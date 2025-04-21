شكرا لقرائتكم خبر عن اطرد السموم من جسمك بعد أكل الرنجة والفسيخ بديتوكس البقدونس والكرفس والان مع تفاصيل الخبر

مشروب ديتوكس البقدونس والكرفس من المشروبات الرائعة للمساعدة في طرد السموم والأملاح الزائدة من الجسم بعد تناول الرنجة والفسيخ، هذان المكونان غنيان بالعناصر الغذائية والمدرات الطبيعية للبول التي تدعم وظائف الكلى وتساعد في التخلص من الفضلات والأملاح الزائدة فى الجسم، بحسب موقع media plate.

طريقة تحضير مشروب ديتوكس البقدونس والكرفس المقادير

4 سيقان كرفس (مغسولة ومفرومة)

1 كوب بقدونس طازج (مفروم)

1 ليمونة (معصورة)

1 كوب ماء بارد

1 ملعقة صغيرة من العسل

طريقة العمل

تحضير المكونات

تقطيع سيقان الكرفس وأوراق البقدونس.

اعصر الليمونة واتركها جانبًا.

امزج المكونات

أضف الكرفس والبقدونس وعصير الليمون والماء إلى الخلاط.

اخلطهم على سرعة عالية حتى يصبح المزيج ناعمًا ومختلطًا جيدًا.

للحصول على ملمس أكثر نعومة، قم بتصفية العصير باستخدام مصفاة ذات ثقوب دقيقة أو قطعة شاش.

أضف العسل للحصول على مذاق حلو بشكل طبيعي.

الفوائد الصحية لديتوكس الكرفس والبقدونس وعصير الليمون

مزيل سموم طبيعي: الكرفس والبقدونس غنيان بمضادات الأكسدة وخصائص مدرة للبول تساعد على طرد السموم.

تعزيز المناعة: يحتوي عصير الليمون على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يقوي جهاز المناعة.

تحسين الهضم: يساعد مزيج الكرفس والبقدونس في عملية الهضم ويقلل من الانتفاخ.

مرطب ومنعش: يحتوي الكرفس على نسبة عالية من الماء، مما يبقيك رطبًا طوال اليوم.

انقاص الوزن: يساعد هذا المشروب منخفض السعرات الحرارية على الحد من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويدعم عملية التمثيل الغذائي الصحي.

يمكنك تناول هذا المشروب مرة أو مرتين في اليوم بعد تناول الرنجة والفسيخ.

لتحسين الطعم، يمكنك إضافة بعض أوراق النعناع الطازجة أو شريحة من التفاح الأخضر.



تذكر أن هذا المشروب هو جزء من نظام غذائي صحي ومتوازن وشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

