاص وزنك، وعدم قدرتك على وضع خطة لفقدان الوزن السليم والمتوازن يجعلك في نهاية رحلة إنقاص الوزن لا تفقد إلا القليل من الوزن، وفقدان كتلة عضلية وزيادة في الشهية في النهاية.

الحديث السلبي اليومي مع الذات

عن وزنك وعن قدرتك على الالتزام بنظام غذائي ينقص الوزن.

عدم قدرتك على إدارة التوتر والاجهاد

الذي تمر به وعدم قدرتك على تقليل التوتر اليومي ومسبباته.

إهمالك للمشي

كأحد أهم الرياضات التي تنقص الوزن وتدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

تناول الطعام بشكل عاطفي

أثناء تشتيت الانتباه من شأنه أن يستهلك الكثير من السعرات الحرارية.