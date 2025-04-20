شكرا لقرائتكم خبر عن متى تشير الهالات السوداء لمشكلة فى الكبد والان مع تفاصيل الخبر

تتزايد أمراض الكبد بسرعة كمشكلة صحية، حيث تُساهم في وفاة واحدة تقريبًا من كل خمس وفيات مرتبطة بالكبد عالميًا، ومع ذلك، غالبًا ما تمر العلامات التحذيرية المبكرة دون أن تُلاحظ، وبعضها يظهر بوضوح وبشكل خاص على العينين، وعادةً ما تكون العينان أول مؤشر على خلل في وظائف الكبد، قبل ظهور الأعراض الأخرى بوقت طويل، وإليك بعض العلامات التي يُمكن أن تُخبرك بها عيناك عن صحة الكبد لديك، حسبما أفاد تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. 5 علامات تظهر على العين تدل على وجود مشكلة في الكبد:العيون الصفراء

يُعدّ اصفرار العينين أحد المؤشرات الرئيسية لليرقان، نتيجة تراكم البيليروبين عند اختلال وظائف الكبد، ويُعد اصفرار العينين (اليرقان) العلامة الأبرز لمشاكل الكبد.

العيون المنتفخة

يمكن أن يكون التورم أو الانتفاخ حول العينين، وخاصة في الصباح، علامة على احتباس السوائل بسبب الكبد الكسول.

احمرار العين

قد يعكس احمرار العين أو احمرارها التهابًا جهازيًا مرتبطًا بتسمم الكبد، وتؤدي أمراض الكبد المزمنة إلى أمراض تخثر الدم بسبب نقص فيتامين K، والذي قد يتجلى في نزيف متكرر من أوعية العين، مسببًا احمرار العين.

جفاف وحكة في العين

يمكن أن تشير العيون الجافة أو الرملية أو الحكة إلى ضعف تدفق الصفراء، والذي يرتبط غالبًا بأمراض الكبد المزمنة.

الهالات السوداء

تظهر الهالات السوداء تحت العينين بشكل شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من إجهاد كبدي طويل الأمد أو زيادة في السموم، وبالمثل، قد ينتج عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية عن نقص العناصر الغذائية المرتبطة بالكبد، وخاصةً فيتاميني A وe.

فيما يلى.. علامات أخرى على العين تدل على وجود مشكلة في الكبد:

يمكن أن يسبب نقص فيتامين A، وهو أمر شائع في أمراض الكبد المزمنة، العمى الليلي وجفاف العين وتلف القرنية، وقد تؤدي أمراض الكبد الأيضية والوراثية إلى إعتام عدسة العين وتغيرات في شبكية العين وتلف العصب البصري، كما يمكن أن تسبب العدوى مثل التهاب الكبد الوبائي سي والتهاب الكبد المناعي الذاتي وجفاف والتهاب العين أو حتى فقدان البصر.