شكرا لقرائتكم خبر عن الملانة أشهر أكلات شم النسيم.. اعرف فوائدها الصحية والان مع تفاصيل الخبر

الملانة من الأكلات المميزة على سفرة شم النسيم، بجانب الرنجة والفسيخ، فهى من الأكلات التي يتناولها المصريون في مثل هذه المناسبة منذ آلاف السنين، والملانة هى الحمص الأخضر، وهو في الأساس حمص غير ناضج أو صغير، يُحصد قبل نضجه وجفافه ويتميز بلون أخضر زاهي، وملمس أكثر طراوة، وطعم أحلى قليلاً مقارنةً بالحمص المجفف، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الملانة لصحتك، بحسب موقع ndtv.

الملانة أو الحمص الأخضر غنية بالعناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف والبروتين والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فوائد الملانة أشهر أكلات شم النسيم 1. غنية بالعناصر الغذائية

يُعد الحمص الأخضر مصدرًا رائعًا للفيتامينات والمعادن والبروتين والألياف، هذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على الصحة العامة.

2. خصائص مضادة للأكسدة

يحتوي الحمص الأخضر "الملانة" على مضادات أكسدة تساعد على تحييد الجذور الحرة الضارة في الجسم هذا يُقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ويدعم صحة جهاز المناعة.

3. صحة الجهاز الهضمي

يُعزز المحتوى العالي من الألياف في الحمص الأخضر عملية الهضم الصحية ويمنع الإمساك، كما يُساعد في الحفاظ على صحة بكتيريا الأمعاء.

4. التحكم في الوزن

يتميز الحمص الأخضر بانخفاض سعراته الحرارية وغنى بالألياف والبروتين، مما يُعزز الشعور بالشبع ويُقلل من الإفراط في تناول الطعام. هذا يجعله خيارًا رائعًا للتحكم في الوزن.

5. صحة القلب

يُعد الحمص الأخضر مصدرًا جيدًا للبوتاسيوم، الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب. كما أنه يحتوي على مستويات عالية من حمض الفوليك، وهو أمر مهم للحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

6. ضبط سكر الدم

يُسهم انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم للحمص الأخضر في خفض مستويات السكر في الدم. وهذا مفيد لمرضى السكري أو لمن يسعون إلى ضبط مستويات السكر في الدم.

7. صحة العظام

يُعد الحمص الأخضر غنيًا بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي معادن أساسية للحفاظ على صحة العظام والأسنان.

8. نمو العضلات وإصلاحها

يساعد محتوى البروتين في الحمص الأخضر على دعم نمو العضلات وإصلاحها. وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يمارسون أنشطة بدنية أو يسعون إلى بناء كتلة عضلية.

9. تعزيز الطاقة

يُعد الحمص الأخضر مصدرًا للكربوهيدرات المعقدة، التي تُوفر إطلاقًا ثابتًا للطاقة طوال اليوم. تناوله كوجبة خفيفة يُمكن أن يُساعد في الحفاظ على استقرار مستويات الطاقة ومنع حدوث انخفاضات مفاجئة في الطاقة.

10. تقليل الالتهابات

تتميز بعض المركبات الموجودة في الحمص الأخضر، مثل الفلافونويدات والسابونينات، بخصائص مضادة للالتهابات. قد يساعد تناول الحمص الأخضر بانتظام على تقليل الالتهابات في الجسم وتعزيز الصحة العامة.

يمكن طهي الحمص الأخضر والاستمتاع به بطرق مختلفة. يمكن سلقه، أو طهيه على البخار، أو قليه، أو تحميصه.

لكل طريقة طعم وقوام مختلفين.

قلّب الحمص الأخضر مع زيت الزيتون والملح والتوابل المفضلة لديك.

افرده على صينية خبز واشوِه في الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية لمدة ١٥-٢٠ دقيقة.

أثناء السلق أو الطهي، يمكنك إضافة الملح أو الأعشاب أو التوابل أو الصلصات لتحسين النكهة حسب رغبتك.