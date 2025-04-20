شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو الفيريتن وأهميته فى تخزين الحديد بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

هل تعاني من التعب وتساقط الشعر وتقصف الأظافر وتتساءل عن السبب؟ قد تشير هذه الأعراض إلى انخفاض مستويات الفيريتين، وهو بروتين يخزن الحديد ويطلقه في الجسم، يوجد بشكل أساسي في الكبد والطحال ونخاع العظم، ويعمل كمخزن، مما يضمن حصول جسمك على الحديد عند الحاجة.

ما هو الفيريتين؟

الفيريتين وفقا لموقع " onlymyhealth"، هو البروتين الموجود داخل الخلايا، والذي يخزن الحديد الزائد بعد تلبية احتياجات الخلية منه، ويطلقه عند الحاجة الماسة، لهذا السبب، يُعد انخفاض مستويات الفيريتين علامة على نقص الحديد، توجد أعلى تركيزات الفيريتين في خلايا الكبد (الخلايا الكبدية) والجهاز المناعي (الخلايا الشبكية البطانية).

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الفيريتين كعلامة مهمة لتوازن الأكسدة والاختزال الخلوي، والذي يمكن أن يتعطل في أمراض مختلفة، مثل التهاب مزمن واضطرابات التمثيل الغذائي والسرطان، وقد ارتبط ارتفاع مستويات الفيريتين، إلى جانب مؤشرات أخرى للالتهاب، بارتفاع شدة المرض وزيادة معدلات الوفيات.

تعتبر مستويات الفيريتين التي تزيد عن 200 نانوجرام/مل عند النساء و300 نانوجرام/مل عند الرجال غير طبيعية.

أعراض انخفاض مستويات الفيريتين

انتبه لهذه العلامات لمعرفة ما إذا كان لديك مستويات منخفضة من الفيريتين في جسمك:

التعب

الضعف

بشرة شاحبة

الدوخة

ضيق في التنفس

ضربات قلب سريعة

أعراض ارتفاع مستويات الفيريتين

تمامًا كما أن مستويات الفيريتين المنخفضة ضارة بجسمك، فإن المستويات المرتفعة أيضًا يمكن أن تؤدي إلى المشكلات الصحية التالية:

التعب

ألم المفاصل

ألم في البطن

مشاكل القلب

فقدان الوزن غير المبرر

تساقط شعر الجسم

تغيرات في الرغبة الجنسية

أسباب انخفاض مستويات الفيريتين

الناس مع نقص الحديد لديك مستويات منخفضة من الفيريتين، يحدث هذا عندما لا يحتوي نظامك الغذائي على كمية كافية من البروتين.

فقر الدم سبب آخر لانخفاض مستويات الفيريتين، يحدث هذا عندما لا يكون لديك عدد كافٍ من خلايا الدم الحمراء لربط الحديد.

قد تشمل الأسباب الأخرى النزيف المفرط أثناء الدورة الشهرية، والنزيف الداخلي، وحالات المعدة التي تؤثر على الامتصاص المعوي.

أسباب ارتفاع مستويات الفيريتين

فيما يلي بعض الحالات التي قد تزيد من مستويات الفيريتين في جسمك:

داء ترسب الأصبغة الدموية

التهاب المفصل الروماتويدي

فرط نشاط الغدة الدرقية

داء السكري من النوع الثاني

التسمم بالحديد

سرطان الدم

متلازمة تململ الساقين

أمراض الكبد

لماذا يعتبر الفيريتين مهمًا لجسمك؟ يحافظ على طاقتك

يحتوي الفيريتين على الحديد الذي يساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة في الجسم. فهو يساعد خلاياك على إنتاج أدينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP)، المعروف أيضًا باسم عملة الطاقة في جسمك. يساعد وجود مستويات كافية من الفيريتين عضلاتك وأنسجتك على تلقي كمية كافية من الأكسجين لتعمل بكفاءة، مما يمنع التعب والخمول.

يعزز المناعة

يُعنى الفيريتين بإمداد جسمك بالحديد، وهو أمرٌ ضروريٌّ للحفاظ على صحة جهاز المناعة. فهو يُساعد جسمك على مكافحة العدوى والتعافي منها بسرعة، من ناحيةٍ أخرى، قد يُؤثّر انخفاض مستويات الفيريتين سلبًا على مناعتك، ويجعلك أكثر عُرضةً للإصابة بالعدوى.

صحة الدماغ

الحديد مهم للحفاظ على الوظائف الإدراكية والصحة العصبية، فهو يُسهّل إنتاج النواقل العصبية مثل الدوبامين والسيروتونين، التي تُنظّم المزاج والتركيز والصحة النفسية، بالحفاظ على مستويات كافية من الفيريتين، يُعزز ذلك وظائف الدماغ وصفاء الذهن.

يعزز صحة البشرة والشعر والأظافر

الحديد ضروري لتكوين الكولاجين، وهو بروتين يحافظ على مرونة البشرة ومرونتها. كما تؤثر مستويات الفيريتين على نمو الشعر وقوة الأظافر، إذ تعتمد هذه الأنسجة على إمداد كافٍ من الحديد للتجدد والإصلاح.

يعزز الأداء الرياضي

للرياضيين أو ممارسي النشاط البدني المنتظم، يُعدّ الفيريتين ضروريًا بشكل خاص. فهو يضمن حصول عضلاتك على الأكسجين الذي تحتاجه أثناء التمرين، مما يمنع التعب ويحسّن القدرة على التحمل.