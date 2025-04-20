5 طرق تُحدث بها الذكاء الاصطناعى ثورة فى الرعاية الصحية

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القاهرة - سامية سيد - يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير الطريقة التي نعيش بها، كما أنه يحدث ثورة في مجال الرعاية الصحية بعدة طرق، ويمكن أن يؤدي استخدامه في إنشاء عمليات وأنظمة أكثر ذكاءً إلى توفير رعاية صحية أرخص وأكثر كفاءة للجميع، وفقا لموقع scmp.

وتقول الدكتورة كريستين يوان هوانج، العالمة ورائدة أعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية بالصين، إلى إعادة اختراع الرعاية الصحية من أجل طول العمر الصحي، إن الذكاء الاصطناعي يسمح للأطباء، من خلال تحديد المشكلات، بالتركيز على الحالات المعقدة وتحسين دقة التشخيص.

وتقول إن الذكاء الاصطناعي يساعد العاملين في مجال الرعاية الصحية على تقديم علاجات أكثر تخصيصًا واستهدافًا، مما يزيد من احتمالات النجاح مع تقليل الآثار الجانبية.

فيُعدّ تصوير الثدي بالأشعة السينية خطوةً أولى أساسيةً في الكشف عن سرطان الثدي، ويعمل أخصائيو الأشعة الآن باستخدام برامج الذكاء الاصطناعي لقراءة النتائج ورصد السرطان في مراحله المبكرة، وبما أنه يساعد في أتمتة المهام الإدارية التي تستغرق وقتًا طويلاً مثل الترميز الطبي والفواتير وجدولة المواعيد، فإنه يقلل من الأعباء الإدارية، مما يتيح للأطباء تخصيص المزيد من الوقت لرعاية المرضى.

ما النتيجة؟

يستفيد المرضى من تشخيصات مبكرة وأكثر دقة، مما يؤدي إلى علاجات في الوقت المناسب قد تنقذ حياتهم، وبفضل العلاجات الشخصية، يتلقون علاجات مصممة خصيصًا لاحتياجاتهم الخاصة، مما يُحسّن النتائج ويُقلل من أساليب التجربة والخطأ في الرعاية الطبية.

وتؤدي العمليات الإدارية المبسطة إلى أوقات انتظار أقصر وأخطاء أقل في الفواتير وتجربة أكثر سلاسة بشكل عام.

5 طرق تُغيّر بها الذكاء الاصطناعي صناعة الرعاية الصحية

من المتوقع أن ينمو حجم سوق الذكاء الاصطناعي العالمي في الرعاية الصحية من ما يزيد قليلاً عن 39 مليار دولار أمريكي هذا العام إلى ما يقرب من 491 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032. وفيما يلي خمس طرق تعمل بها التكنولوجيا على إحداث ثورة في هذا القطاع، سواء من خلال مساعدة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مساعدة المرضى أو من خلال مساعدة المرضى، أو المرضى المحتملين، على مساعدة أنفسهم.

1. يشجع العادات الصحية

قامت إحدى الشركات الأمريكية بتطوير محرك ذكاء اصطناعي توليدي يدمج البيانات من الأجهزة القابلة للارتداء والتقارير الذاتية والسجلات السريرية ويوفر تقييمات شخصية لأعضاء البرامج الصحية التي تستخدمه.

يرسل الجهاز تنبيهات شخصية للغاية لمساعدة الأعضاء على تحسين صحتهم، وإذا رصد الجهاز انخفاضًا في مستوى النشاط البدني للمستخدم، فقد يتلقى تذكيرًا بالمشي أو تنبيهًا للانضمام إلى تحدٍّ للياقة البدنية.

ومن أوائل الدول التي اعتمدت هذه التكنولوجيا هي حكومة سنغافورة، التي تجعل هذه التكنولوجيا متاحة مجانًا لمواطنيها.

