صحة ورشاقة

نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف

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  • نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف 1/6
  • نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف 2/6
  • نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف 3/6
  • نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف 4/6
  • نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف 5/6
  • نصائح صحية وشاملة للمرضى والأصحاء في شم النسيم.. إنفوجراف 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة محمود الياس

الإثنين، 21 أبريل 2025 02:00 م
أقدم أعياد المصريين شم النسيم، حيث ارتبط الاحتفال به بتناول نوعيات من الأسماك مثل الفسيخ والرنجة، تلك النوعيات المالحة اللذيذة، ويعكف المصريون خلاله على التنزه في الحدائق، وعلى تناول تسالي صحية مثل الترمس والحلبة، كما أن تلوين البيض من أهم عاداته.

تناول الفسيخ والرنجة من العادات الأساسية والمهمة لدى المصريين خلال الاحتفال، تناول هذه الأسماك المالحة يحتاج لنصائح صحية، ومحاذير للاختيار والتناول، وكذا لتحسين الهضم وقدرة المرضى بأمراض مزمنة أيضًا على تناولها بأمان.

نصائح مهمة لمرضى الضغط والسكر في شم النسيم

مجموعة من النصائح المهمة نقدمها لمرضى الضغط والسكر في شم النسيم بتناول الرنجة والفسيخ بأمان وبشكل سليم. 
 

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نصائح مهمة لمرضى الضغط والسكر في شم النسيم

 

شراء الرنجة الطازجة يحتاج لمواصفات دقيقة وصحية، لا تهمل هذه النصائح التالية.
 

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مواصفات شراء الرنجة

 

وإذا تعرضت لهذه الأعراض بعد تناول الفسيخ الفاسد عليك بالذهاب إلى المستشفى.

 

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أعراض التسمم بالفسيخ الفاسد

وهذه أبرز نصائح وزارة الصحة للمواطنين عند شراء الأسماك المملحة وتناولها أيضًا، وحتى بعد الانتهاء من تناولها قدمت بعض النصائح الصحية

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نصائح مهمة للمواطنين في شم النسيم

وإذا كنت تريد معرفة الرنجة الجيدة من نظيرتها الفاسدة فعليك بهذه العلامات الظاهرة.

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مواصفات الرنجة الجيدة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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