شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى أكل من برة.. علامات فساد وتلف الطعام لازم تعرفها لتجنب العدوى والان مع تفاصيل الخبر

يلجأ الكثير منا إلى تناول الطعام خارج المنزل أحيانا، ولكن قبل أن تلجأ لتناول الطعام من الخارج يجب أن تتعرف على مواصفات الأكل الصحى وكذلك علامات فساد الطعام إذا اشتريت طعامك من المطاعم الجاهزة، وهو ما نتعرف عليه فى هذا التقرير.

قال الدكتور جمال عاصم، أخصائي التغذية وعلاج السمنة جامعة طنطا، إنه يجب مراعاة المواصفات الصحية واكتشاف علامات فساد الطعام عند شراء الطعام من الخارج للوقاية من التسمم، وهى كالتالى:



نصائح عند شراء طعام من الخارج

ـ التأكد من النظافة العامة للمطعم والعاملين به، حيث يجب أن يرتدي العاملون قفازات وأغطية للشعر عند تحضير الطعام.

ـ ضرورة الانتباه إلى طريقة عرض الطعام ، بحيث تكون صحية، حيث يجب أن يكون الطعام البارد فى الثلاجة والأطعمة الساخنة يجب أن تكون ساخنة، مع تجنب الأطعمة المعرضة للهواء لفترات طويلة.

ـ يجب أن يكون الطعام مغلفًا بشكل جيد ونظيف لحمايته من التلوث.

ـ يجب اختيار الأطباق التي تحتوي على مكونات طازجة مثل الخضراوات والفواكه وكذلك الأطعمة التي تحتوي على كمية أقل من الدهون والملح والسكر.

ـ إذا كان للطعام رائحة غير طبيعية أو كريهة، فتجنب تناوله، وكذلك إذا لاحظت تغيرًا في لون الطعام عن لونه الطبيعي (مثل ظهور لون باهت أو أخضر أو أسود)، فقد يكون فاسدًا.

ـ إذا كان الطعام لزجًا أو مخاطيًا أو جافًا بشكل غير طبيعي، فقد يكون فاسدًا.

وفى النهاية شدد عاصم على ضرورة فحص الطعام قبل تناوله، للتأكد من عدم وجود أي علامات فساد والوقاية من التسمم.