2. يقلل من إرهاق العاملين في مجال الرعاية الصحية

في ديسمبر 2024، كشف النظام الصحي الجامعي الوطني في سنغافورة عن "ميسي"، وهو روبوت ممرض يعمل بالذكاء الاصطناعي، وسيتم إطلاق ثلاثين روبوتًا من هذا النوع كجزء من مشروع تجريبي في مستشفى الجامعة الوطنية هذا الشهر.

وقد ساعدت الممرضات في تصميم ميسي؛ حيث يتولى المهام المتكررة لتحريرهن للقيام بمهام تتطلب اللمسة الإنسانية.

يستطيع الممرض الروبوتي المُرافق مساعدة الصيادلة في توصيل الأدوية وصرف الوصفات الطبية، ويتلقى تعليمات الممرضات ويؤدي مهام أخرى مُوكلة إليه، بما في ذلك توجيه المرضى في أرجاء الجناح والمساعدة في مراقبة حالتهم.

3. يقدم دعمًا افتراضيًا على مدار 24 ساعة

يمكن للمساعدين الافتراضيين عبر الإنترنت وبرامج الدردشة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي تقديم دعم على مدار الساعة، والإجابة على الأسئلة، وتقديم نصائح طبية أساسية، بعضها مصمم للمساعدة في مجال الصحة النفسية.

ومن الأمثلة على ذلك تطبيقات مثل Woebot، الذي تم إطلاقه في عام 2017 مع فريق من علماء النفس وخبراء الذكاء الاصطناعي في جامعة استانفورد في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وWysa، وهو جهد استمر لمدة عام بين فريق مكون من 15 عضوًا من علماء النفس والمصممين والمطورين وأكثر من 500 ألف مستخدم لفهم كيف يمكن للدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي أن تساعد الناس على بناء المرونة العاطفية.

ويقول هوانج إنه على الرغم من عدم تصميمها لتحل محل المتخصصين المؤهلين في الصحة العقلية، فإنها تستخدم الذكاء الاصطناعي المحادثة لتوفير العلاج السلوكي المعرفي والدعم العاطفي لإدارة الصحة العقلية.

في دراسة أمريكية حديثة، تفاعل المشاركون الذين تم تشخيص إصابتهم باضطرابات الصحة العقلية مع "روبوت علاجي" مدعوم بالذكاء الاصطناعي من خلال تطبيق على الهواتف الذكية.

في نهاية التجربة السريرية، أفادوا بأن التفاعلات كانت تُضاهي العمل مع معالج نفسي، كما تحسنت أعراض المرضى بشكل ملحوظ على مدى ثمانية أسابيع.

ونشرت النتائج في المجلة الطبية NEJM AI، عن ناشري مجلة نيو إنجلاند الطبية.

ويقول هوانج إن مثل هذه التكنولوجيا لا تسمح لمقدمي الرعاية الصحية بالتركيز على احتياجات المرضى الأكثر تعقيدًا فحسب، بل تتيح للمرضى أيضًا الوصول إلى معلومات ودعم فوري وموثوق، مما يحسن المشاركة والالتزام بخطط الرعاية.

4. يساعد في التحقق من الأعراض وإدارتها

بدلاً من الاعتماد على محركات البحث غير المتخصصة، فتساعد أدوات مثل Ada وBuoy Health المرضى على فهم الأعراض واقتراح متى يجب طلب الرعاية الطبية.

ويتم استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات لمساعدة النساء في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث على تتبع التقلبات في مستويات هرموناتهن لإدارة الأعراض بشكل أفضل مثل تقلبات المزاج وانخفاض الرغبة الجنسية وزيادة الوزن والتعرق الليلي.

على سبيل المثال، يُعدّ تطبيق "هرموني" أداةً لاختبار الهرمونات وإدارة الصحة، تُساعد النساء على قياس هرمونات ما قبل انقطاع الطمث منزليًا، ويجمع التطبيق بين اختبارات اللعاب السريعة وتطبيق جوال مُدعّم بالذكاء الاصطناعي، مُوفّرًا رؤىً ودعمًا مُخصّصين.

5. التنبؤ بالمرض واكتشافه بشكل أكثر دقة

توصلت دراسة شملت ما يقرب من 500 ألف امرأة في ألمانيا إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في فحص سرطان الثدي يزيد من احتمال اكتشاف المرض.

وعند استخدام أداة الذكاء الاصطناعي لفحص صور الثدي بالأشعة السينية، اكتشف الأطباء حالة سرطان إضافية لكل ألف شخص خضع للفحص مقارنةً بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي، وقد نُشرت نتائج الدراسة في يناير في مجلة "نيتشر ميديسن".

وبحسب البروفيسور ألكسندر كاتالينيك، أحد المشاركين في تأليف الدراسة من جامعة لوبيك في ألمانيا، فإن هذا النهج "يمكن أن يحسن معدل الكشف دون زيادة الضرر الذي قد يلحق بالنساء المشاركات" - ويقلل من عبء عمل أخصائيي الأشعة.

مستقبل الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

ويقول لوري إنه في السنوات الخمس المقبلة، سيتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل عميق في كل جانب من جوانب الرعاية الصحية.

"في حين لا تزال التحديات قائمة، يواصل المبتكرون تجاوز الحدود، ومن المرجح أن تفوق فوائد الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية المخاطر عند تنفيذه بشكل مسؤول".

ويسلط الضوء على الاتجاهات والابتكارات التي يمكننا توقعها.

التشخيص القائم على الذكاء الاصطناعي والكشف المبكر عن الأمراض

إن الجمع بين البيانات من مصادر متعددة - علم الجينوم، والتصوير، والسجلات الصحية الإلكترونية، والبيانات القابلة للارتداء - من شأنه أن يعزز التنبؤ المبكر بالأمراض، وستسمح التطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي لخزعة السوائل بالكشف عن السرطان في مراحل مبكرة للغاية.

الطب الشخصي والتنبئي

سيقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل العوامل الوراثية ونمط الحياة والعوامل البيئية لتصميم العلاجات المناسبة للمرضى بشكل فردي.

ستساعد نماذج الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بكيفية استجابة المرضى للأدوية بناءً على علاماتهم الجينية والبيولوجية، وستساعد أنظمة دعم القرارات السريرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي الأطباء من خلال اقتراح العلاجات والتنبؤ بالمضاعفات المحتملة.

الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا القابلة للارتداء للمراقبة عن بعد

ستعمل الأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي على مراقبة العلامات الحيوية بشكل مستمر واكتشاف المشكلات الصحية مثل أمراض القلب ومضاعفات مرض السكري والالتهابات المبكرة في الوقت الفعلي.

ستساعد الذكاء الاصطناعي في مراقبة وإدارة الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري من خلال تحليل البيانات من الأجهزة القابلة للارتداء واقتراح التدخلات.

الذكاء الاصطناعي في الشيخوخة وطول العمر

ستعمل أبحاث طول العمر المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحليل المؤشرات الحيوية للشيخوخة والبيانات الجينية لتطوير التدخلات التي تعمل على إبطاء الشيخوخة ومنع الأمراض المرتبطة بالعمر.

التخفيف من مخاطر الذكاء الاصطناعي

ويقول لوري إن إمكانية إحداث ثورة في الرعاية الصحية تأتي مع المخاطر، مثل انتهاكات الخصوصية، وثغرات الأمن، والافتقار إلى الرقابة.

إن سوء استخدام الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى أخطاء في التشخيص أو اتخاذ قرارات العلاج.

ويؤكد لوري أن التخفيف من المخاطر يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لحماية البيانات، ونماذج ذكاء اصطناعي شفافة، وأطر تنظيمية تضمن الاستخدام الأخلاقي.

يجب أن يظل الأطباء محور عملية صنع القرار، باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لا بديل، ستكون المراقبة المستمرة، وعمليات التدقيق في التحيز، والرقابة البشرية، عوامل حاسمة لضمان تحسين الذكاء الاصطناعي لرعاية المرضى، لا التضحية به.

