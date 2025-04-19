شكرا لقرائتكم خبر عن متكترش منها.. المخاطر الصحية للإفراط في تناول بذور الشيا والان مع تفاصيل الخبر

على الرغم من غناها بالفوائد الغذائية، إلا أن بذور الشيا - الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة- قد تُشكل خطرًا على صحتك، وأكد الخبراء أنها قد تُسبب رد فعل تحسسي واختناقًا، ومشاكل هضمية وتفاعلات مع أدوية السكري، في هذا التقرير نتعرف على الكمية المسموحة يوميًا لبذور الشيا لتجنب أي آثار صحية، بحسب موقع "تايمز ناو".

الشيا بذور صغيرة غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي تُحدث فرقًا كبيرًا في صحتك العامة، وهى غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والبروتين، ومضادات الأكسدة، والألياف، تُعتبر الشيا بذورًا متعددة الاستخدامات، يُمكن إضافتها إلى المشروبات، والحلويات، أو حتى مزجها في السلطات، مع ذلك، هذا لا يعني أنه يُمكنك تناولها بكميات كبيرة لمجرد كونها غذاءً خارقًا.

وفقًا للخبراء، يُمكن أن يُسبب الإفراط في تناول بذور الشيا آثارًا جانبية متنوعة، تتراوح بين مشاكل في الأمعاء والاختناق وتشمل الآثار الجانبية للإفراط في تناول بذور الشيا:

مشاكل الجهاز الهضمي

بذور الشيا غنية بالألياف الغذائية التي تساعد على الوقاية من الإمساك والتحكم فيه، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مثل الغازات والانتفاخ وآلام البطن الشديدة.

ووفقًا للخبراء، إذا كنت تعاني من مرض التهاب الأمعاء أو داء الأمعاء الالتهابي، فمن المهم الحد من تناول الألياف.

زيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا

تشير الدراسات إلى أن بذور الشيا يمكن أن تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا حسب الكمية التي تتناولها. ووفقًا للأطباء، يرتبط خطر الإصابة بالسرطان بحمض ألفا لينولينيك، الموجود بكميات وفيرة في بذور الشيا - حيث تحتوي حوالي ملعقتين ونصف على حوالي خمسة جرامات.

مشاكل الكلى

على الرغم من أن بذور الشيا صحية للغاية وآمنة بكميات صغيرة، إلا أنه يجب على المصابين بأمراض الكلى المزمنة توخي الحذر بشأن الكمية التي يستهلكونها.

تحتوي بذور الشيا على حوالي 115 ملج من البوتاسيوم و244 ملج من الفوسفور لكل ملعقتين ونصف.

ويخضع كلا العنصرين الغذائيين لمراقبة دقيقة لدى المصابين بأمراض الكلى، في هذه الحالة، تُسهم حصة واحدة من بذور الشيا بحوالي 30% من كمية الفوسفور المُتناولة، وهي نسبة أعلى بكثير من الحد المُوصى به.

أيضًا، إذا كان لديك تاريخ من حصوات الكلى، يجب عليك توخي الحذر عند تناول بذور الشيا لأنها غنية بالأكسالات، وهو مركب يمكن أن يرتبط بالكالسيوم مُشكلًا الحصوات.

قد يُسبب الاختناق

كما يُمكن أن تُسبب الكميات الكبيرة جدًا من بذور الشيا الجافة الاختناق - وهي حالة خطيرة تُهدد الحياة - خاصةً لمن يُعانون من صعوبة في البلع أو لديهم تاريخ من انسداد المريء.

مع أن البذور تمتص ما يصل إلى 27 ضعف وزنها من الماء، يُمكن تجنب تناولها جافة احرص دائمًا على مضغ بذور الشيا لمنعها من الالتصاق بالمريء.

قد تتفاعل مع أدوية السكري

مع أن بذور الشيا يُمكن أن تُحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، إلا أنه لا يُنصح بتناولها بكميات كبيرة مع أدوية السكري أو المُكملات الغذائية. ينصح الأطباء بمراقبة مستوى السكر في الدم بدقة عند تناول بذور الشيا.

قد تسبب الحساسية

وفقًا للخبراء، يجب تجنب بذور الشيا إذا كنت تعاني من حساسية تجاهها، مع ظهور أعراض مثل الحكة، والشرى، وضيق التنفس.

على الرغم من ندرة هذه الأعراض، فقد تم الإبلاغ عن بعض ردود الفعل التحسسية تجاه بذور الشيا، والتي تشمل الدوخة، والأكزيما، وتورم الوجه.

كم من بذور الشيا يجب تناولها يوميًا؟

الكمية المعتادة هي حوالي 28 جرامًا أو 2-3 ملاعق كبيرة من بذور الشيا تذكر شرب الكثير من الماء لتقليل خطر أي آثار جانبية هضمية.