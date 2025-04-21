شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مرض فرط نمو بكتيريا الأمعاء الدقيقة وأبرز أعراضه والان مع تفاصيل الخبر

مرض SIBO أو فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة، هو مرض يصيب الجهاز الهضمى ويؤدى إلى زيادة أعداد البكتيريا داخل الأمعاء الدقيقة، خاصة البكتيريا الضارة مقابل النافعة، ما يؤدى إلى إضطرابات هضمية على المدى القصير، وأضرار صحية بالغة بالجهاز الهضمى والجهاز العصبى والعظام على المدى الطويل، وفقا لموقع كليفلاند كلينك.

وفى الحالات الطبيعية تهضم البكتيريا داخل الأمعاء الدقيقة الكربوهيدرات، وتحولها إلى غازات وأحماض دهنية قصيرة السلسلة، لكن زيادة البكتيريا قد تعني زيادة الغازات والمنتجات الثانوية الأخرى، كذلك كما تستهلك البكتيريا البروتينات وفيتامين ب12 الضروري للجسم، وأملاح الصفراء التي من المفترض أن تساعدك على هضم الدهون، مما يؤدى إلى سوء هضم الدهون وضعف امتصاص العناصر الغذائية، خاصة الكالسيوم والفيتامينات التي تذوب في الدهون، مما يتسبب فى مجموعة متنوعة من أعراض الجهاز الهضمي على المدى القصير، وسوء التغذية على المدى الطويل، ومع مرور الوقت، يمكن أن يُسبب نقص الفيتامينات والمعادن ضررًا دائمًا للعظام والجهاز العصبي .

أعراض الإصابة بمرض SIBO

قد تتشابه أعراض فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO) مع مجموعة متنوعة من أمراض الجهاز الهضمي الأخرى، وغالبًا ما تكون هناك حالة مرضية أخرى ساهمت في ظهور فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة. مما يؤدى إلى عدد من الأعراض، تختلف على حسب شدة الحالة، وهى:

ألم في البطن

انتفاخ البطن

غثيان

عسر الهضم

إسهال أو إمساك

فقدان الوزن غير المقصود

التعب العام

ويؤدى فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة إلى سوء امتصاص الدهون، ما يؤدى إلى تغيرات فى البراز، مثل:

براز كريه الرائحة أو زيتيا

براز رخو ومائي

براز رقيق يشبه قلم الرصاص

براز صلب ومتكتل

أسباب الإصابة بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة

يحافظ الجسم على توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء، من خلال شبكة معقدة من الوظائف الكيميائية والميكانيكية، وفى حالة وجود خلل فى تلك الوظائف، يمكن أن تحدث الإصابة بالمرض، وعلى رأس تلك الأسباب ما يلى:

انخفاض حمض المعدة

يُقلل انخفاض حموضة المعدة من قدرة الجسم على كبح نمو البكتيريا

خلل في حركة الأمعاء الدقيقة

ضعف الحركة في الأمعاء الدقيقة يعنى احتباس الفضلات لفترة طويلة فيها، قبل إفراغها في الأمعاء الغليظة، مما يسمح لبكتيريا الأمعاء الدقيقة بمواصلة التكاثر، بينما قد تجد هذه البكتيريا طريقها إلى الأمعاء الدقيقة.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض

مع التقدم في السن، تزداد عوامل خطر الإصابة بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ، وتشمل هذه العوامل انخفاض حموضة المعدة ومستويات حركتها، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الأدوية التي قد تُحفز الإصابة بفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة.

يمكن أن تؤدي التدخلات الطبية مثل جراحة البطن والتعرض للإشعاع إلى حدوث مشاكل هيكلية في الأمعاء الدقيقة بالإضافة إلى إتلاف بطانة الغشاء المخاطي، مما يؤثر على مناعتك، كما يمكن أن تؤثر اضطرابات نقص المناعة على مناعة الأمعاء لديك تجاه بعض البكتيريا.

ما هي الأطعمة التي تسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة؟

مع أن الأطعمة ليست السبب الرئيسي لفرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة (SIBO)، إلا أن بعض الأطعمة تُشجع على نمو البكتيريا الضارة في الأمعاء الدقيقة، والتى على رأسها:

السكريات والمحليات

الفواكه والخضروات النشوية

منتجات الألبان

الحبوب

مضاعفات مرض SIBO

الأعراض الشائعة للمرض مثل الغازات والانتفاخ وآلام البطن والانتفاخ، تعد مزعجة للغاية، ولكن إذا تُركت دون علاج، فقد تُسبب فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة مضاعفات أكثر خطورة ذات عواقب طويلة المدى، حيث قد يؤدي سوء امتصاص الدهون والبروتينات والكربوهيدرات إلى سوء التغذية ونقص الفيتامينات، وعلى وجه الخصوص، قد يُسبب نقص فيتامين ب12 مشاكل في الجهاز العصبي وفقر الدم ، كما قد يؤدي ضعف امتصاص الكالسيوم إلى هشاشة العظام أو حصوات الكلى على المدى الطويل .

ما هي أسرع طريقة لعلاج فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة؟

يُعدّ تناول المضادات الحيوية العلاج الطبي المُعتاد لفرط نمو البكتيريا، بجانب الدعم الغذائي ومُكمّلات الفيتامينات والمعادن، وقد يشمل العلاج أيضًا اتباع نظام غذائي صارم قصير المدى لإدارة الأعراض، ثم اتباع نظام غذائي مُعدّل طويل المدى لتجديد التغذية والسيطرة على فرط نمو البكتيريا.

كيف أعرف إذا كنت أعاني من SIBO أو IBS؟

يشترك فرط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة ( SIBO ) ومتلازمة القولون العصبي (IBS) في العديد من الأعراض، ومن الممكن الإصابة بكليهما، الفرق الرئيسي هو إمكانية التحقق من فرط نمو البكتيريا سريريًا وعلاجه، أما متلازمة القولون العصبي، فهي اضطراب وظيفي يُشخَّص عندما لا يمكن تفسير أعراضه سريريًا.