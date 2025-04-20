لو هتاكل رنجة وفسيخ في شم النسيم.. طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخ

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يُمكن أن يُسبب الانتفاخ أعراضًا مزعجة خاصة بعد تناول أطعمة مالحة مثل الفسيخ والرنجة في شم النسيم، ومع أن الانتفاخ قد يكون مزعجًا، إلا أن هناك العديد من الاستراتيجيات لتخفيفه، ويُمكن تخفيف الانتفاخ بسرعة باستخدام التدليك، وتناول الفيتامينات، وممارسة الرياضة، وغيرها من التقنيات، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. بعض الطرق الطبيعية للوقاية من الانتفاخ بعد الرنجة والفسيخ: مضغ بذور الشمر

تُعد بذور الشمر علاجًا هضميًا شائعًا، وتُستخدم البذور ومستخلصها لعلاج أعراض مثل ألم المعدة وانتفاخ البطن، ووفقًا لبعض الدراسات قد يُساعد الشمر في الحفاظ على بطانة الأمعاء وللمساعدة على الهضم وإنعاش الفم، ويفضل مضغ بذور الشمر بعد تناول الطعام.

مشروبات الأعشاب

مشروبات الأعشاب مثل النعناع والزنجبيل والبابونج واليانسون تُخلصك من انتفاخ البطن بشكل طبيعي، بالإضافة إلى ذلك، قد يُعزز اليانسون حركة الأمعاء، وهي انقباض عضلي يشبه الموجة يدفع الغازات عبر القولون، ومع ذلك، نظرًا لأن اليانسون قد يكون له تأثير مُلين طفيف، تجنب استخدامه إذا كنت تُعاني من إسهال مُتكرر.

خل التفاح

قد يساعد تناول خل التفاح في مكافحة البكتيريا التي قد تسبب الانزعاج وتراكم الغازات في البطن، ولكن يفضل تخفيفه بالماء قبل تناوله كما يفضل تناوله قبل الوجبات مباشرة أو كلما دعت الحاجة، حتى ثلاث مرات يوميًا.

فواكه غنية بالألياف

يمكن للفواكه الغنية بالألياف، مثل البرتقال والموز، أن تساعد في تقليل الانتفاخ من خلال تحفيز حركة الأمعاء بانتظام، وربما تقليل احتباس الماء، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم، مما يقلل الانتفاخ الناتج عن تناول الأطعمة المالحة على وجه الخصوص، ويساعد في التحكم في مستويات الصوديوم.

الحركة والمشى

يمكن تجنب الانتفاخ بشكل كبير من خلال الحركة أو المشى بعد تناول الطعام، حيث وتُخفف الرياضة من التوتر الذي قد يُسبب مشاكل هضمية، كما أنها تمنع الانتفاخ تمامًا، وبعد تناول الطعام، تُساعد الحركة على التخلص من الغازات المُحتبسة قبل أن تُسبب ألمًا مُبرحًا وانتفاخًا، ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Gastroenterol Hepatol Bed Bench، فإن المشي أو ممارسة القليل من التمارين الرياضية بعد تناول الطعام، مثل المشى 1000 خطوة أو لمدة 10 دقائق، يُخفف الغازات والانتفاخ بشكل أكثر فعالية من الأدوية.

زيت القرنفل

يمكن أن يساعد زيت القرنفل في علاج عسر الهضم والغازات والانتفاخ، حيث يحفز إنزيمات الهضم ويُقلل إنتاج الغازات، جرب تناول كبسولة من زيت القرنفل بعد الوجبات.

جرب بعض أوضاع اليوجا

يمكن أن تساعد وضعيات القرفصاء، ووضعية الطفل، ووضعية الطفل السعيد على التخلص من الانتفاخ بسرعة، تعرّف على المزيد حول وضعيات اليوجا المُخففة للانتفاخ، فهي قد تكون أبسط طريقة للتخلص من الغازات، حيث يمكن وضع عضلات البطن في وضعيات يوجا مُحددة في التخلص من الانتفاخ خاصة عند ممارستها بشكل مُتكرر، ومع ذلك، حاول تجنب ممارستها ليلًا.

ما الذي يسبب الانتفاخ؟

غالبًا ما يحدث الانتفاخ نتيجةً لغازات زائدة أو اضطرابات في الهضم، وتشمل الأسباب الشائعة الإفراط في تناول الطعام، أو تناول الطعام بسرعة كبيرة، أو تناول أطعمة تُسبب الغازات مثل الفاصولياء والعدس والبروكلي والبصل والمشروبات الغازية، كما يمكن أن يؤدي عدم تحمل الطعام، مثل حساسية اللاكتوز أو الجلوتين إلى الانتفاخ، ما يزيد ابتلاع الهواء أثناء مضغ العلكة أو الشرب باستخدام المصاصة من تفاقم المشكلة، كما أن التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الشهرية، أو اختلالات الأمعاء، أو حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS)، قد تُفاقم الانتفاخ، بجانب التوتر وقلة النشاط البدني الذى يؤثر بدوره على الهضم، مما يُشعر البطن بالضيق والامتلاء وعدم الراحة.