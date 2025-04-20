شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو فيروس "نورو" المسبب الأول للنزلات المعوية وذروته خلال شهر أبريل والان مع تفاصيل الخبر

فيروس "نوروفيروس" هو فيروس معدى يسبب الغثيان والقيء وتقلصات البطن، ويعد السبب الرئيسي للأمراض المنقولة بالغذاء والنزلات المعوية في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصل ذروة الإصابة به خلال الفترة ما بين شهر نوفمبر وأبريل، وفقًا لموقع "Johns Hopkins medicine ".

أعراض فيروس نورو

تبدأ أعراض فيروس نورو خلال يوم أو يومين، ويمكن أن تظهر هذه الأعراض فجأة، تشمل الأعراض ما يلى:

الغثيان والقيء، في كثير من الأحيان بشكل متكرر جدًا

ألم وتشنجات في البطن

الإسهال

الحمى

التعب

الصداع

مدة استمرار أعراض فيروس نورو

قد تستمر أعراض فيروس نوروفيروس من يومين إلى ثلاثة أيام، مع العلم أن المريض به قد تظل معديًا لمدة تصل إلى 48 ساعة بعد زوال الأعراض، وقد يعاني الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة من أعراض أطول أو أكثر حدة.

كيف تتم العدوى بفيروس نورو؟

ينتشر المرض عبر جزيئات الفيروس الموجودة في القيء والبراز، وعند الإصابة بالمرض تنشر مليارات من هذه الجزيئات الفيروسية الدقيقة، وتتميز جزيئات نوروفيروس بقوتها العالية، حيث يمكنها البقاء على الأسطح الصلبة لعدة أيام، وتتحمل درجات حرارة عالية وباردة، وتتحمل معقمات اليدين الكحولية.

وهناك عدة طرق مختلفة يمكنك من خلالها الإصابة بالفيروس ، أهمها:

لمس فمك أو أنفك بعد ملامسة يدك لسطح ملوث

قضاء الوقت بالقرب من المصابين بالفيروس

تناول الطعام الملوث بفيروس نورو، على رأسها الخضروات الورقية والفواكه غير المغسولة جيدا، بجانب المحاريات

كيفية الوقاية من فيروس نوروفيروس

يوجد عدد من الاحتياطات التي تساهم في الوقاية من فيروس نورو، وهى:

غسل يديك باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية أو أكثر، مع العلم أن معقمات اليدين الكحولية غير فعالة في القضاء على الفيروس.

تجنب ملامسة أي شخص عانى من القيء أو الإسهال خلال 48 ساعة، ولا تتناول الطعام الذي قام بلمسه خلال تلك الفترة.

اعزل نفسك عن أفراد عائلتك الآخرين إذا كنت تعاني من أعراض فيروس نوروفيروس، واستخدم حمامًا منفصلًا إن أمكن.

اغسل الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر جيدًا، مثل المقابض ومقابض الأبواب وأسطح العمل.

اغسل الفواكه والخضروات قبل تناولها.

علاج فيروس نوروفيروس

لا يوجد علاج لفيروس "نوروفيروس"، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لإدارة الأعراض ، وهى:

شرب الكثير من السوائل للوقاية من الجفاف

تناول أطعمة خفيفة لا ترهق الجهاز الهضمى

ابقَ قريبًا من الحمام بسبب تكرار القيء والإسهال

الحصول على الراحة نظرا للإرهاق الذى تسببه أعراض الفيروس

عزل المريض عن الأخريين نظرا لإستمرار العدوى لمدة 48 ساعة من زوال الأعراض