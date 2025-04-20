شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مهام يقوم بها هرمون "الجوع" داخل جسمك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

الجريلين "Ghrelin" أو ما يطلق عليه "هرمون الجوع"، وهو الهرمون المسئول الرغبة فى تناول الطعام وزيادة الشهية عندما تكون المعدة فارغة، حيث يقوم الجسم بإفراز ذلك الهرمون لإخبارك أن وقت تناول الطعام قد حان.

إلى جانب زيادة الشعور بالجوع، يلعب هرمون الجريلين أدوارًا مهمة إضافية في الجسم، منها إدارة الوزن والحفاظ على نسبة السكر في الدم، وأحيانا تتقلب مستويات هرمون الجريلين، وقد ترتفع نتيجة الجوع والصيام وفقدان الوزن وآثار جراحة السمنة.

5 مهام رئيسية لهمون الجوع داخل الجسمونشر موقع Health، خمس مهام رئيسية لهرمون الجريلين يقوم بها داخل جسمك، وهى: تنظيم الشهية

تفرز معدتك وأمعاؤك الدقيقة هرمون الجريلين، وعند إفرازه يرسل الجريلين إشارة إلى دماغك بأن وقت تناول الطعام قد حان، مما يُشعرك بالجوع، وقد يفرز جسمك الغريلين استجابةً لخواء المعدة، وانخفاض سكر الدم، والتوتر، وعوامل أخرى.

تنشيط هرمون النمو البشري

يُحفّز إفراز الغريلين أيضًا إفراز هرمون النمو البشري (HGH) ، وهو هرمون ضروريًا لنمو الأطفال، وكذلك لعملية الأيض طوال الحياة، وتُظهر الأبحاث أن أي مشكلة في إفراز الغريلين قد تؤدي إلى نقص هرمون النمو البشري ، مما قد يؤدي إلى ضعف النمو ومشاكل أخرى.

توازن الطاقة

تشير بعض الأدلة إلى أن هرمون الجريلين يلعب دورًا حيويًا في استقلاب الطاقة، وهى عملية إنتاج الطاقة من الطعام، على الرغم من عدم وضوح هذه العملية، يعتقد الباحثون أن الجريلين قد يساعد في الحفاظ على توازن الطاقة الكلي، و يساعد أيضا في تخزين الطاقة على شكل دهون لاستخدامها لاحقًا .

الحفاظ على مستوى السكر في الدم

أثناء الجوع، يرفع الغريلين مستوى السكر في الدم لتوفير الطاقة والمساعدة في منع انخفاض السكر في الدم، كما أنه يقلل من إفراز الأنسولين، والذي قد يقلل من كمية السكر التي تستهلكها خلاياك للتخزين أو الطاقة.

الاستجابة الالتهابية

يعتقد أن هرمون الغريلين يُقلل الالتهاب، ووفقًا لإحدى الدراسات، قد يساعد الغريلين في تقليل الالتهاب المفرط، مما يحمي من تلف الأعضاء وبعض الحالات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آلية تأثير الغريلين على الاستجابة الالتهابية .

هل هرمون الجريلين يزيد الوزن؟

يلعب هرمون الجريلين دورًا في إدارة الوزن لأنه يمكن أن يؤثر على تناولك للطعام، ويعتقد البعض أن هرمون الجريلين قد يؤدي إلى زيادة الوزن لأنه يزيد الشهية، ومع ذلك، لم يثبت أي بحث وجود صلة مباشرة بين مستويات الجريلين والوزن.

وتُظهر الدراسات أن اتباع نظام غذائي صحي قد يزيد من مستويات هرمون الجريلين، وتشير الأدلة أيضًا إلى أن الجريلين قد يُقلل من عملية الأيض، خاصةً عند انخفاض تناول الطعام، مما قد يصعّب من فقدان الوزن بشكل مُستدام .