شكرا لقرائتكم خبر عن للحامل مسموح ولا لأ.. شروط تناول الرنجة والفسيخ في شم النسيم والان مع تفاصيل الخبر

المرأة الحامل يجب أن تكون حذرة عند التفكير في تناول الرنجة أو الفسيخ في شم النسيم، لأن هذه الأطعمة تحمل بعض المخاطر الصحية الكبيرة، خصوصًا خلال الحمل، ولذا تحدث الخليج 365 مع الدكتور أحمد راشد استشاري النساء والتوليد في كلية طب عين شمس، للحصول علي الإجابة الصحيحة والطبية.

هل مسموح للحامل تناول الرنجة والفسيخ؟

قال استشاري النساء، أن الأطباء غالبًا لا ينصحون بتناول الرنجة أو الفسيخ أثناء الحمل، لكن إذا كانت الحامل مصرة، فهناك شروط صارمة يجب اتباعها لتقليل المخاطر، ومنها:

اختاري رنجة مدخنة من مصدر موثوق ومحفوظة بطريقة صحية.

سخنيها جيدًا قبل الأكل لقتل أي بكتيريا.

تناولي كمية صغيرة جدًا.

تجنبي الفسيخ تمامًا، لأنه أخطر من الرنجة وغير مضمون حتى من المحلات الكبيرة.

ومن البدائل الآمنة للحامل خلال الاحتفال بشم النسيم، هي:

السمك المشوي أو المسلوق مثل البلطي أو السلمون، لأنهم غنيين بالأوميجا-3 وآمنين في الحمل.

أكلات خفيفة فيها طعم مملح أو مدخن لكن من مصادر آمنة.

وقدم استشاري النساء والتوليد، بعض المخاطر الصحية ، ومنها:

1. التسمم الغذائي: الفسيخ تحديدًا ممكن يحتوي على بكتيريا خطيرة زي Clostridium botulinum اللي ممكن تسبب تسمم خطير.

2. نسبة الملح العالية: ترفع ضغط الدم وتزيد احتباس السوائل بالجسم.

3. النيتروزامينات: مواد قد تكون ضارة وتتكون خلال عملية التخليل والتدخين.

4. عدم الطهي: الرنجة والفسيخ مش مطهيين، وده بيخليهم خطر على الحوامل لأن الجهاز المناعي أضعف خلال الحمل.