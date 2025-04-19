شكرا لقرائتكم خبر عن تأثيرات طويلة المدى لتناول زيت عباد الشمس على صحة القلب والان مع تفاصيل الخبر

لطالما تم تسويق زيت عباد الشمس كخيار صحي للطهي نظرًا لمحتواه العالي من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة ومع ذلك، ترسم العديد من الأبحاث صورة أكثر دقة، ما يثير مخاوف كبيرة بشأن مخاطره المحتملة على صحة القلب والرفاهية العامة - خاصة عند استهلاكه في أشكال مكررة.

مثل معظم زيوت البذور، فإن زيت عباد الشمس غني بالدهون أوميجا 6، والتي على الرغم من أنها ضرورية باعتدال، يمكن أن تصبح مصدرًا للالتهابات والإجهاد التأكسدي عند استهلاكها بشكل مفرط.

لماذا يستحق زيت عباد الشمس نظرة فاحصة

وفقًا لتقرير موقع "news18"، فأن أحد المخاوف الرئيسية بشأن زيت عباد الشمس يكمن في محتواه العالي من الأحماض الدهنية أوميجا 6، وفي حين أن دهون أوميجا 6 ضرورية للجسم، فإن نسبة أوميجا 6 إلى أوميجا 3 غير المتوازنة - وهي شائعة في الأنظمة الغذائية الغنية بزيت عباد الشمس - يمكن أن تغذي الالتهاب المزمن، علاوة على ذلك، فإن التركيب الكيميائي لزيت عباد الشمس يجعله عرضة للأكسدة بدرجة كبيرة عند تعرضه للحرارة أو أشعة الشمس لفترات طويلة.

تؤدي هذه الأكسدة إلى إنتاج منتجات ثانوية ضارة مثل الألدهيدات السامة والهيدروبيروكسيدات، والتي ارتبطت بأمراض القلب والأوعية الدموية والاضطرابات العصبية التنكسية وحتى السرطان.

فيما يلي، نستكشف ثلاثة تأثيرات رئيسية طويلة المدى لتناول زيت عباد الشمس بانتظام:

1. زيادة خطر الإصابة بالالتهاب المزمن

تشير الأبحاث إلى أن أحماض أوميجا 6 الدهنية الموجودة في زيت عباد الشمس تعمل كمواد أولية للمركبات المسببة للالتهابات مثل البروستاجلاندين والليوكوترين، وفي حين أن الالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للإصابة أو العدوى، فإن الالتهاب المزمن - الذي غالبًا ما يكون مدفوعًا بعوامل غذائية - هو أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية مثل تصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم.

تزيد من هذه المخاطر النواتج المؤكسدة التي تتكون عند تسخين زيت عباد الشمس أثناء الطهي، ولا تؤدي هذه المركبات إلى تفاقم الالتهاب فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى إتلاف الأوعية الدموية، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب بمرور الوقت.

2. تراكم المركبات السامة

عندما يتعرض زيت عباد الشمس للتسخين لفترات طويلة، كما هو الحال أثناء القلي العميق، فإن محتواه من الأحماض الدهنية الحرة يزيد، مما يجعله أكثر عرضة للتلف عند تعرضه للهواء، وتولد هذه العملية مواد سامة مثل الألدهيدات وبيروكسيدات الهيدروجين، وتربط الدراسات بين هذه المركبات ومجموعة من المشكلات الصحية، بما في ذلك الأمراض العصبية التنكسية والسرطان.

القلي العميق، وخاصة عند إعادة استخدام نفس كمية الزيت، يزيد من وجود هذه المواد الضارة، وعلاوة على ذلك، فإن تسخين زيت عباد الشمس يقلل بشكل كبير من محتواه من مضادات الأكسدة، مثل البوليفينول والفلافانول، والتي تلعب دورًا وقائيًا في تحييد الضرر التأكسدي، ومن الجدير بالذكر أنه في حين أن تخزين زيت عباد الشمس في حاويات محكمة الغلق يمكن أن يمنع التعرض للهواء، إلا أنه لا يمكن أن يخفف من الضرر الناجم عن التسخين المتكرر.

3. الإجهاد التأكسدي وفقدان العناصر الغذائية

قابلية زيت عباد الشمس للأكسدة هي سلاح ذو حدين، فمن ناحية، يعتبر محتواه العالي من الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة ميزة غذائية، ومن ناحية أخرى، تكون هذه الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة عرضة للأكسدة الحرارية عند تعرضها لدرجات حرارة طهي عالية أو لأشعة الشمس لفترات طويلة، ولا تؤدي هذه العملية إلى استنزاف خصائص الزيت المضادة للأكسدة فحسب، بل إنها تولد أيضًا الجذور الحرة - وهي جزيئات غير مستقرة تلحق الضرر بالخلايا والأنسجة.

الإجهاد التأكسدي الناتج عن ذلك يسرع من الشيخوخة ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض التنكسية، بما في ذلك أمراض القلب، وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن أكسدة الدهون ــ وهي نتيجة مباشرة لتسخين الأحماض الدهنية غير المشبعة مثل تلك الموجودة في زيت عباد الشمس ــ تشكل عاملاً في العديد من الأمراض المزمنة.

ورغم أن العديد من الزيوت الصالحة للأكل تتمتع بسمعة طيبة باعتبارها وسيلة صحية للطهي، فمن الضروري أن يتعامل المستهلكون مع استخدامها بحذر، على سبيل المثال، فإن المحتوى العالي من أحماض أوميجا 6 في زيت عباد الشمس، إلى جانب قابليته للأكسدة وتكوين نواتج ثانوية سامة أثناء التسخين، يجعله أقل ملاءمة للقلب مما يعتقد عادة، وقد يكون اختيار الزيوت ذات محتوى الأحماض الدهنية الأكثر توازناً أو تلك الأقل عرضة للأكسدة خياراً أكثر صحة لصحة القلب على المدى الطويل.