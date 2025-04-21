شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكل الفسيخ والرنجة.. نصائح تساعدك على الهضم والان مع تفاصيل الخبر

يشعر الكثير من الأشخاص بالانتفاخ وصعوبة الهضم بعد تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم، لكن يمكنك اتباع مجموعة من النصائح لتحسين هضمك، بحسب موقع "Web md".

بعد أكل الفسيخ والرنجة.. نصائح تساعدك على الهضم أكثر من تناول الألياف

اختر أطعمة نباتية مثل الفلفل الرومى والحبوب الكاملة، والمكسرات، تساعد هذه الأطعمة على الهضم ومنع الإمساك، كما أنها مفيدة للقلب ومستوى السكر في الدم. ولأنها تشعرك بالشبع، ستأكل أقل.

امضغ العلكة لتخفيف حرقة المعدة

يحفز المضغ جسمك على إنتاج اللعاب، مما يوازن الحموضة المرتبطة بالمشكلة، تجنب هذا العلاج إذا كان يسبب لك ابتلاع الهواء، مما قد يجعلك تتجشأ وتشعر بالانتفاخ.

قلل من حجم طبقك

من الطرق الرائعة للوقاية من عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة وغيرها من مشاكل الجهاز الهضمي تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا، سيستغرق الأمر بعض الوقت حتى تشعر بالشبع، ستقل احتمالية تناولك كمية أكبر من الطعام المُخطط له.

حافظ على رطوبة جسمك

تُساعد السوائل جسمك على التخلص من الفضلات والحفاظ على انتظام شربه، يمكنك شرب الماء والعصائر والشاي وغيرها من المشروبات. كما أنها موجودة في الأطعمة، لذا قد لا تحتاج إلى شرب ٨ أكواب من الماء يوميًا. يمكن لطبيبك أو أخصائي التغذية أن يخبرك بالكمية المناسبة من السوائل وأفضل أنواعها.

النشاط البدني للتغلب على الانتفاخ

قد تساعد التمارين الرياضية في علاج معظم مشاكل الجهاز الهضمي البسيطة، من الانتفاخ إلى الإمساك. يساعد النشاط البدني الجهاز الهضمي على التخلص من الفضلات. كما أنه يخفف التوتر، الذي قد يسبب العديد من مشاكل الجهاز الهضمي.

أبطئ سرعتك في تناول الطعام لمنع التجشؤ والغازات

لأنك ترغب في منع دخول الهواء إلى معدتك، لذا أبطئ سرعتك لا تبتلع طعامك أو مشروباتك بسرعة. امضغ كل لقمة واستمتع بها.