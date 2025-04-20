شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكل الفسيخ والرنجة.. كيف تتجنب تراكم الأملاح في جسمك والان مع تفاصيل الخبر

الفسيخ والرنجة من الأكلات الشائعة فى شم النسيم، وهى من الأسماك الغنية بالأملاح، لذا من المهم اتباع بعض النصائح لتجنب تراكم الأملاح في جسمك والحفاظ على صحتك مع تناول الفسيخ والرنجة، فى هذا التقرير نتعرف على نصائح لتجنب تراكم الأملاح في جسمك، بحسب موقع eating well.

1- شرب الماء

الترطيب أمر بالغ الأهمية، فشرب كمية كافية من الماء يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد، حاول شرب ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء على مدار اليوم بعد تناول الفسيخ والرنجة.

2- تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم

البوتاسيوم معدن يساعد على موازنة مستويات الصوديوم (الملح) في الجسم ويساهم في التخلص منه.

وتشمل الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم الموز، البطاطس، الأفوكادو، الفاصوليا البيضاء، الزبادي، الليمون، البرتقال، الكنتالوب.

3- تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالماء

هذه الأطعمة تزيد من مستوى السوائل في الجسم وتساعد الكلى على أداء وظيفتها في طرد الأملاح مثل: الخس، الخيار، الطماطم، الفراولة، البطيخ.

4- تناول المشروبات المدرة للبول الطبيعية

تساعد هذه المشروبات على زيادة إدرار البول وبالتالي التخلص من الأملاح والسوائل الزائدة مثل : الشاي الأخضر، الكركديه البارد، اليانسون، البقدونس، القرفة، الزنجبيل، المريمية، عصير الليمون بالنعناع، عصير الخيار والليمون.

5- ممارسة النشاط البدني

الرياضة، وخاصة المشي، تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتحفيز الجسم على التعرق، مما يساهم في التخلص من الأملاح والسوائل الزائدة.

6- تجنب المشروبات الغازية والشاي والقهوة مباشرة

بعد الأكل هذه المشروبات قد تزيد من الشعور بالعطش وتساهم في احتباس السوائل في الجسم.