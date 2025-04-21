شكرا لقرائتكم خبر عن ماتستهترش.. إسعافات أساسية لو تعرضت لعضة كلب والعلاج ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

مرض السعار، أو ما يطلق عليه "داء الكلب"، هو مرض خطير ويؤدى إلى الوفاة فى حالة عدم الحصول على اللقاح فور التعرض لعض أو خدش من حيوان ثديى يحتمل إصابته بالمرض، مثل الكلاب أو القطط.

ووفقًا لموقع كليفلاند كلينك، ينتقل فيروس داء الكلب (RABV) ،عن طريق التلامس المباشر مع لعاب حيوان مصاب بالفيروس، عن طريق التعرض للعض أو الخدش منه.

كيف تحدث الإصابة بالسعار؟

يدخل فيروس داء الكلب إلى جسم الإنسان، عندما يلامس لعاب حيوان مصاب جرحًا مفتوحًا،عادةً من عضة، عندها ينتقل الفيروس ببطء شديد عبر الأعصاب إلى الجهاز العصبي المركزي، وعندما يصل إلى الدماغ، يسبب الضرر أعراضًا عصبية تؤدى إلى الغيبوبة والوفاة الحتمية.

ويموت حوالي 59,000 شخص حول العالم سنويًا بسبب داء الكلب، وتصل فترة حضانة الفيروس من أيام إلى أسابيع، ولا تظهر أي أعراض خلال هذه الفترة، قبل أن يصل إلى الجهاز العصبي، مسببًا تلفًا عصبيًا، لكن فى حالة تلقى اللقاح يتم السيطرة على الفيروس ومنعه من الوصول إلى الجهاز العصبى.

أعراض داء الكلب عند الإنسان

عادةً لا تظهر أعراض داء الكلب لعدة أسابيع بعد دخوله لجسم الإنسان، لكن عندما إلى الجهاز العصبي المركزي للمصاب، يعانى فى البداية من أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا، لكن في المراحل الأخيرة، تظهر عليه أعراض عصبية شديدة.

وتشمل الأعراض المبكرة لداء الكلب ما يلى:

حمى.

التعب والإرهاق

الشعور بحرقة وحكة ووخز، وألم أو خدر فى مكان العضة

السعال

التهاب الحلق

ألم العضلات

الغثيان والقيء

إسهال

الأعراض العصبية الحادة لداء الكلب

قد تظهر أعراض داء الكلب الحادة وتختفي مع فترات من الهدوء بينها نوبات حادة، وهى:

الاضطراب والعدوانية

الأرق

الهلوسة والهذيان

التشنجات العضلية

الحمى

تسارع ضربات القلب

التنفس السريع

إفراز اللعاب بشكل مفرط

حدقتان مختلفتان الحجم

شلل الوجه

الخوف من الماء

الخوف من نفخ الهواء في الوجه

تصلب الرقبة

الشلل

الغيبوبة

علاج داء الكلب

لا يوجد علاج لداء الكلب بمجرد ظهور الأعراض، لأنه فى تلك المرحلة يكون الفيروس قد وصل إلى الجهاز العصبى للإنسان، لذلك فى حالة التعرض لعض أو خدش حيوان، حتى الحيوانات الأليفة، يجب القيام بالخطوات التالية فورا، وفقا لإرشادات وزارة الصحة المصرية، وهى:

غسل الجرح لمدة لا تقل عن 10 دقائق بالمياه الجارية والصابون.

يمنع تغطية الجرح أو خياطته.

يجب التوجه إلى أقرب مستشفى حكومى، للحصول على لقاح السعار، والذى يتكون من 5 جرعات تعطى مناعة تامة من الإصابة بالمرض لمدة تصل إلى 6 أشهر، وفى حالة تعرض الشخص للخدش أو العض مجددا خلال 5 سنوات من تاريخ التطعيم، يحصل على جرعتين فقط.