شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش معجون ولا ثلج.. تعملي إيه لو جلدك اتعرض لحروق الزيت فى المطبخ والان مع تفاصيل الخبر

اثناء الطهي في المطبخ، تتعرض الكثيرات لبعض الامور الطارقة، ومنها حرق الزيت، ووفقا لموقع verywellhealth سنتعرف على النصائح والإسعفافات الأولية للتعامل مع حروق الزيت.

إليك بعض النصائح الطبية المهمة للتعامل مع حروق الزيت أثناء الطهي: أولاً: التصرف السريع مهم جداً

1. إيقاف مصدر الحرق فوراً:

ابعدي يدك أو الجلد المصاب عن الزيت فوراً.

2. التبريد بالماء الجاري:

اغسلي مكان الحرق بماء بارد (ليس مثلجاً) لمدة 10-20 دقيقة. هذا يخفف الألم ويمنع تفاقم الحرق.

لا تستخدمي الثلج مباشرة لأنه قد يسبب تلفاً أكبر للجلد.

ثانياً: العناية بالحرق 3. لا تفقئي الفقاعات:

إذا ظهرت فقاعات، اتركيها كما هي، فهي تحمي الجلد من العدوى.

4. تغطية الحرق بضمادة نظيفة:

استخدمي شاشاً معقماً أو قماشاً نظيفاً وغير لاصق لحماية الجرح.

5. استخدام مراهم الحروق:

تساعد على التئام الجرح وتقليل الألم.

ثالثاً: متى يجب زيارة الطبيب؟

إذا كان الحرق كبيراً أو عميقاً.

إذا كان في الوجه، اليدين، القدمين، أو المناطق الحساسة.

إذا ظهرت علامات عدوى (احمرار زائد، تورم، صديد، حرارة في المكان).

إذا شعر المصاب بدوخة أو ضعف عام.

ممنوعات:

لا تضعي معجون أسنان أو زبدة أو طماطم على الحرق.

لا تستخدمي الثلج مباشرة.