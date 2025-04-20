لهذه الأسباب طفلك عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي القصبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 20 أبريل 2025 08:56 صباحاً - يعد الالتهاب الرئوي القصبي أحد أنواع الالتهاب الرئوي الذي يعاني منه الأطفال، وهو التهاب في مجاري الهواء الرئيسية (الشعب الهوائية) والرئتين بسبب العدوى البكتيرية أو الفيروسية أو الفطرية.

ويصاب عادة بهذه العدوى التنفسية الأطفال الذين تبلغ أعمارهم سنتين أو أقل ويزداد خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي القصبي إذا كان الطفل يعيش في بيئة ملوثة، أو يتعرض لدخان السجائر بشكل متكرر، أو كان على اتصال مباشر مع مرضى الالتهاب الرئوي، أو يعاني من بعض الحالات المرضية مثل سوء التغذية. إليك وفقًا لموقع "بولد سكاي" أهم أسبابه وأعراضه وكيفية علاجه.

أعراض الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال

تتنوع أعراض الالتهاب الرئوي القصبي من خفيفة إلى شديدة-الصورة من موقع AdobeStock

يمكن أن تتنوع أعراض الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال، من خفيفة إلى شديدة. كما يمكن أن تكون أعراض هذا المرض مشابهة لأعراض أمراض الرئة الأخرى، وهي التهاب الشعب الهوائية أو التهاب القصيبات الهوائية. وفيما يلي بعض الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال:

السعال مع البلغم

حمى

ضيق في التنفس أو التنفس السريع

يرتجف

ألم صدر

صعب الإرضاء أو يعاني من مشاكل في النوم

فقدان الشهية

القيء

يبدو الوجه شاحباً

تصبح الشفاه والأظافر مزرقة

الصفير

إذا لم يتم علاج أعراض الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال على الفور، فهناك احتمال ظهور مضاعفات أخرى أكثر خطورة. لذلك، يجب اتخاذ خطوات العلاج على الفور.

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تشخيص وعلاج الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال

لتشخيص الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال، يجب إجراء فحص بدني و بعض تحاليل الدم، والأشعة السينية، والتصوير المقطعي المحوسب، واختبارات البلغم، وزراعة البلغم، وقياس التأكسج النبضي، والتنظير القصبي. فبمجرد تأكيد تشخيص الالتهاب الرئوي القصبي، سيقدم الطبيب العلاج على شكل:

إعطاء الأدوية

عادة ما يختفي الالتهاب الرئوي القصبي الخفيف الناجم عن الفيروسات خلال بضعة أيام أو أسابيع. إذا كان سبب الالتهاب الرئوي القصبي هو عدوى بكتيرية، فقد يصف لك طبيبك المضادات الحيوية. يمكن علاج الالتهاب الرئوي القصبي الناتج عن عدوى فطرية عن طريق تناول الأدوية المضادة للفطريات وفقًا لوصفة الطبيب وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للأطباء أيضًا وصف أدوية خافضة للحرارة ومسكنات الألم وأدوية السعال لتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي لدى الأطفال وتسريع عملية الشفاء.

العلاج بالسوائل

الأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوي القصبي غالبًا ما يعانون من انخفاض الشهية وسوف يقوم الطبيب أيضًا بتوفير العلاج بالسوائل من خلال الوريد لمنع إصابة الطفل بالجفاف.

بالإضافة إلى توفير السوائل من خلال الوريد، يُنصح الأطفال أيضًا بالحفاظ على تناول السوائل في الجسم عن طريق تناول كميات كبيرة من الماء وتناول الطعام بانتظام.

العلاج بالأكسجين

العلاج بالأكسجين يساعد على علاج ضيق التنفس لدى طفلك- الصورة من موقع AdobeStock

العلاج بالأكسجين : إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس أو انخفاض مستوى الأكسجين في دمه، فسوف يقدم الطبيب العلاج بالأكسجين وبهذه الطريقة، يستطيع الطفل أن يتنفس بسهولة مرة أخرى.

: إذا كان الطفل يعاني من صعوبة في التنفس أو انخفاض مستوى الأكسجين في دمه، فسوف يقدم الطبيب العلاج بالأكسجين وبهذه الطريقة، يستطيع الطفل أن يتنفس بسهولة مرة أخرى. الحصول على الراحة : بالإضافة إلى تقديم الأدوية والعلاج، ينصح الأطباء الآباء أيضًا بالتأكد من حصول أطفالهم على قسط كامل من الراحة، وإبعادهم عن التعرض لدخان السجائر، وتزويدهم بتناول الطعام بانتظام حتى يتم تلبية احتياجاتهم من الطاقة والتغذية.

: بالإضافة إلى تقديم الأدوية والعلاج، ينصح الأطباء الآباء أيضًا بالتأكد من حصول أطفالهم على قسط كامل من الراحة، وإبعادهم عن التعرض لدخان السجائر، وتزويدهم بتناول الطعام بانتظام حتى يتم تلبية احتياجاتهم من الطاقة والتغذية. العلاج في المنزل: يمكن للأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوي القصبي الخفيف الخضوع للعلاج في المنزل باستخدام الأدوية التي يصفها الطبيب. في المقابل، إذا كان الالتهاب الرئوي القصبي لدى الطفل شديدًا جدًا أو كان يعاني من مرض مصاحب، فسوف يحتاج الطفل إلى الخضوع للعلاج في المستشفى.

