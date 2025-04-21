شكرا لقرائتكم خبر عن فسيح ورنجة وحر.. نصائح صحية لأكلة وفسحة من غير متاعب والان مع تفاصيل الخبر

تتزامن احتفالات شم النسيم اليوم وطقوسها الثابتة من فسح ونزهات وتناول الفسيخ والرنجة والبيض الملون مع ارتفاع في درجات الحرارة، مما يجعله خليطًا متجانسًا يحتاج إلى مجموعة من النصائح الهامة والمفيدة لنزهة صحية عائلية بدون مشكلات أو أمراض أو تأثير للحرارة العالية.

نصائح مهمة للاحتفال بشكل صحي

يقول الدكتور محمد المنيسي، استشاري الباطنة الجهاز الهضمي طب قصر العيني، إن احتفالات هذه السنة تتزامن مع ارتفاع في درجات الحرارة، ما يجعل اتخاذ بعض الاحتياطات والمحاذير أمرًا في غاية الضرورة، وذلك للاحتفال بشكل صحي والالتزام بمجموعة من المعايير الصحية التي تجعل النزهة مثالية وخالية من المشكلات الصحية.

لا تعطش أبدًا

هكذا نصح الدكتور محمد، وأكد على ضرورة تروية والاهتمام بشرب الكثير من المياه على مدار اليوم، داخل المنزل وخارجه، حتى في النزهات. اهتم بشرب المياه على مدار الساعة، وليس دفعة واحدة، لتأثير جيد والوقاية من الجفاف. الحرارة العالية قد تعرضك لأعراض الجفاف، منها الضعف العام والشعور بالهزال، ولكن عليك أن تكون منتبها لأي من هذه الأعراض وقاومها بتناول المياه والجلوس في مكان بارد.

تناول الفاكهة كثمرة

اهتم بتناول الفاكهة كثمرة، ولا تتناولها كعصير، خاصة في النزهات، للحصول على السكر الصحي والتغذية المناسبة ومواجهة الطقس الحار.

ارتداء الملابس الفضفاضة

ارتدِ ملابس فضفاضة أنت وعائلتك، وألوانها فاتحة وليست داكنة، لعدم امتصاص الحرارة، وبالطبع يجب أن تكون قطنية.

أهمية الأدوية للمرضى المزمنين

إذا كنت تعاني من مرض مزمن، فأدويتك هي أهم ما يمكن أن تصطحبها معك في نزهتك، وتناولها في مواعيدها الثابتة دون إهمال. مريض الضغط بشكل خاص، والذي يمكن أن يتناول القليل جدًا من الفسيخ أو الرنجة، عليه بتناول دواؤه في ميعاده المناسب وشرب الكثير من السوائل والمياه بدون سكر.

ملاحظة الأعراض والعلامات

ملاحظة أي علامات أو أعراض من تقلصات أو إسهال أو صعوبات في التنفس، وإذا حدثت، لابد من الحصول على الرعاية الطبية الفورية.

الاهتمام بالتوازن في تناول الفسيخ والرنجة

الاهتمام بالتوازن في تناول الفسيخ والرنجة وعدم الإكثار منهما، خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

ارتداء القبعات

اهتم بارتداء القبعات أنت وأطفالك لوقاية الرأس من الحرارة بين الحين والآخر. الجأ لمكان درجة حرارته باردة.