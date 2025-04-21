شكرا لقرائتكم خبر عن هتريح مخك وتتعب صحتك.. دراسة صادمة الدهون الثلاثية تحمى من الخرف والان مع تفاصيل الخبر

دائمًا ما يحذر الأطباء من المستويات العالية للدهون الثلاثية إلا أن دراسة صادمة وجدت أن تلك الدهون الموجودة في أطعمة مثل الزبدة واللحوم الحمراء وزيت الطهي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالخرف، حيث وجد البحث الذي أجراه العلماء في جامعة موناش في ملبورن بأستراليا أن الدهون الثلاثية ، وهي نوع من الدهون، قد يكون لديها خطر أقل للإصابة بالخرف والتدهور إدراكي أبطأ بمرور الوقت، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

نُشرت الدراسة في مجلة Neurolog، وأظهرت أن كبار السن الذين لديهم مستويات أعلى من الدهون الثلاثية، وهي نوع من الدهون، لديهم خطرًا أقل للإصابة بالخرف والتدهور الإدراكي، مقارنةً بالأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من هذه الدهون.

والدهون الثلاثية هي أحماض دهنية، وهي النوع الأكثر شيوعًا من الدهون في الدم، حيث تشكل الدهون الثلاثية ما يصل إلى 95% من الدهون الغذائية، والتي تعد المصدر الرئيسي للطاقة في الدماغ، وبالرغم من تلك الدراسة، إلا أنه من المعروف أن تلك الدهون الثلاثية إذا زادت مستوياتها عن الطبيعى تضر بصحة الجسم خاصة القلب.

ماذا تقول الدراسة؟

من جانبه، قال مؤلف الدراسة "قد يعكس ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية تحسنًا في الصحة العامة وسلوكيات نمط الحياة، مما قد يحمي من الخرف، وتشير نتائجنا إلى أن مستويات الدهون الثلاثية قد تُمثل مؤشرًا مفيدًا للوقاية من خطر الإصابة بالخرف والتدهور المعرفي لدى كبار السن".

نظر العلماء إلى بيانات الرعاية الصحية لـ 18294 شخصًا بمتوسط عمر 75 عامًا، ولم يكن لديهم تشخيص سابق لمرض الزهايمر أو الخرف، ولفهم العلاقة بين الدهون وخطر الخرف، درس المشاركين لمدة ست سنوات في المتوسط، أصيب 823 شخصًا بالخرف خلال تلك الفترة، حيث تم قياس الكوليسترول الكلي والدهون الثلاثية وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة (HDL) في كل عام من الدراسة، وتم تقسيم المشاركين إلى أربع مجموعات بناءً على مستويات الدهون الثلاثية، وكان متوسط الدهون الثلاثية في المجموعة 106 ملليجرام لكل ديسيلتر.

بالنسبة للبالغين، يكون مستوى الدهون الثلاثية الطبيعي أو الصحي أقل من 150 ملج / ديسيلتر، ووجد الباحثون أن كل مضاعفة لمستويات الدهون الثلاثية كانت مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 18٪، حيث وُجد أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الدهون الثلاثية لديهم خطر أقل للإصابة بالخرف.

وقد أكد الباحثون نتائجهم باستخدام قاعدة بيانات منفصلة شملت 68,200 من كبار السن في المملكة المتحدة، وعلى مدى متابعة متوسطة لمدة 12 عامًا، أصيب 2,778 مشاركًا بالخرف، كما وجدوا أن ارتفاع الدهون الثلاثية يرتبط بتباطؤ تدهور الإدراك المركب، وهي نتيجة مُجمّعة لاختبارات الأداء الكلي، وسرعة الحركة النفسية، واللغة، والوظيفة التنفيذية، والذاكرة مع مرور الوقت.

وأوضح مؤلف الدراسة "هناك حاجة إلى دراسات مستقبلية للتحقق مما إذا كانت مكونات محددة داخل الدهون الثلاثية قد تُعزز الأداء الإدراكي بشكل أفضل، على أمل تطوير استراتيجيات وقائية جديدة".