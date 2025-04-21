شكرا لقرائتكم خبر عن البصل الأخضر على مائدة شم النسيم.. اعرف فوائده لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

البصل الأخضر من الأطعمة الشهيرة في شم النسيم نتناولها بجانب الرنجة والفسيخ، والبصل غني بالعناصر الغذائية، ويحتوي على فيتامينات ومعادن أساسية، في هذا التقرير نتعرف على الفوائد الصحية للبصل الأخضر على سفرة شم النسيم، بحسب موقع toneop.

الفوائد الصحية للبصل الأخضر 1. يُقلل الوزن

يدرس الباحثون مضادات الأكسدة العديدة والمواد الكيميائية النشطة بيولوجيًا الموجودة في البصل. وقد أظهرت دراساتهم حتى الآن أن مضادات الأكسدة الموجودة في البصل الأخضر يمكن أن تساعد في تقليل السمنة. في الواقع، يُثبتون وجود صلة بين البصل الأخضر والقدرة على الوقاية من أمراض خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري.

2. يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان

وفقًا للأبحاث، يرتبط تناول خضراوات مثل البصل الأخضر والثوم بانخفاض خطر الإصابة بالورم النقوي، وسرطان المعدة، وسرطان القولون والمستقيم، وسرطان بطانة الرحم، وسرطان الرئة، وسرطان البروستاتا. بالإضافة إلى ذلك، ولأن هذه الخضراوات تنتمي إلى عائلة الثوميات، فإن لها العديد من الفوائد الأخرى.

3. يُعزز كثافة العظام

تحصل أجسامنا على ما يكفي من فيتامين ك يوميًا من خلال تناول البصل الأخضر الصحي يوميًا، وهو ممتاز لاضطرابات الجهاز الهضمي. بالإضافة إلى ذلك، يُعد هذا الفيتامين ضروريًا لتخثر الدم وصحة العظام، وقد ربطت الدراسات البصل بانخفاض معدل الإصابة بهشاشة العظام.

4. علاج التهاب الحلق

قطع الجزء الأبيض من البصل الأخضر إلى قطع، ضعه في كيس قماشي واغليه ككمادة ساخنة. يمكنك أيضًا خلط البصل الأخضر مع القليل من الزنجبيل المبشور والملح. بعد ذلك، لفّ قطعة قماش أو شاش حول الكيس الساخن وضعها على الحلق والصدر وباطن القدمين والكفين والظهر وتحت الإبطين. يُعزز هذا الفيتامين التعرق ويُقلل الحرارة والألم. استُخدمت هذه الطريقة منذ العصور الوسطى، وهي بنفس فعالية اللصقات الطبية المتوفرة تجاريًا.

5. يمنع التهاب المفاصل

يحتوي البصل الأخضر على مركبات كبريتية عضوية تعمل كمضادات للالتهابات، وقد تساعد في علاج هشاشة العظام. تُعرف هذه الحالة المزعجة، التي تُصيب ملايين الأمريكيين، بتدهور غضاريف المفاصل. قد تساعد مركبات الكبريت العضوية في حماية مفاصلك من ضمور الغضاريف.

6. خصائص مضادة للفيروسات

الأليسين، وهو مادة مغذية نباتية مضادة للفيروسات موجودة في البصل الأخضر، يمنحه خصائصه المضادة للفيروسات ويجعله مفيدًا في مكافحة فيروسات البرد والإنفلونزا.

7. صحة القلب

يحتوي البصل الأخضر على مضادات الأكسدة، التي تساعد في منع تلف الأنسجة الوراثية والخلوية عن طريق تقليل نشاط الجذور الحرة، بالإضافة إلى ذلك، يخفض فيتامين ج ضغط الدم ومستويات الكوليسترول في الجسم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب. كما أن مكونات الكبريت الموجودة في هذا البصل تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية.

8. تنظيم سكر الدم

أثبتت الدراسات أن مركبات الكبريت الموجودة في البصل الأخضر تخفض مستويات السكر في الدم عن طريق رفع مستويات الأنسولين.

الأنسولين ضروري لنقل السكر من الدورة الدموية إلى خلايا الجسم.

أضف هذه الخضار إلى قائمة الخضراوات المغذية لديك، فهي تحتوي أيضًا على ثنائي كبريتيد بروبيل الأليل، الذي ثبت أنه يخفض مستويات السكر في الدم ويحسن تحمل الجلوكوز. ونتيجة لذلك، يُعد خفض مستويات السكر في الدم مفيدًا للغاية لمرضى السكري.

9. يعزز صحة العين

يحتوي البصل الأخضر، بالإضافة إلى الكاروتينات مثل اللوتين والزياكسانثين، على فيتامين أ، الضروري للحفاظ على صحة البصر وقوة العينين، كما أنه يحمي العينين من التهيج ويمنع التنكس البقعي، وهو اضطراب يُسبب فقدان البصر.

10. يساعد على الهضم

يمكنك تناول البصل الأخضر يوميًا لتحسين عملية الهضم إذا كنت تعاني من مشاكل هضمية خطيرة، مثل مشاكل المعدة، والحموضة، ومشاكل الأمعاء، وغيرها.