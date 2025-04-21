شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو أفضل وقت لتناول السكريات دون ضرر؟ والان مع تفاصيل الخبر

جميعنا نستمتع بتناول الحلويات بين الحين والآخر، لكن كل هذا السكر المُصنع ليس جيدًا لأجسامنا، لذلك من المهم فهم كيفية تأثير السكر الذي تتناوله على الجسم، وهل هناك وقت محدد لتناول السكر حتى لا يضر بأجسامنا، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف إنديا".

وفقًا للخبراء، فإن هناك وقت أفضل لتناول تلك الحلويات الغنية بالسكر مع تأثير أقل على الجسم، وهو بعد تناول وجبة الطعام، وليس في الصباح الباكر أو على معدة فارغة، فإذا كنت ترغب حقًا في تناول الحلويات فإن أفضل وقت لتناوله للحصول على أقصى قدر من الدوبامين وتقليل التأثير على جسمك هو بعد تناول وجبة الطعام كحلوى.

كما يحذر الخبراء من خطورة تناول السكريات على معدة فارغة، موضحين أنه يجب تناول وجبة إفطار تحتوى على ملح وليس سكر، كما يفضل تناول تلك الحلويات أو السكريات بعد وجبة الغداء.

أضرار تناول السكريات في الصباح على معدة فارغة:

عند تناول السكر أول شيء في الصباح، يتم هضمه بسرعة، مما يتسبب في دخول جزيئات الجلوكوز إلى مجرى الدم بوتيرة سريعة، ويؤدي هذا إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم، يليه انخفاض حاد بعد حوالي 90 دقيقة، ونتيجة لذلك، قد يعاني الأفراد من انهيار في الطاقة ورغبة شديدة في تناول المزيد من الأطعمة الحلوة طوال اليوم.

وعلى النقيض من ذلك، إذا تناولت السكر بعد وجبة متوازنة، يتباطأ امتصاصه، حيث يساعد وجود البروتين والألياف والدهون الصحية على تعديل استجابة الجلوكوز، مما يؤدي إلى استقرار مستويات الطاقة وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام.