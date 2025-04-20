شكرا لقرائتكم خبر عن من مطبخك.. 7 مكونات طبيعية هتساعدك على الهضم لو تقلت فى أكل شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

الشعور بالثقل بعد تناول وجبة دسمة غالبًا ما يحدث فى المناسبات والأعياد، وفى شم النسيم يحرص معظمنا على تناول الأطعمة الثقيلة خاصة الرنجة والفسيخ، بجانب الإفراط فى تناول الوجبات الخفيفة التى تشكل ثقلًا على المعدة، ولكن يمكن لبعض المكونات الطبيعية من مطبخك أن تساعدك على الهضم السلس وتجنب مشاعر الانزعاج والاستمتاع بالعطلة دون مشكلات صحية، وفقًا لموقع "Food-ndtv".

فيما يلى.. 7 مكونات طبيعية تساعدك على الهضم السلس بعد الوجبات الثقيلة:

الزنجبيل

الزنجبيل علاج طبيعي معروف لتحسين الهضم، فهو يساعد على تخفيف مشاعر الغثيان وتهدئة اضطراب المعدة عند الإفراط في تناول الطعام، كما تُعزز مركباته الطبيعية الإنزيمات الهاضمة، مما يُساعد الجسم على هضم الطعام بشكل أسرع، يُمكنك تناوله كمشروب أو مضغ القليل من الزنجبيل المُبلور، أو إضافته إلى العصائر، كما أن له فوائد مضادة للالتهابات تُقلل من الانتفاخ والشعور بعدم الراحة بعد الوجبات.

الأناناس

الأناناس ليس لذيذًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على إنزيم يُسمى بروميلين يُساعد على تكسير البروتين في المعدة، وهذا يجعله رائعًا بعد وجبة دسمة، فقط تناول بضع قطع منه بعد العشاء لتخفيف الثقل على معدتك، كما أنه غني بفيتامين سي، وهو مُفيد جدًا لتعزيز المناعة.

النعناع

النعناع ليس فقط لإنعاش أنفاسك، بل هو مفيد أيضًا لعملية الهضم، فهو يساعد على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يُخفف التقلصات والانتفاخ، وبعد تناول وجبة دسمة، يُساعد النعناع على التخلص من الغازات وعسر الهضم، مما يُسهل عملية الهضم، سواء شربت شاي النعناع أو مضغت أوراقه الطازجة، فهو طريقة مُريحة لتهدئة معدتك.

البابايا

البابايا مفيدة للهضم أيضًا، مثل الأناناس، حيث تحتوي البابايا على إنزيمات تساعد على هضم الطعام، حيث يساعد إنزيم الباباين على تليين البروتينات، مما يُسهل هضم اللحوم والأطعمة الدسمة الأخرى، تناول بعض البابايا بعد وجبتك لدعم الهضم الصحى، كما أن أليافها تُساعد على سلاسة حركة الأمعاء.

بذور الشمر

بذور الشمر صغيرة الحجم، لكنها فعّالة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وقد استُخدمت منذ زمن طويل لتخفيف أعراض الانتفاخ والغازات وعسر الهضم، حيث يساعد الشمر على استرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يُخفف الانزعاج، ما عليك سوى مضغ ملعقة صغيرة من بذور الشمر بعد وجبة دسمة، أو تحضير مشروب الشمر للحصول على تأثير مُهدئ، ستشعر بتحسن سريع.

خل التفاح

خل التفاح ممتاز للهضم، عند مزجه بالماء، يساعد المعدة على إنتاج المزيد من الحمض، وهو أمر مهم لهضم الطعام، حيث يشرب الكثيرون كوبًا صغيرًا من الماء مع خل التفاح قبل أو بعد الوجبات لدعم الهضم، تذكر فقط تخفيفه، لأن الخل النقي قد يكون قاسيًا على المعدة.

الزبادي

البروبيوتيك مفيد جدًا للهضم، والزبادي غني به، حيث تُساعد البكتيريا الحية في الزبادي على تحقيق التوازن في أمعائك، مما يُسهّل عملية الهضم، فإذا كنت تشعر بالخمول بعد تناول وجبتك، يُمكن أن يُساعدك تناول وعاء صغير من الزبادي العادي غير المُحلى، فهو يُعزز الهضم ويُعيد البكتيريا الصحية إلى أمعائك، أضف بعض العسل أو الفاكهة الطازجة لتعزيز النكهة.