يمكن للأطفال الذين يعانون من الالتهاب الرئوي القصبي الخفيف الخضوع للعلاج في المنزل باستخدام الأدوية التي يصفها الطبيب. في المقابل، إذا كان الالتهاب الرئوي القصبي لدى الطفل شديدًا جدًا أو كان يعاني من مرض مصاحب، فسوف يحتاج الطفل إلى الخضوع للعلاج في المستشفى. علاج طبي فوري: بالإضافة إلى ذلك، يحتاج الأطفال أيضًا إلى الحصول على علاج طبي فوري إذا شعروا بضيق في التنفس، أو زرقة الشفاه والجلد (زرقة الجلد)، أو الجفاف، أو بدا عليهم الخمول، أو بدأوا في فقدان الوعي. قد يكون هذا علامة على أن الطفل يعاني من مضاعفات بسبب الالتهاب الرئوي القصبي.

مضاعفات الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال

تحدث مضاعفات الالتهاب الرئوي القصبي بشكل أكثر تكرارًا عند الأطفال الذين يتلقون العلاج في وقت متأخر أو الأطفال الذين يعانون من أمراض مصاحبة، مثل مرض السكري وسوء التغذية.

هناك العديد من المضاعفات التي قد تحدث للالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال، بما في ذلك:

عدوى الدم . تحدث هذه الحالة بسبب دخول البكتيريا إلى مجرى الدم وتسببها في حدوث عدوى في أعضاء أخرى. يمكن أن تؤدي عدوى الدم أو الإنتان إلى حدوث فشل في الأعضاء.

. تحدث هذه الحالة بسبب دخول البكتيريا إلى مجرى الدم وتسببها في حدوث عدوى في أعضاء أخرى. يمكن أن تؤدي عدوى الدم أو الإنتان إلى حدوث فشل في الأعضاء. خراج الرئة . يمكن أن يصاب الأطفال بخراج الرئة عندما يتكون القيح داخل تجويف الرئة. يمكن علاج هذه الحالة عادةً بالمضادات الحيوية. ومع ذلك، يتم في بعض الأحيان إجراء عمليات جراحية لإزالتها.

. يمكن أن يصاب الأطفال بخراج الرئة عندما يتكون القيح داخل تجويف الرئة. يمكن علاج هذه الحالة عادةً بالمضادات الحيوية. ومع ذلك، يتم في بعض الأحيان إجراء عمليات جراحية لإزالتها. الانصباب الجنبي . هو حالة يملأ فيها السائل المساحة المحيطة بالرئتين وتجويف الصدر و يمكن التخلص من السائل باستخدام إبرة (بزل الصدر) أو قسطرة (أنبوب الصدر) وفي بعض الحالات، يتطلب الانصباب الجنبي الخطير إجراء عملية جراحية لإزالة السائل.

. هو حالة يملأ فيها السائل المساحة المحيطة بالرئتين وتجويف الصدر و يمكن التخلص من السائل باستخدام إبرة (بزل الصدر) أو قسطرة (أنبوب الصدر) وفي بعض الحالات، يتطلب الانصباب الجنبي الخطير إجراء عملية جراحية لإزالة السائل. فشل الجهاز التنفسي. يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي القصبي الشديد إلى إصابة الطفل بصعوبة في التنفس. وقد يؤدي هذا إلى عدم تلبية احتياجات الطفل مما يمكن أن يؤدي فشل الجهاز التنفسي إلى توقف أعضاء الطفل عن العمل وقد يتوقف التنفس تمامًا.

كيفية الوقاية من الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال؟

قد يبدو الالتهاب الرئوي القصبي عند الأطفال مخيفًا، لكن هذا المرض يمكن الوقاية منه. وفيما يلي بعض الخطوات البسيطة للوقاية من الإصابة بالالتهاب الرئوي القصبي لدى الأطفال:

تعليم الأطفال غسل أيديهم دائمًا في جميع الأوقات، وخاصة قبل تناول الطعام وبعد التبول أو التبرز.

منع الأطفال من التعرض للتلوث، مثل الغبار ودخان السجائر.

احتفظ بالأطفال الرضع أو الأطفال بعيدًا عن الأشخاص المصابين بالالتهاب الرئوي القصبي.

استكمال تطعيمات طفلك لحمايته من البكتيريا والفيروسات المسببة لالتهاب القصبات الهوائية.

الأطفال، وخاصة أولئك الذين تقل أعمارهم عن سنتين، هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي القصبي لأن جهاز المناعة لديهم لا يزال ضعيفًا.

إذا ظهرت على طفلك أعراض الالتهاب الرئوي القصبي، يجب اصطحابه على الفور إلى الطبيب لإجراء الفحص والعلاج المناسب في أسرع وقت، يقلل حدوث المضاعفات بنسب أكبر.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.