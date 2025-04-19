شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينتشر السرطان دون أعراض؟ 5 أنواع تتطور فى صمت والان مع تفاصيل الخبر

بعض تشخيصات السرطان المدمرة تأتي متأخرة جدًا، وهناك أوقات يُصاب فيها المرضى بالصدمة والعجز بسبب تشخيص السرطان في مرحلة متأخرة، لأنهم لم يتوقعوا حدوثه أبدًا، وهناك أنواع من السرطان تبدو بدون أعراض في مراحلها المبكرة، وغالبًا ما تمر الأورام الصغيرة وغير المهمة دون أن يُلاحظها الفحص الذاتي أو بعض اختبارات التصوير، وتبدأ الأعراض في الظهور فقط عندما ينمو الورم أو الكتلة السرطانية بشكل كبير بما يكفي لبدء العبث بالأعضاء أو الأنسجة أو الأعصاب المجاورة، وهو ما يوضحه تقرير موقع "تايمز أوف انديا".

وفي حالة بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا، يكون نمو الورم بطيئًا جدًا بحيث لا يمكن اكتشافه مبكرًا، ويُنصح بأن يخضع الشخص الذي لديه عوامل خطر عالية للإصابة بالسرطان مثل التقدم في السن والتاريخ العائلي والتاريخ الطبي الشخصي لفحص دوري لبعض أنواع السرطان المميتة والتي تتطور في صمت.

فيما يلى.. 5 أنواع من السرطان تنتشر في صمت دون أعراض: سرطان المبيض

يُعدّ سرطان المبيض من أكثر الأمراض القاتلة الصامتة شيوعًا لدى النساء، نظرًا لغموض أعراضه وخلطها مع أعراض أمراض أخرى، وقد يصعب تشخيصه في مراحله المبكرة حيث يُمكن علاجه بفعالية، ومن الأعراض المبكرة التي قد يخلطها البعض مع مشاكل صحية أخرى، مشاكل الهضم، أو انزعاج في الحوض، أو تغيرات في الشهية، ومن أسباب انتشاره الصامت موقعه، فقد كشفت دراسة نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" أن غالبية التغيرات الجينية الموجودة في سرطان المبيض عالي الدرجة (HGSOC) قد تنشأ قبل سنوات في قناتي فالوب بدلًا من المبيضين، مما قد يُصعّب اكتشافه.

سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم هو نوع آخر من السرطانات التي لا تظهر عليها أعراض، ويُكتشف في مراحل متقدمة، ورغم أنه رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء، إلا أن أعراضه المبكرة يصعب اكتشافها، ومن بين التغيرات التي قد تُلاحظها المرأة بعد انقطاع الطمث، نزيف حيض أطول أو أكثر غزارة، أو ألم في الحوض، أو نزيف مهبلي، وعادةً ما تظهر الأعراض مع تقدم المرض.

وفي مثال كلاسيكي على كون سرطان عنق الرحم قاتلًا صامتًا، تُفصّل دراسة حالة نُشرت في مجلة أبحاث السرطان والعلاج، حالة نادرة من سرطان عنق الرحم في مرحلته الرابعة، لم تظهر عليها أي أعراض نمطية مثل النزيف أو الإفرازات المهبلية، ولم تُعانِ المريضة سوى من ألم في البطن وكثرة التبول لمدة خمسة أيام، لذلك فإن الفحص الدوري المنتظم والتطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري يعد أمرًا مهمًا للكشف المبكر عنه وتجنب تفاقمه.

سرطان الخصية

يُعد سرطان الخصية، هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا، خطيرًا للغاية نظرًا لطبيعته الخفية، وقد تظهر كتلة غير مؤلمة في أنسجة إحدى الخصيتين أو كلتيهما، أو قد يُلاحظ تورم، وقد يشعر بعض الرجال بثقل أو ألم أو انزعاج في كيس الصفن، ومن السهل إغفال أعراض سرطان الخصية، مما قد يؤدي إلى تطوره الصامت على مر السنين، وقد تكون بعض سرطانات الخصية عدوانية أيضًا، وقد تصيب الشباب في أواخر سن المراهقة، أو الرجال في العشرينات أو الثلاثينات.

سرطان الكلى

غالبًا ما يُطلق على سرطان الكلى اسم "القاتل الصامت"، وقد ينمو دون أن يُلاحظ لسنوات، لأنه نادرًا ما يُسبب أعراضًا في مراحله المبكرة، وعند ظهور علامات، مثل وجود دم في البول، أو ألم مستمر في الظهر أو الجنب، أو وجود كتلة غير مبررة، غالبًا ما يُخلط بينها وبين مشاكل أقل خطورة، وهذا الاكتشاف المتأخر قد يُؤدي إلى التشخيص في مرحلة متقدمة، ويُعد سرطان الكلى أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، إلا أن عوامل نمط الحياة، مثل التدخين والسمنة وارتفاع ضغط الدم، قد تزيد من خطر الإصابة، وتُعد الفحوصات الدورية والتصوير بالأشعة، وخاصةً للأشخاص الأكثر عرضة للخطر، أمرًا أساسيًا للكشف المبكر عنه.

سرطان الرئة

قد لا تظهر أعراض سرطان الرئة على المصابين به في مراحله المبكرة نظرًا لقلة النهايات العصبية فيه، وقد ينمو الورم دون أن يُسبب ألمًا أو انزعاجًا، وفقًا لجمعية الرئة الأمريكية، وفي حالة سرطان الرئة، وحتى بعد ظهور الأعراض، قد يُشخص العديد من المصابين بأمراض مثل الالتهاب الرئوي أو الحساسية أو نزلات البرد، إذا لم يختفِ السعال من تلقاء نفسه، أو ظهرت بحة صوت مستمرة، أو تعب غير طبيعي، أو فقدان وزن غير مبرر، أو سعال مصحوب بدم، أو التهابات تنفسية، فقد يُشير ذلك إلى الإصابة بسرطان الرئة.