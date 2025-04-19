شكرا لقرائتكم خبر عن قعدتك تتعب معدتك.. كيف تتسبب طريقة جلوسك على الطعام في مشاكل الهضم والان مع تفاصيل الخبر

هل تشعر بالانتفاخ أو الخمول بعد الوجبات؟ قد يكون السبب هو طريقة جلوسك أثناء تناول الطعام، حيث أكد الخبراء أن طريقة الجلوس الخاطئة قد تؤثر على الهضم، ما يؤدي إلى مشاكل مثل الحموضة والانتفاخ وحرقة المعدة، بحسب موقع تايمز ناو.

الهضم عملية معقدة تتضمن سلسلة من حركات العضلات، والإشارات الهرمونية، ووظائف الأعضاء، عند الانحناء أو الجلوس بشكل غير صحيح أثناء تناول الطعام، قد تضغط على معدتك وأمعائك، ما يعيق تدفق العصارات الهضمية ويبطئ حركة الطعام في جسمك.

قد يُسبب وضع الجسم الخاطئ ضغطًا غير ضروري على أعضاء البطن، وخاصةً المعدة والأمعاء وقد يؤدي هذا إلى مشاكل مثل ارتجاع المريء والانتفاخ وحتى الإمساك مع مرور الوقت.

أشارت دراسة نُشرت في مجلة علوم العلاج الطبيعي إلى أن الجلوس لفترات طويلة في وضعية منحنية يؤثر سلبًا على نشاط عضلات البطن، وهو أمر مهم لتحسين الهضم.

كما وجدت دراسة بحثية أخرى نُشرت في مجلة BMJ Open Gastroenterology أن الأشخاص الذين يتبعون وضعية سيئة باستمرار أثناء تناول الطعام كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض عسر الهضم واضطرابات الجهاز الهضمي.

علاوة على ذلك، يحذر الخبراء في كلية الطب بجامعة هارفارد من أن الانحناء إلى الأمام أثناء تناول الطعام يمكن أن يحد من الحجاب الحاجز، ويضعف التنفس، ويبطئ الحركة الدودية للجهاز الهضمي، وهو أمر ضروري لتحريك الطعام بكفاءة.

أسوأ أوضاع الجلوس أثناء تناول الطعام

الاستلقاء أو الاتكاء بعد الوجبات سبب شائع لارتجاع المريء. تلعب الجاذبية دورًا في عملية الهضم، لذا عليك استغلالها لصالحك". إليك ما يجب عليك تجنبه:

الانحناء إلى الأمام: يؤدي ذلك إلى ضغط المعدة، مما يزيد من خطر الإصابة بحرقة المعدة وعسر الهضم.

تناول الطعام أثناء الاستلقاء: يمكن أن يؤدي هذا الوضع إلى تدفق الحمض إلى المريء، مما يؤدي إلى الارتجاع أو الشعور بالحرقان.

وضعية الساقين المتقاطعتين على الأرض (إذا لم يتم محاذاتها بشكل صحيح): يمكن أن تؤدي إلى إمالة الحوض وتقليل المساحة البطنية اللازمة لعملية الهضم.

أفضل طريقة للجلوس أثناء تناول الطعام

والآن، إليك كيفية الجلوس لدعم صحة أمعائك:

اجلس بشكل مستقيم مع العمود الفقري مستقيمًا.

حافظ على استقامة ظهرك واسترخاء كتفيك. يجب أن يكون رأسك متوازيًا مع جذعك، لا مائلًا للأمام.

الأقدام مسطحة على الأرض.

يجب تثبيت قدميك على الأرض بثبات لتثبيت وضعيتك. تجنب تدلي ساقيك أو الجلوس متربعًا على كرسي.

الركبتين بزاوية 90 درجة.

إن الجلوس مع ثني ركبتيك بزاوية قائمة وفخذيك موازيين للأرض يسمح لأعضاء البطن بالاستقرار بشكل طبيعي.

تجنب الشاشات والمشتتات.

إن تناول الطعام بوعي في وضعية الجلوس الصحيحة لا يساعد على الهضم فحسب، بل يقلل أيضًا من الإفراط في تناول الطعام.

ماذا عن الجلوس التقليدي على الأرض؟

في العديد من الثقافات الشرقية، يُعتبر الجلوس متربعًا على الأرض أثناء تناول الطعام مفيدًا.

تُعزز هذه الطريقة عملية الهضم من خلال تنشيط عضلات البطن وتهدئة الجهاز العصبي.

عند الجلوس متربعًا، يُشجعك ذلك على تناول الطعام ببطء ووعي. كما يُساعد ذلك على الحفاظ على وضعية الجسم، ويحافظ على استقامة العمود الفقري، ويدعم عمليات الهضم الطبيعية.

ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن فوائد الجلوس على الأرض تعتمد على مرونتك ووضعية جسمك. إذا تم ذلك بعمود فقري مستقيم، فإن هذه الوضعية تدعم صحة الجهاز الهضمي.

لذا، في المرة القادمة التي تجلس فيها لتناول وجبة، خصص بعض الوقت لتعديل وضعيتك - إنه تغيير بسيط قد يُحدث فرقًا كبيرًا. الجلوس في وضع مستقيم، مع تثبيت القدمين واسترخاء الجسم، يُهيئ الوضعية المثالية لعملية الهضم بسلاسة وكفاءة.

