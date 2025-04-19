شكرا لقرائتكم خبر عن للماميز.. 10 نصائح لبناء عضلات وعظام قوية لطفلك والان مع تفاصيل الخبر

الطفولة فترة تعتمد على الحركة الدائمة للأطفال مثل جري والتسلق والسقوط ثم النهوض سريعًا، وبينما تُعد الكدمات والخدوش جزءًا من النمو، فإن كسور العظام قد تُشكل انتكاسة مؤلمة، بل وخطيرة أحيانًا، ومع زيادة وقت استخدام الشاشات وقلة اللعب في الهواء الطلق، غالبًا ما تضعف قوة عظام الأطفال، مما يجعلهم أكثر عرضة للكسور، إليك نصائح فعالة يقدمها موفع "Healthline" لمساعدة الآباء على ضمان بناء عظام قوية وصحية لأطفالهم، وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

تشجيع اللعب اليومي في الهواء الطلق

يحتاج الأطفال إلى ساعة على الأقل يوميًا من ممارسة النشاط البدني، حيث يساعد الجري والقفز والتسلق على بناء كثافة العظام وتناسقها، مما يقلل بدوره من احتمالية السقوط والإصابات.

اجعل الكالسيوم أولوية

يحتاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و8 سنوات إلى حوالي 1000 ملج من الكالسيوم يوميًا، ويحتاج المراهقون إلى كمية أكبر، لذلك أضفِ منتجات الألبان، والخضراوات الورقية، واللوز، أو الحبوب المدعمة إلى نظامهم الغذائي لدعم قوة عظامهم.

لا تتجاهل فيتامين د

يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكالسيوم، لذلك فإن التعرض لأشعة الشمس مع تناول أطعمة مثل البيض والأسماك الدهنية والحليب المدعم أو المكملات الغذائية (كما هو موصى به) يُحدث فرقًا كبيرًا في صحة عضلات طفلك.

تجنب قضاء وقت طويل أمام الشاشات

الإفراط في استخدام الشاشات يؤدي إلى نمط حياة خامل، لذلك من الأفضل تحديد وقت محدد لطفلك لاستخدام الشاشات، وشجعيه على ممارسة الأنشطة التي تعتمد على الحركة.

ارتداء أحذية مناسبة

إن ارتداء الأحذية المناسبة التي توفر الدعم يمكن أن يساعد في تحسين التوازن والوضعية لطفل، خاصة أثناء ممارسة الرياضة أو النشاط البدني، مما يقلل من خطر السقوط.

تأمين المنزل للأطفال

من المهم تأمين المنزل للأطفال من خلال إزالة أي أشياء قد تعرضهم للإصابات أو الكسور مع ضرورة تنظيف مناطق اللعب الخاصة بهم، حيث تحدث معظم كسور الأطفال في المنزل أثناء الأنشطة الروتينية.

استخدم معدات الحماية أثناء ممارسة الرياضة

سواء كان طفلك يركب الدراجة أو يتزلج أو يلعب كرة القدم، تأكد من ارتداء طفلك للخوذة وواقيات الركبة وواقيات المرفقين، فالأمر لا يقتصر على السلامة فحسب، بل يُسهم في بناء الثقة أيضًا.

تعليم تقنيات السقوط الآمن

يمكن تعليم الأطفال كيفية الهبوط بشكل آمن مثل ثني الركبتين، والتدحرج مع السقوط، أو استخدام أذرعهم بشكل مناسب لتقليل التأثير.

راقبِ حقيبة الظهر الخاصة بطفلك

قد تُرهق حقيبة الظهر الثقيلة التي يستخدمها طفلك عظامه وعضلاته، لذلك تأكدِ من ألا يزيد وزنها عن 10-15٪ من وزن جسم الطفل، وأن كلا الحزامين مُستخدمان بشكل صحيح.

جدولة فحوصات صحية دورية لطفلك

يمكن مراقبة نمو عظام الأطفال من خلال إجراء الفحوصات الدورية للاطمئنان، وإذا تعرض طفلك لسقوط متكرر أو كسور، فقد يكون من المفيد فحصه بحثًا عن مشاكل كامنة مثل نقص فيتامين د أو انخفاض كثافة العظام.