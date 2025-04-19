شكرا لقرائتكم خبر عن هذه الفئات الأكثر احتياجًا إلى لقاح المكورات السحائية والان مع تفاصيل الخبر

مرض التهاب السحايا عدوى شديدة وسريعة التطور، والتطعيم أساسي للفئات الأكثر عرضة للخطر، إذ يمنع المضاعفات المهددة للحياة مثل تعفن الدم، وتلف الدماغ، والوفاة، بحسب موقع تايمز ناو.

التهاب السحايا، المعروف عادةً باسم حمى الدماغ، هو حالة خطيرة تُصيب بطانة الدماغ والحبل الشوكي، أحد أخطر أشكال هذا المرض هو ما تُسببه بكتيريا تُسمى النيسرية السحائية. ولقاح المكورات السحائية هو مصل يوفر حماية مستهدفة ضد هذه البكتيريا، التي تنتشر من خلال الاتصال الوثيق والمطول مع قطرات الجهاز التنفسي من شخص مصاب.

يمكن أن يبدأ مرض السحايا فجأة، ويصاحبه حمى شديدة وصداع شديد وقيء.

أعراضه يمكن الخلط بسهولة بينه وبين الحمى الفيروسية أو حمى الضنك أو الملاريا.

إذا تُرك دون تشخيص، فقد تتطور العدوى بسرعة إلى مضاعفات تهدد الحياة مثل تعفن الدم، التهاب الدماغ، والنوبات، والصدمة الإنتانية.

هذه المخاطر هي على وجه التحديد السبب وراء التوصية المتزايدة بلقاح المكورات السحائية.

من يحتاج حقا إلى لقاح المكورات السحائية؟

اللقاح ليس متطلبًا مطلقًا لجميع الأطفال والمراهقين الأصحاء الذين يتمتعون بأنظمة مناعية قوية.

ومع ذلك، يصبح اللقاح ضروريًا لبعض الأمراض وللمجموعات عالية الخطورة:

يجب على الأطفال المصابين بأمراض مزمنة كامنة، أو الذين يخضعون لاستئصال الطحال، أو الذين يتلقون علاجًا مثبطًا للمناعة طويل الأمد، تلقي لقاح المكورات السحائية

كيف يعمل اللقاح

يحمي اللقاح من أربع مجموعات مصلية رئيسية من النيسرية السحائية: A، C، Y، وW-135.

عند إعطائه للأطفال دون سن الثانية، يُعطى على جرعتين، بفاصل ثلاثة أشهر. أما بالنسبة للأفراد الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و55 سنة، فتكفي جرعة واحدة.

اللقاح آمن بشكل عام، مع تسجيل حالات نادرة من ردود الفعل الموضعية الخفيفة أو حمى خفيفة".

مرض المكورات السحائية قد يكون قاتلاً في 10-15% من الحالات، حتى مع العلاج بالمضادات الحيوية. ومن بين الناجين، قد يعاني 20% منهم من آثار طويلة الأمد مثل فقدان السمع، أو النوبات، أوتلف في الدماغ.

لتقليل هذه المخاطر، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم الروتيني ضد السحايا للأطفال في سن ما قبل المراهقة، والمراهقين، وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر.

من يعتبر عالي الخطورة؟

هناك العديد من الفئات السكانية الأكثر عرضة للإصابة بمرض السحايا:

الأفراد الذين يعانون من انعدام الطحال الوظيفي أو التشريحي

الأشخاص المصابون بمرض فقر الدم المنجلي

الأفراد الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية

أولئك الذين يعانون من نقص مستمر في المكملات الغذائية

الأشخاص الذين يسافرون إلى المناطق الموبوءة أو يقيمون فيها

يتعرض علماء الأحياء الدقيقة بشكل روتيني لبكتيريا النيسرية السحائية

يوصى بالتطعيم الروتيني ضد المكورات السحائية لـ:

طلاب السنة الأولى بالجامعة الذين يعيشون في مساكن ولم يتلقوا التطعيم من قبل أو تم تطعيمهم قبل سن 16 عامًا وقد مر أكثر من خمس سنوات

البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و21 عامًا

