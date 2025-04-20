شكرا لقرائتكم خبر عن خس وخيار وجرجير.. خضراوات صحية على سفرة شم النسيم اعرف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أبريل 2025 10:00 م

الفسيخ والرنجة من الأطعمة الأساسية على مائدة شم النسيم، بالإضافة إلى وجود بعض الخضراوات كالخس والجرجير والخيار، التي تساعد على تنقية وتخفيف تراكم الأملاح في الجسم بعد تناول أطعمة الاحتفال.

ويقدم الدكتور محمد حلمي استشاري السمنة والنحافة في جامعة المنصورة بعض الفوائد الغذائية المهمة لإدراج الخضروات مع الرنجة والفسيخ، ومنها:

1. الخس

غني بالألياف اللي بتحسن الهضم.

فيه فيتامينات زي A وK ومضادات أكسدة بتقوي المناعة.

بيساعد على ترطيب الجسم، وده مهم مع الأكلات المالحة زي الفسيخ.

2. الخيار

نسبة كبيرة من الماء (أكتر من 90%)، فبيرطّب الجسم بعد تناول الأكلات المالحة.

بيقلل الانتفاخ وبيساعد في الهضم.

فيه فيتامين C ومضادات التهابات طبيعية.

3. الجرجير

منشّط طبيعي للكبد ومفيد في تنظيف الجسم من السموم.

غني بالحديد والكالسيوم ومفيد للدورة الدموية.

بيساعد على معادلة الأملاح العالية في الفسيخ والرنجة.

وأكد استشاري السمنة والنحافة، أن وجود مثل هذه الخضروات على سفرة شم النسيم ومع الرنجة والفسيخ، يساعد علي تقليل التأثير السلبي للأطعمة المالحة، وبيزود القيمة الغذائية ويحد من تراكم السموم والأملاح في الجسم.

ولذلك عليك إعداد طبق كبير يحتوي علي جميع الخضروات المذكورة من الخيار والخس والجرجير، وتناولهم مع الرنجة والفسيخ للحصول علي فوائدهم التي لا غني عنها للجسم، ومده بالفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة.