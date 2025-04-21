شكرا لقرائتكم خبر عن نظافة ولكن.. بحث جديد يحذر: معجون الأسنان قد يكون ملوثا بالرصاص والان مع تفاصيل الخبر

معجون الأسنان من أكثر الأدوات المنزلية استخدامًا، إذ يستخدمه الجميع كبارًا وصغارًا مرتين يوميًا على الأقل، ويُطلب من الأطفال توخي الحذر الشديد بشأن صحة أسنانهم، ولكن، هل تعلم حقًا ما يحتويه معجون أسنانك؟ وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف أنديا".

كشف بحث حديث نشرته صحيفة الجارديان أن جميع ماركات معاجين الأسنان الرئيسية تقريبًا، بما فيها تلك المخصصة للأطفال، ملوثة بالرصاص ومعادن ثقيلة سامة أخرى مثل الكادميوم والزرنيخ والزئبق، وفي اختبارات أجريت على 51 ماركة من معاجين الأسنان، وُجد أن 90% منها يحتوي على الرصاص.

ما هو الرصاص؟

الرصاص معدن سام يمكن العثور عليه في الطلاء القديم والتربة الملوثة وأنابيب المياه وحتى بعض الألعاب، وعلى الرغم من انخفاض استخدامه في السنوات القليلة الماضية، إلا أنه لا يزال موجودًا فى بعض الأدوات والمنتجات التي نستخدمها يوميًا.

ما سبب خطورته؟

لا يوجد مستوى آمن للتعرض للرصاص، حتى الكميات الصغيرة يمكن أن تكون ضارة، وخاصة للأطفال الصغار والنساء الحوامل، حيث يتراكم الرصاص في الجسم بمرور الوقت (مما يجعله أكثر خطورة) ويخزن نفسه في العظام والأسنان وأعضاء مثل الدماغ والكبد والكلى.

أضرار الرصاص على الأطفال

على الرغم من أن معظم الفئات العمرية معرضة لخطر التعرض للرصاص، إلا أن الأطفال هم الأكثر عرضة للخطر، لأن أجسامهم تمتص الرصاص بسهولة أكبر، بينما لا تزال أدمغتهم وأجهزتهم العصبية في طور النمو، ويمكن أن يسبب تعرض الأطفال للرصاص ما يلي:

انخفاض معدل الذكاء ومشاكل في التعلم.

مشاكل سلوكية، مثل صعوبة الانتباه.

تباطؤ النمو والتطور.

مشاكل في السمع والكلام.

تلف في الدماغ والجهاز العصبي.

وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تسبب مستويات الرصاص العالية جدًا نوبات صرع أو غيبوبة أو حتى الوفاة، وحتى بدون أعراض واضحة، يمكن أن تؤدي المستويات المنخفضة إلى تغييرات دائمة في الذكاء والسلوك.

فيما يلى.. مخاطر الرصاص على البالغين

يمكن أن يعاني البالغون أيضًا من التعرض للرصاص.. وتشمل المخاطر:

ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب

تلف الكلى.

مشاكل الذاكرة والتركيز.

آلام العضلات والمفاصل.

مشاكل الإنجاب لدى كلًا من الرجال والنساء.

وتكون النساء الحوامل معرضات للخطر بشكل خاص لأن الرصاص المخزن في عظامهن يمكن أن ينطلق في الدم ويضر بالجنين النامي.

ما هي الآثار طويلة المدى للرصاص؟

يعد التعرض للرصاص سببًا رئيسيًا للعديد من الأمراض المميتة في جميع أنحاء العالم، فهو يساهم في ملايين الوفيات كل عام، ومعظمها بسبب مشاكل متعلقة بالقلب، كما يمكن أن يسبب فقر الدم ومشاكل في الجهاز المناعي والإعاقة طويلة الأمد.

ما الأعراض التي يجب الانتباه لها؟ قد يصعب اكتشاف أعراض التسمم بالرصاص، وقد تشمل:

التعب والضعف.

الصداع.

آلام المعدة والغثيان.

التهيج وصعوبة التركيز.

في كثير من الأحيان، لا يدرك الناس أنهم تعرضوا للرصاص حتى تتطور مشاكل صحية خطيرة، لذلك من المهم الوقاية من التسمم بالرصاص من خلال الحفاظ على المنازل خالية من غبار الطلاء القديم واستخدام المياه النظيفة وتجنب مصادر الرصاص المعروفة يمكن أن يحميك أنت وعائلتك، وإذا كنت تشك في تعرضك للرصاص، فمن الممكن إجراء اختبار دم بسيط للتحقق من ذلك.