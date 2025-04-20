شكرا لقرائتكم خبر عن إزاى تسيطر على الإرهاق النفسى والبدنى بطرق سهلة والان مع تفاصيل الخبر

أصبح مصطلح "الإرهاق" مصطلحًا شائعًا في السنوات القليلة الماضية، حيث يشعر المزيد من الناس - وخاصة الشباب - بإرهاق شديد في نهاية عمل شاق، ووفقًا للخبراء، لا يتحمل الدماغ والجسم سوى الشعور بالإرهاق لفترة من الوقت، وبعد ذلك، يؤدي ارتفاع مستوى التوتر باستمرار إلى الإرهاق، بحسب موقع تايمز ناو.

نظرًا لأن الإرهاق النفسي يحدث تدريجيًا، فقد لا تلاحظ الأعراض فورًا، ولكن بمجرد أن يسيطر عليك، يمكن أن يؤثر الإرهاق النفسي على قدرتك على العمل في جميع جوانب الحياة.

ما هي علامات الإرهاق الوظيفي؟

وفقا للأطباء، فإن العلامات الرئيسية التي تشير إلى إصابتك بالإرهاق الوظيفي تشمل:

زيادة النسيان وصعوبة التركيز

فقدان الرؤية لنفسك وأهدافك

صعوبة الحفاظ على العلاقات والوجود

الإحباط والانزعاج من زملاء العمل

آلام عضلية وإرهاق غير مبرر

الأرق وقلة النوم

وبحسب الدراسات، يعاني ما بين 4 و7% من الطبقة العاملة من الإرهاق المهني، على الرغم من أن العاملين في مجالات معينة مثل الرعاية الصحية يميلون إلى تجربته بمعدلات أعلى بكثير.

وبعيدًا عن التأثير السلبي على أدائك في العمل، فإن الإرهاق النفسي يمكن أن يكون له تأثيرات أكثر تأثيرًا مثل منعك من الاستمتاع بالهوايات أو الاسترخاء، والمشكلات الصحية التي تشمل أمراض القلب أو السكري، ومشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق.

نصائح للتغلب على الارهاق

وفقًا للخبراء، من المهم الاهتمام بصحتك الجسدية والنفسية للتغلب على شعور الإرهاق، لأنه سيزداد سوءًا. لذا، إليك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتعافي:

القبول والاعتراف

لتساعد نفسك على التغلب على الإرهاق، عليك أولاً أن تُقرّ بأن وضعك الحالي يجب أن يتغير، قد يكون الأمر صعباً، لكن لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة.

تحدث إلى معالج

رغم أنه قد لا يكون من السهل مواجهة الإرهاق النفسي، خاصة عندما يكون له بالفعل تأثير سلبي على صحتك وعلاقاتك، فإن دخول المعالج النفسي إلى حياتك يمكن أن يقدم لك إرشادات مهنية من خلال مساعدتك في تحديد الأسباب، واستكشاف طرق التكيف الممكنة، والتغلب على أي تحديات حياتية تساهم في الإرهاق النفسي.

أعد تقييم أهدافك

لإعادة ضبط حياتك، من المهم أن تفكر مليًا في الموقف الذي أدى إلى الإرهاق. أعطِ الأولوية لنفسك واعتنِ بصحتك وعلاقاتك.

ممارسة التعاطف مع الذات

بدلًا من أن تكون قاسيًا على نفسك، جرّب التعاطف مع نفسك عند الحديث عن التعافي من الإرهاق. يعتقد الخبراء أنك بحاجة إلى أن تُظهر لنفسك نفس اللطف والتفهم الذي تُظهره للآخرين. مع أنه من الطبيعي أن تمر بأوقات عصيبة، حاول حل المشكلات باللطف مع نفسك.

سيطر على حياتك

قد يُشعرك الإرهاق النفسي بالعجز والبطء. ووفقًا للخبراء، قد تشعر أيضًا وكأن حياتك تمضي بسرعة كبيرة ولا تستطيع مواكبتها. لذا، من المهم إحداث بعض التغييرات في حياتك من خلال فهم أهمية التوازن بين العمل والحياة والتركيز على الاسترخاء واستعادة نشاطك لليوم التالي.

وضع الحدود

من أفضل الطرق لوضع الحدود أن تتعلم قول "لا". يقول الخبراء إن ذلك يمنحك القدرة على إدارة التوتر اللازمة للتعافي من الإرهاق.

مارس عادات نوم جيدة

اهدف للحصول على ما لا يقل عن 7-9 ساعات من النوم يوميًا من خلال التأمل وإبعاد الهواتف والتلفزيون عن غرفة نومك.

